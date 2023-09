El precio de la gasolina y el diésel no ha parado de subir en las últimas semanas. Los conductores ven con preocupación como los paneles de las estaciones de servicio cada día presentan un nuevo incremento y llenar el depósito se ha convertido en una auténtica pesadilla. Desde que comenzó la guerra en Ucrania el precio de los carburantes no ha dejado de evolucionar y los usuarios se preguntan cuándo volverán a bajar los precios.

La inflación en España ha vuelto a subir en agosto y, aunque nuestro país presenta una tasa inferior a la media de los países de la Unión Europea, una de las razones es el precio de los carburantes. Muchos países vecinos ya han implementado medidas para intentar reducir el precio final de la gasolina y el diésel.

Un grupo de expertos ha querido aclarar cuáles son los motivos de este incremento en el importe de los carburantes y tiene que ver con las restricciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la prohibición de extracción desde el país ruso debido a las medidas de la UE después de la guerra.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el encarecimiento se debe al aumento de la demanda mundial de petróleo, la materia con la que se producen los carburantes. Todo esto ha provocado que desde principios de verano las estaciones de servicio presenten unos precios más caros, de un 2,45% en el caso del diésel y de un 2,16% en el de la gasolina.

¿Cuándo bajarán los precios de los carburantes?

Lo cierto es que los expertos no ven una solución a corto plazo, tal y como reconoce Antonio Aceituno, director general de Tempos Energía consultado por Faro de Vigo del grupo Prensa Ibérica. Es más, los precios podrían seguir subiendo y los más pesimistas podrían situar el precio por encima de los 2 euros, como ya vivimos el verano pasado y por lo que el Gobierno decidió implementar el descuento de 20 céntimos por litro.

Antonio Aceituno reconoce que el precio de la gasolina y el diésel podría no frenarse hasta finales de año o de principios de 2024. Mientras que se siga produciendo un encarecimiento del precio del petroleo, los precios no comenzarán a descender, por lo que ha corto plazo no se espera que se produzca ningúna bajada del importe de los combustibles.