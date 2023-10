Canarias emplea a más de 880.000 personas por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia trabajan en Canarias más de 880.000 personas. Personas de alta en la Seguridad Social y, por tanto, cotizando para el sostenimiento del sistema público de pensiones. Septiembre terminó en las Islas con una media de 886.375 afiliados, con lo que no solo se superó la barrera de los 880.000 cotizantes, sino que se rebasó con creces. Así que frente a los vaticinios sobre un inminente enfriamiento del mercado laboral en el Archipiélago, lo cierto es que este sigue mostrando una fortaleza hasta cierto punto sorprendente. Es más, el tejido productivo regional continúa creando empleo y, en paralelo, el paro disminuye, dos fenómenos que no siempre coinciden. El desempleo se redujo el mes pasado en la Comunidad Autónoma en 2.831 personas, una cifra que por sí sola no dice gran cosa pero que es la mejor en 18 años. Hay que remontarse a 2005, en plena burbuja inmobiliaria, para dar con el último septiembre en que la bajada del paro fue aún más intensa que el mes anterior. Entonces el número de desempleados cayó en más de 3.000.

Canarias despidió junio con 879.396 afiliados a la Seguridad Social. Ese era el récord hasta ahora. En julio y agosto la cifra se quedó por debajo de los 877.000. Sin embargo, el techo histórico de junio apenas ha estado vigente un par de meses. En septiembre se rompieron todos los registros con esos más de 886.000 cotizantes, un nuevo máximo que, además, se alcanza tanto en el régimen general como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En el RETA figuran 137.006 autoempleados isleños, cuando nunca se habían superado los 137.000. Y en el régimen general, el de los asalariados o trabajadores por cuenta ajena, se contabiliza ya un total de 717.141. El tope hasta el mes pasado eran los 710.225 del último junio. En definitiva, septiembre finalizó con 9.956 afiliados más que en agosto, de modo que el tejido productivo de la región crea empleo a un ritmo de prácticamente 332 nuevos puestos de trabajo cada día. En términos interanuales, el Archipiélago ocupa hoy a 33.574 personas más que hace un año. El tejido productivo regional crea cada día 332 puestos de trabajo La comparación con el comportamiento del mercado de trabajo a nivel nacional da si cabe más lustre a la situación en Canarias. En toda España también se creó empleo en septiembre, aunque con mucha menos intensidad que en la Comunidad Autónoma. Esos 9.956 cotizantes que se ganaron en las Islas el mes pasado significan un incremento del 1,14%, mientras que los poco más de 18.000 que se sumaron en el conjunto del Estado solamente suponen un +0,09%. Con todo, la mayor diferencia es que en el Archipiélago no solo se crean nuevos puestos de trabajo, sino que, en paralelo, el paro disminuye. En el país, en cambio, el número de desempleados aumentó en septiembre en 19.768 personas. En otras palabras: mientras que en el conjunto de España la cifra de parados se incrementa más que la de trabajadores –el saldo es así negativo y, por tanto, el mercado laboral se deteriora–, en Canarias se da la combinación perfecta: notable caída del desempleo y notable crecimiento de los afiliados. Porque si relevante, histórica, es el alza de los cotizantes, no menos relevante es la bajada del paro. Las Islas dieron carpetazo al último mes con 170.098 desempleados, 2.831 menos que en agosto y hasta 18.563 menos que en septiembre de 2022. En cifras interanuales, el número de parados se redujo, sin excepción, en todas las Comunidades Autónomas, pero eso sí: en Canarias lo hizo por encima de la media. España cerró septiembre con 219.451 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado, una reducción del 7,5% que en el caso del Archipiélago es de un 9,8%, más de dos puntos superior. Así pues, la evolución del paro es mejor en la región que en el país tanto en términos interanuales como en términos intermensuales. En este contexto, esos poco más de 170.000 isleños en las listas del desempleo son la menor cantidad a estas alturas de año desde los 134.000 de septiembre de 2007, justo un mes antes de que estallara la crisis de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos y se escribiera así el primer capítulo de la Gran Recesión de 2008-2014. En resumen, el mejor septiembre desde 2005 –no se consideran ni el de 2021 ni el de 2020 porque no son representativos debido a la crisis de la covid– ha dejado el paro en mínimos de 16 años. Este mejor comportamiento del mercado laboral canario tiene mucho que ver con el sector servicios y, más en concreto, con el turismo. No en vano, septiembre marca en regiones como Baleares el final de su temporada alta, que se corresponde con los meses del verano, mientras que en el Archipiélago es el tránsito del período estival –que hace ya tiempo dejó de ser temporada baja, lo que es uno de los grandes logros de la industria turística regional– al período invernal, el de mayor facturación y en el que Canarias casi no tiene rival, de ahí que ingleses, alemanes, franceses y neerlandeses abarroten sus hoteles y apartamentos. Por eso el paro se incrementó en España en 19.768 personas en septiembre, porque 18.820, la grandísima mayoría, son o eran trabajadores del sector servicios. Por el contrario, son precisamente los servicios el sector que más contribuyó a la bajada del desempleo en las Islas. En 3.033 personas se redujo el pasado mes la bolsa de parados en el binomio servicios-turismo, una cifra que se estropeó un poco por el aumento del número de personas que se apuntan a las listas del antiguo Inem en busca de su primer puesto de trabajo, que creció en 720.