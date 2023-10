Si hay un impuesto polémico que muchos no entienden es el de sucesiones. Pagar a Hacienda por heredar lo que tus seres queridos te han dejado después de fallecidos resulta algo difícil de entender para una parte amplia de la sociedad española.

Sin embargo, si hay algo que provoca que mucha gente decida rechazar una herencia es el hecho de no tener que asumir así las deudas del difunto. ¿Hay alguna forma de poder heredar pero no pagar lo que debía el finado?

Si no queremos rechazar la herencia, existe una manera de no asumir las deudas del fallecido. De esta forma, no será necesario hacer frente a la totalidad de las deudas, una opción muy interesante para el heredero.

Proteger a los herederos

La herencia a beneficio de inventario es un mecanismo legal que se utiliza en el ámbito sucesorio. Se hace para limitar la responsabilidad de los herederos respecto a las deudas y obligaciones dejadas por el fallecido.

Al optar por esta forma de heredar, los herederos limitan su responsabilidad a los bienes heredados, sin comprometer su patrimonio personal. Cuando un individuo fallece, deja un conjunto de bienes y deudas.

La herencia a beneficio de inventario permite a los herederos aceptar la herencia, pero solo hasta la cantidad de los activos del difunto. Esta figura legal ofrece una protección valiosa a los herederos al limitar su responsabilidad financiera.

Así, los herederos no están obligados a responder con su propio patrimonio personal por las deudas que excedan el valor de los bienes heredados. Si las deudas superan los activos, los herederos no están obligados a cubrir la diferencia con su propio patrimonio.

Pasos a seguir