El impuesto mínimo del 15% en sociedades logra reportar a Hacienda 538 millones en 2023

El impuesto mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que entró en vigor en enero de 2022 ha permitido a la Agencia Tributaria (AEAT) una recaudación extra de 538 millones de euros, una cantidad que supera los 426 millones previstos inicialmente por el Gobierno cuando adoptó esta media, que fue incorporada en los Presupuestos del Estado de 2022.

Los nuevos gravámenes recaudados en 2023 ya han reportado 3.300 millones adicionales a la Agencia Tributaria

El impuesto mínimo del 15% en Sociedades afecta a todos los grupos empresariales y a las sociedades con una facturación superior a 20 millones de euros. Entró en vigor el 1 de enero de 2022 y ha entrado en las arcas de la Agencia Tributaria a finales de julio de 2023, cuando finalizó el plazo para presentar la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al año pasado. En concreto, según figura en el boletín mensual de recaudación correspondiente al mes de agosto, publicado este viernes, esta medida ha permitido a la AEAT una recaudación de 538 millones de euros.

"En lo que se refiere al tipo mínimo [del impuesto de sociedades], los ingresos adicionales se estiman en 538 millones (449 millones procedentes de los grupos y 89 millones de grandes empresas no pertencientes a grupos", se explica en el boletín mensual de la AEAT. Se aclara, además, que la cifra "no está cerrada" ya que, de momento, solo se dispone de la información de las sociedades que presentaron su declaración a finales de julio, que son aquellas en las que el ejercicio fiscal coincide con el año natural.

Novedades tributarias de 2023

El boletín de agosto también recoge la recaudación obtenida por el nuevo impuesto para patrimonios superiores a 3 millones de euros, que finalmente ha resultado de 619 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto cuando fue anunciado por el Gobierno.

Por su parte, el nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables ha permitido recaudar 402 millones hasta agosto, según los datos de la AEAT. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que esta figura tributaria podría reportar 282 millones en 2023. Lo ingresado hasta agosto supera en un 42% aquella estimación.

También en 2023 se ha estrenado la recaudación por los nuevos gravámenes temporales sobre la energía y la banca. En este caso, no se trata exactamente de impuestos, sino de "prestaciones patrimoniales de carácter público de naturaleza no tributaria", de modo que su recaudación no figura en los registros de la Agencia Tributaria. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en febrero que estas figuras ya habían reportado 1.454 millones de euros a las arcas públicas en febrero (cuando se liquidó el primer pago, del 50%). El segundo pago, por un importe similar, se debe realizar en septiembre.

En conjunto, se podría estimar que, hasta agosto, las subidas fiscales que han tenido efecto en la recaudación de 2023 ya han reportado un total de 3.013 millones de euros, por causa del tipo mínimo del 15% de sociedades (538 millones), del nuevo impuesto sobre el patrimonio (619 millones), del tributo sobre el plástico (402 millones) y del primer pago de los gravámenes temporales sobre energía y banca (1.454 millones). Si se suma el segundo pago de estos gravámenes que se debe haber ingresado en septiembre, el total se acercaría a los 4.500 millones de euros.

Saldo neto

Con todo, si se tienen en cuenta no solo las nuevas subidas de impuestos que han tenido su efecto recaudatorio en 2023, sino también las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno (para compensar los efectos de la inflación y de otro tipo), la Agencia Tributaria calcula que los impactos de los cambios normativos y de gestión han restado 4.659 millones de euros a las arcas públicas en los ocho primeros meses del año (sin contar el efecto de los gravámenes sobre banca y energéticas). Solo la rebaja del IVA en alimentación que entró en vigor el 1 de enero ha supuesto una merma recaudatoria de 1.409 millones hasta agosto, mientras que la ampliación de la deducción por maternidad a partir de 2023 ha restado 1.677 millones a los ingresos de la AEAT.