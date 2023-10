BBVA consolida en Canarias sus servicios de Banca Privada. El banco basa su modelo de negocio en una oferta personalizada, que cubre las necesidades del cliente con patrimonio entre los 500.000 euros hasta los dos millones. También cuenta con una unidad de altos patrimonios para los que superen dicha cifra. Para todos sus clientes ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros de alto valor, prestada por asesores multidisciplinares con un fuerte apoyo en la tecnología. Así lo asegura el nuevo director de Banca Privada de BBVA en Canarias, Javier López Navarro.

¿Cuál es la estrategia que está siguiendo BBVA en el segmento de Banca Privada?

En BBVA estamos impulsando la unidad de altos patrimonios, que es estratégica para BBVA, ampliando el servicio que damos a nuestros clientes, con el objetivo de seguir mejorando nuestro negocio en este segmento. En Canarias ya gestionamos 2.800 millones de euros, un 2,6% de cuota de lo que estamos gestionando a nivel nacional. En España, con datos a cierre de 2022, gestionamos 15.746 millones de euros y 9.448 millones en depositaría de 7.241 clientes, de casi 4.000 grupos patrimoniales. Estas cifras ponen en contexto lo que es para nosotros la unidad de altos patrimonios de BBVA. Nuestro objetivo siempre es dar el mayor abanico de servicios al cliente y que sea libre de elegir el que mejor le encaje.

¿Y en banca privada?

Este año está siendo un año muy bueno en banca privada como lo fue 2022. El nicho de negocio en Canarias es muy importante para nosotros y queremos continuar esa labor de upgrade con nuestros clientes. En 2023 seguiremos avanzando en nuestro plan estratégico e impulsando la Banca Privada de BBVA, un área clave para el Grupo. Como comentamos anteriormente, el foco más relevante para 2023 lo pondremos en la parte alta del segmento, en la unidad de altos patrimonios, que es un referente en la industria. No obstante, seguiremos también impulsando el negocio de banca privada. Hemos incorporado más de 43.000 clientes entre 2021 y 2022.

¿Qué ofrece ahora mismo la banca privada al cliente preferente BBVA que lo distinga de la competencia?

Es una oferta de valor muy amplia, diversificada que, a su vez, nos permite ofrecer unas soluciones a medida para cada uno de los clientes. Nuestros gestores de banca privada cuentan con certificación UFPA que nos permite garantizar al cliente un nivel de profesionalidad extraordinario en la oferta de servicios no financieros que puedan ser de interés específico para cada inversor. Hemos reforzado la plantilla en toda España, y en Canarias tenemos ahora mismo 15 gestores de banca privada, lo que permite a los inversores de las islas recibir asesoramiento personalizado para sus decisiones de inversión, acompañamiento en su día a día, y un desarrollo de soluciones adaptadas a cada etapa de la vida, siempre con el respaldo de BBVA, uno de los bancos más sólidos del panorama internacional

Además, organizamos encuentros con especialistas de inversión y la gestora de BBVA, con el fin de poder ampliar la información que reciben nuestros clientes. El último evento lo celebramos en Lanzarote el pasado 5 de octubre, y en él nos acompañó Joaquín García Huerga, director de estrategia global de BBVA AM, que nos dejó tres titulares: aterrizaje suave de las economías, no pensamos que vayamos a entrar en una gran recesión; que la inflación ya ha hecho pico, y también que apostamos por activos de riesgo en nuestras carteras. Los clientes lo agradecieron mucho, son actividades que tranquilizan les dan confianza, y les ayuda a tomar decisiones.

Para ese cliente, y según BBVA, ahora mismo ¿dónde están las mejores oportunidades de inversión?

Creemos que la renta fija está en un momento dulce y tiene potencial para convertirse en el activo ganador de 2023. Apostamos por el crédito corporativo de mayor calidad, que es el que mantiene unas mayores expectativas de rentabilidad ajustada al riesgo. De hecho, en casi todos los escenarios macroeconómicos posibles, la renta fija debería tener un buen comportamiento. El único escenario potencialmente adverso para la renta fija sería un resurgimiento de las tensiones inflacionistas, que obligara a los bancos centrales a seguir endureciendo la LA PROVINCIA/DLP Javier López Navarro Director de Banca Privada de BBVA en Canarias política monetaria, algo que no parece lo más probable en estos momentos, teniendo en cuenta el previsible deterioro de la actividad económica en los próximos meses. Aquí me gustaría añadir que el verdadero valor de la renta fija en el entorno de riesgos que nos ha tocado vivir es que, si las cosas no salen como esperamos y nos enfrentamos a una recesión económica dura, las rentabilidades de la deuda pública se desplomarán, impulsando los precios de los bonos. En este escenario, el crédito mostraría una peor evolución relativa, sobre todo en el segmento “high yield”, aunque creemos que el crédito de grado de inversión se mantendría razonablemente soportado. Por geografías, tendría más sentido apostar por deuda americana, ya que el país se enfrenta a un escenario macroeconómico más complejo y es probable que la Fed haya subido los tipos por última vez. En Europa, existen más dudas, ya que las presiones inflacionistas son más intensas y al BCE todavía le queda camino de endurecimiento monetario por recorrer. Las bolsas europeas parecen tener más potencial, dada la menor incidencia de la crisis energética, el impulso en la demanda agregada que supone la reapertura china para unas economías muy abiertas al exterior y unos niveles de valoración sustancialmente inferiores. Del mismo modo, los beneficios por acción se siguen revisando al alza en Europa (aunque marginalmente), mientras que continúan bajando en Estados Unidos.

Las megatendencias mantienen su atractivo como inversión. ¿Qué oportunidades veis en BBVA y cómo están evolucionando?

Efectivamente, en BBVA ofrecemos a nuestros clientes desde hace unos años megatendencias de inversión para ofrecer unos retornos ajustados a riesgo de muy alta calidad. Se dividen en: Inversión sostenible: impacto medioambiental y social; Cambios demográficos y sociales; Consumo y estilo de vida; Nuevas tendencias tecnológicas y Salud. Sin duda, las megatendencias, como comentabas, constituyen una alternativa muy interesante a largo plazo para obtener rentabilidad. La inversión temática busca capturar el crecimiento identificando empresas y modelos de negocio que se vean impactadas positivamente por estas tendencias. En BBVA Banca Privada nos parece adecuado utilizar la inversión temática como un “satélite” complementario a la parte más estructural de la cartera de nuestros clientes. Esto supone invertir en activos que impliquen exposición a alguna tendencia de largo plazo con el objetivo de obtener una rentabilidad superior a la que se conseguiría con una inversión empleando un índice de referencia tradicional.