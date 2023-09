Madrid se queda con un tercio de los trabajadores que deciden dejar Canarias

Un canario cuyo teléfono no suena y no recibe ofertas laborales, que no encuentra trabajo de lo suyo o que, a pesar de haber logrado un empleo, no llega a fin de mes por su bajo salario. Este es el perfil de los trabajadores isleños –55.216 en el último año– que deciden salir del Archipiélago y probar suerte en otras latitudes del país. El lugar que más empleados canarios roba es Madrid, a donde el último año fueron a parar casi un tercio –el 30,6%– de los trabajadores que abandonaron Canarias en busca de oportunidades.

La tinerfeña Leire Suárez es una de los 16.871 canarios que, según el informe Datos Básicos de Movilidad elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, en 2022 se marcharon a Madrid. Esta joven de 27 años estudió el Grado en Turismo en el Archipiélago y, tras ver que en su tierra no tenía posibilidades de progresar, decidió marcharse a probar suerte en la capital de España. «En cuanto a las condiciones salariales y de realización profesional no encuentro en Canarias algo igual a lo que me ofrecieron en Madrid», cuenta la joven a este diario. Y, aunque reconoce que preferiría vivir en las Islas, con su elevada formación –también tiene un máster e idiomas– no cree que el Archipiélago le pueda ofrecer unas condiciones atractivas que se adapten a su perfil. Aunque Madrid (30,6%) es el destino principal, otros lugares favoritos para los canarios son Andalucía (18,5%) y Cataluña (13,8%). Lo curioso es que, mientras que los trabajadores de otras comunidades tienden a partir hacia regiones cercanas, la predilección de los canarios por Madrid –dada la insularidad– no responde a cuestiones geográficas sino meramente laborales. La capital española es la que más trabajadores atrae y ofreció el mayor número de contratos a foráneos en 2022, 214.686. El perfil del canario que acude a Madrid y Cataluña tiene una baja cualificación, trabaja en el sector servicios y, en su mayoría, se trata de mujeres. En el caso específico de Madrid, además de los contratos en el sector servicios, destacan los contratos de canarios con nivel formativo universitario. La mitad de los egresados universitarios que se van de las Islas eligen Madrid para trabajar –un total de 3.493 trabajadores en el año 2022–. La elección de Andalucía como destino de trabajo, sin embargo, responde a otras casuísticas. El perfil de quienes parten de Canarias hacia el sur de España son principalmente personas extranjeras con bajo nivel formativo. Además, casi un tercio de los contratos que se firman pertenecen al sector agrícola y otra quinta parte tiene como destino la hostelería. Por otra parte, el problema de Canarias con la pérdida de trabajadores no es solo porque las salidas que se producen lleven años al alza, sino porque las entradas de mano de obra desde otras comunidades no crecen al mismo ritmo. De esta forma, el saldo de movilidad de trabajadores en el Archipiélago lleva una década siendo negativo. Si en el último año entraron en las Islas desde otras comunidades tan solo 28.882 trabajadores, el número de empleados que partieron desde Canarias fue el doble: 55.216 personas. Es decir, la comunidad perdió 26.334 trabajadores en el último año. La escasa llegada de mano de obra a Canarias se explica por su lejanía con el resto del territorio español y por su carácter insular. De hecho, el Archipiélago presentó en 2022 la tasa de movilidad más baja de las comunidades autónomas –fue del 5,5 %– y se quedó muy lejos de la media estatal del 10,4%. A la cola en movilidad se encuentran también Galicia (5,6%) y Andalucía (6,6%). Ese carácter insular perjudicó la salida de canarios en 2020, año de la pandemia, cuando se redujo drásticamente la movilidad. Si en 2019 un total de 49.685 isleños decidieron marcharse a otras comunidades, en 2020 solo lo hicieron 31.830, un 64% menos. Pero lejos de esa anécdota, la tendencia es que la salida de canarios cada año sea mayor. En 2022, los isleños que dejaron el Archipiélago aumentaron un 13,4% con respecto al 2021. Movilidad geográfica

Canarias

Tasa en negativo

El Archipiélago lleva una década registrando un saldo de movilidad geográfica negativo. Es decir, durante diez años consecutivos han salido más trabajadores de los que han entrado desde otras comunidades. Solo el año pasado Canarias perdió 26.334 trabajadores.

Madrid

Destino favorito

Hay dos perfiles de trabajadores canarios que eligen Madrid para progresar. Uno de ellos es el trabajador con escasa formación que acude al sector servicios y otro, egresados universitarios. En 2022, 16.871 canarios se marcharon a trabajar a Madrid.



Andalucía

Sector agrícola

Por detrás de Madrid, Andalucía es uno de los destinos a los que más acuden los trabajadores canarios. El Sur de España atrae, sobre todo, a trabajadores extranjeros residentes en las Islas, con escasa formación y pertenecientes al sector agrícola.



Cataluña

Hostelería

Al igual que ocurre con Madrid, la hostelería atrae a un alto porcentaje de trabajadores canarios. Un 13,8% de empleados isleños eligieron esta comunidad para trabajar en 2022.

España

Sector servicios

En general, no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres que salen de Canarias. El sector principal es el terciario.