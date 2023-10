Las tiendas canarias lideran el comercio en España con dos años de crecimiento ininterrumpido

Las tiendas de Canarias ya encadenan 25 meses consecutivos de subidas de ventas. Es un caso único en España. No hay ninguna otra Comunidad Autónoma en la que el comercio minorista haya resistido la crisis de precios durante tanto tiempo –más de dos años– sin tropezar ni un solo mes. A ello ha contribuido el extraordinario comportamiento del turismo una vez superada la pandemia. No en vano, en las tiendas del Archipiélago compra la población local pero también esa población flotante que integran los millones de extranjeros que cada año visitan las Islas. Sin embargo, los comercios de los otros grandes destinos turísticos del país, como Baleares, Cataluña o la Comunidad Valenciana, no han sido capaces de capear la altísima inflación que azota la economía occidental sin ningún asterisco. Lo de las tiendas de Canarias es, cabe insistir, un positivo caso único.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirige, ahora en funciones, el tinerfeño Héctor Gómez, destacó hace unos días la «muy buena salud» de que disfruta el sector minorista en España. Ventas en alza, un notable nivel de confianza empresarial y un consecuente incremento del empleo. De hecho, la buena marcha de la actividad comercial en el país la sitúa a la vanguardia del negocio en la Unión Europea. El caso es que si las tiendas, en general, van en España viento en popa, las del Archipiélago son las que llevan el timón del barco. El turismo marcará el cierre del año ante la previsible caída de las compras de los residentes En julio de 2021, a comienzos de una oleada inflacionaria que más de dos años después aún sigue sin remitir, la cifra de negocios –ingresos, ventas, facturación– del comercio minorista disminuyó en las Islas un leve 0,2% en relación con el mismo mes del año anterior. Esa fue la última vez que el sector se contrajo en la Comunidad Autónoma. Desde entonces, las tiendas de Canarias contabilizan ya 25 meses ininterrumpidos de crecimiento, es decir, dos años y un mes sin números rojos. Lo corroboran los Índices de comercio al por menor del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran el comportamiento de la actividad hasta el pasado agosto. Se trata de algo extraordinario. Lo más parecido ocurre en Baleares, aunque a mucha distancia. Allí el negocio sufrió su último revés en marzo de 2022, con lo que acumula 17 meses seguidos de subidas de ventas, ocho menos que en Canarias. Eso sí, el hecho de que sean los comercios del archipiélago mediterráneo los segundos de este particular ranking evidencia la importancia de los turistas para la salud del sector. La recuperación de las cifras de visitantes prepandemia ha disparado el número de potenciales clientes de las tiendas, en especial las de las regiones más turísticas, y no hay ninguna que lo sea más que Canarias y Baleares. No extraña así que los dos archipiélagos sean los motores de la actividad en España. En 2022, los comercios al por menor de Baleares cerraron el ejercicio con un incremento medio de las ventas del 8,1%, un porcentaje que llegó al 7,3 en Canarias. Fueron las dos mayores subidas del país. Y este año, hasta agosto, el aumento de los ingresos está en una media del 11,7% en las islas mediterráneas y del 8,4% en las atlánticas. Solo la Comunidad de Madrid se cuela entre las dos regiones insulares con un 9,9%. La patronal sectorial espera que más entidades locales apuesten por sacar bonos-consumo Todo lo anterior está detrás del notable incremento del empleo en el sector pese a los rescoldos de la crisis de la covid y los embates de la inflación. Cada día del mes pasado trabajó en las tiendas de la comunidad una media de alrededor de 131.000 personas, unas 15.000 más que en abril de 2021, mes en el que comenzó la escalada de los precios. Es más, en agosto se alcanzó el récord histórico de asalariados en el comercio canario con una media diaria de, exactamente, 131.532 trabajadores. Con todo, el sector encara la recta final de año con cierta «incertidumbre». Así lo explica el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, quien de algún modo contrapone todos esos datos «positivos» con la «preocupación» por el último trimestre de 2023. ¿Por qué? Porque los isleños tienen cada vez menos capacidad de compra por mucho que los niveles de consumo hayan resistido hasta ahora. Así que es «probable» que los canarios no tengan más remedio que «apretarse el cinturón», ahonda Moujir, justo en el período navideño, el de mayor facturación. Por eso será el gasto de los turistas el que marcará el cierre de ejercicio en muchas tiendas, y por eso el portavoz de la Fauca espera que otros ayuntamientos y cabildos se sumen a los de La Laguna, Arona, San Miguel, La Gomera o Fuerteventura, entre otros, en la apuesta por los bonos-consumo para promover las compras y echar una mano a sus comercios.