Octubre empieza con el precio en origen del aceite de oliva virgen extra por encima de los 8 euros. Teresa Pérez, gerente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, tiene claras las razones, las derivadas y en qué escenario podría empezar a mitigar el problema. Esta asociación representa a productores, cooperativas, envasadores y exportadores de aceite.

¿Por qué ha subido tanto de precio el aceite de oliva?

Porque la demanda se ha mantenido fuerte todo el año, pero la disponibilidad ha sido bastante ajustada. La campaña pasada ya fue un 55% menor a la anterior. El estoc de enlace, lo que almacenas al principio para cubrir los meses de cosecha, es 1.000 toneladas más bajo que el del año pasado. Según datos de la Comisión Europea, la producción de aceite mundial ha sido de 2,5 millones de toneladas, mientras que el consumo estaba a 3,3 millones de toneladas. Hay un desequilibrio muy grande entre oferta y demanda.

Existe la impresión de que también hay un punto de especulación. Facua hablaba esta semana de diferencias de precio de hasta el 56% por la misma botella en función del supermercado.

Cada cadena de distribución tiene su nivel de precio, pero eso pasa con el aceite, con el yogur y con el desodorante. Es el consumidor el que ve a qué cadena quiere ir a proveerse. El sistema que tenemos es uno de los más transparentes: mensualmente, la administración controla los datos de existencias y movimientos de aceite. No ha habido un incremento porque los envasadores o las industrias estén reteniendo aceite para que suba el precio, no es algo que se esté forzando, es algo que se está produciendo de forma natural.

Varios economistas aseguraban que la solución es que se ponga más aceite en el mercado ¿Lo hay?

Ahora se va a poner más aceite en el mercado. En cuanto empiece la nueva producción tendremos nuevas entradas de disponibilidad y eso tendría que frenar la escalada de precios e incluso podría amortiguarla.

Pero, si se abriese la compuerta del aceite retenido, ¿bajaría el precio?

No está retenido, sigue saliendo. Según las cifras que tenemos, en junio, en España, salieron 28.000 toneladas; en julio, 36.000; en agosto, 32.000… Una de las claves de por qué sigue subiendo el precio es precisamente porque el aceite ha seguido saliendo al mercado. Si hubiéramos dejado de sacar, el precio no hubiera subido más, se hubiese estancado o hubiese bajado, porque la demanda habría disminuido.

¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

Lo que cabe esperar es que con la nueva producción, el precio se estabilice o, según cuál sea el volumen disponible, incluso se pueda aliviar un poco la tensión. Pero todo esto va a ir muy marcado por las disponibilidades globales.

Jugamos con la ventaja del apego que hay en España al aceite de oliva.

El aceite de oliva es insustituible, el producto por el que lo puedas cambiar no te va a ofrecer en absoluto lo mismo. Hay quien dice que el aceite es un producto de lujo, no, los aceites de oliva son un lujo de producto. Venimos de dos campañas en las que teníamos precios en origen de 2 euros y medio, en algunas zonas ni cubrían costes de producción. En España hemos tenido la suerte o desgracia de pagar este lujo de producto a un precio que no estaba a su nivel de calidad y propiedades. Ahora nos hemos ido al polo opuesto.

¿Han detectado que la gente se esté cambiando a otro producto?

Los datos revelan que no, que lo que se está haciendo es ajustar el volumen de consumo. Nuestros estudios nos dicen que el consumidor está tratando de comprar formatos más pequeños, comprar más veces para que el tíquet medio no suba tanto…

¿Cómo se prevé la próxima campaña?

La previsión es que las disponibilidades estén más o menos en línea con las del año pasado. Si las existencias son algo mayores, se aliviaría un poco la tensión; si son menores, se podría tensar un poco más la cuerda. Tenemos unos niveles de comercialización que se situan en torno a 1 millón de toneladas, las existencias de enlace de final de campaña estarán en torno a las 300.000 toneladas, y se hablaba de una estimación de producción de 80.000 toneladas. A eso habrá que sumar importaciones, si fuera necesario, pero ‘a priori’ no hay ese peligro.

¿No hay ningún escenario en que se vea una bajada progresiva de los precios?

Si de repente cayera el consumo. Se ha hablado mucho de que el aceite de oliva de España se vende fuera del país más barato que aquí, eso es porque fuera se hace acopio, pero este año, los importadores y distribuidores de otros países encontrarán que sus contenedores cuestan dos o tres veces más. Tendremos que ver si sus consumidores están dispuestos a asumir esa subida de precio. Sabemos ahora mismo el nivel de precios al que estamos en España y las salidas al mercado que estamos teniendo, pero, fuera, todo es una incógnita. Podemos encontrarnos con un freno en el comercio, y si esto se produce, lógicamente dejará de haber salida, y entonces quizás el precio se estanca y empieza a bajar.