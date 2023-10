05:08

EEUU celebra que la UE no congele el envío de ayuda a los palestinos

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha celebrado este martes que la Unión Europea finalmente no corte la ayuda a los palestinos, pueblo con el que EEUU "no tiene ninguna queja". "Creo que (la UE) dio marcha atrás (al cese de envíos de ayuda a la Franja de Gaza), un paso que celebro. Como he dicho desde este podio varias veces, apoyamos medidas que mejoren los medios de subsistencia y la dignidad del pueblo palestino", ha declarado.