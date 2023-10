Los precios de los supermercados y de los carburantes siguen registrando cifras muy altas y muchos hogares en España comienzan a tener que apretarse el cinturón. Desde que estalló la invasión en Ucrania, la inflación ha ido variando en los países de la Unión Europea y el Gobierno de España decidió impulsar medidas para intentar que los ciudadanos no perdieran poder adquisitivo, sobre todo, para los pensionistas de estepaís.

Una de las reformas más sonadas que se ha puesto en marcha en 2023 es la de las pensiones que se cerró con una revalorización, ligada al IPC, de un 8,5% para las contributivas y de un 15% para las no contributivas. La cuantía que recibe cada jubilado depende del tiempo de cotización a la Seguridad Social, así como también de otros factores.

Estas son las pensiones que podrían bajar en 2024

Con el objetivo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, el Gobierno decidió aprobar el Real Decreto-Ley 6/2022, del 29 de marzo, en el que se contemplaban medidas urgentes para paliar la situación económica. En concreto, se contempla una subida extraordinaria del 15% para las pensiones no contributivas y de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Según la normativa general de la Seguridad Social, para poder cobrar una pensión contributiva en España es necesario tener cotizados como mínimo 15 años, de los cuales dos de ellos deben estar dentro de los últimos 15 años de la vida laboral. En caso de no llegar al mínimo suficiente, se puede adquirir una pensión no contributiva que viene fijada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El incremento del 15% para las pensiones no contributivas se puso en marcha el 1 de julio de 2022 y se ha ido prorrogando hasta el 31 de diciembre, fecha en la que dejará de estar disponible. El Gobierno no se ha pronunciado sobre una posible prolongación de la medida, por lo que hasta la fecha, las pensiones no contributivas sufrirán una bajada del 15% en la cuantía total.

Con un Gobierno en funciones, muchos dudan que el ejecutivo tenga la potestad de aprobar reales decretos y muchos pensionistas empiezan a preocuparse de ver su pensión reducida de cara a 2024. Cabe destacar que en la Constitución Española recoge que un Gobierno en funciones puede aprobar leyes y decretos en caso de extraordinaria urgencia.

A diferencia de las pensiones contributivas, las no contributivas se gestionan a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y la cuantía máxima en 2023 se sitúa en los 484 euros mensuales, es decir, 6.785,54 euros anuales. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía también se incrementará en los próximos años hasta 2027. Queda de la siguiente manera:

Por lo tanto, las pensiones no contributivas son las que podrían bajar en 2024 si no se prorroga la medida por parte del Gobierno. Por otra parte, las pensiones contributivas sí que aumentarán en los próximos años hasta 2027, tal y como recoge en la reforma de las pensiones. El objetivo es que las pensiones contributivas puedan alcanzar el 60% de la renta media de una pareja.