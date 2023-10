Hacienda busca cada día nuevas fórmulas para mantener controlado el dinero negro y las transacciones de extraño destino. Si hace semanas hablábamos que el dinero en efectivo puede tener el tiempo contado debido a lo complicado que es de controlar por las autoridades, hoy ponemos sobre la mesa cuál es la cantidad máxima que podemos ingresar en un cajero sin alarmar a la Agencia Tributaria.

Hacienda vigila especialmente los ingresos de dinero de cantidades elevadas de dinero, y los ciudadanos deben ser conscientes de que podrían ser objeto de investigación en cualquier momento si se considera oportuno.

Todas las entidades bancarias tienen la obligación de notificar al Banco de España o a la Agencia Tributaria, de manera periódica, los importes de los depósitos realizados por sus clientes. Esta información incluye la identificación del cliente en el caso de depósitos iguales o superiores a 1.000 euros.

Sin embargo, no es necesario preocuparse si la cantidad a ingresar en el cajero automático no supera los 1.000 euros, ya que no habrá ninguna justificación requerida para llevar a cabo esta operación.

Billetes de 500 euros

El límite que debe tenerse en cuenta es de 3.000 euros de ingreso en efectivo. Si la cantidad depositada en el cajero supera este límite, el banco está obligado a informar inmediatamente al Banco de España o a la Agencia Tributaria sobre la transacción.

En este escenario, la Agencia Tributaria podría realizar un análisis exhaustivo de la cuenta bancaria del individuo y solicitar justificantes de las transacciones. Además, la Agencia Tributaria presta especial atención a los depósitos que contienen billetes de 500 euros.

Esto es debido a que estos billetes dejaron de emitirse hace tiempo como medida para combatir el fraude fiscal. Por lo tanto, si un depósito incluye billetes de esta denominación y supera los 3.000 euros, podría estar sujeto a un seguimiento especial.