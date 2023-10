¿Cómo afecta a los clientes de Vodafone la compra de Zegona?

El fondo británico Zegona ha anunciado este martes la compra de Vodafone España por 5.000 millones de euros. La operación prevé culminarse en el primer trimestre de 2024, tras obtener el permiso del Gobierno en virtud de la Ley de Inversiones Extranjeras. Vodafone es la tercera operadora de telecomunicaciones en España, con un total de 11,4 millones de clientes móviles, 3 millones de clientes de banda ancha y 1,5 millones de televisión.

1.¿Qué pasa con la marca Vodafone?

La marca Vodafone se mantendrá sin cambios. El fondo británico ha llegado a un acuerdo con Vodafone para mantener durante un "máximo de 10 años" la enseña. "Vodafone estará en el mercado español siempre. El grupo Vodafone ha sido el custodio hasta ahora y Zegona será su custodio durante los próximos 3, 5, 7 o 10 años", ha explicado el consejero delegado de Zegona, Eamonn O’Hare, en una rueda de prensa. La intención de la compañía no es cambiar la marca 'premium' Vodafone ni tampoco la de bajo coste 'Lowi' sino que lo que buscan es mejorar el rendimiento actual de la empresa.

2.¿No habrá ningún cambio, entonces?

A falta de conocer más detalles, lo que sí ha avanzado Zegona tras el anuncio de adquisición es que Vodafone España tiene dos talones de Aquiles que, a priori, serían los más susceptibles de cambio: uno es Lowi y otro los servicios mayoristas. Pero para mejor. En el primer caso, Zegona quiere fortalecer a Lowi para que sea un competidor director de Digi, que cuenta ya con 5,7 millones de clientes, mientras la marca barata de Vodafone suma unos 1,5 millones. La manera para hacerlo es darle valor. ¿Cómo? Con ofertas que incluyan más prestaciones que la compañía de origen rumano, como puede ser con ofertas de cobertura 5G --que ahora ya comercializa Lowi, a diferencia de Digi, pero que estuvo mucho tiempo sin tener, según O'Hare-- o con contenidos televisivos.

3.¿Aumentarán los precios?

Es difícil conocer los planes de la compañía en cuanto al precio y más en el contexto inflacionista actual. A priori, Zegona busca más ingresos a partir del crecimiento de su negocio, haciéndolo más competitivo, pero también más eficiente, es decir, desprendiendose de aquello que ralentiza el crecimiento. El que aspira a ser su consejero delegado, José Miguel García, fue hasta hace dos años el máximo ejecutivo de Euskaltel y Virgin Telco, donde apostaba por una oferta a la carta en cuanto a servicios pero con precios 'low cost'. "¿Por qué han surgido las 'low cost'? Después de años de paquetes rígidos te pide el cuerpo 'low cost', pero han surgido muchas y hemos perdido el efecto calidad-precio. Ahí hay un hueco que hemos venido a ocupar, y los otros nos van a copiar...", decía en una entrevista en El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, como consejero delegado de Euskaltel en 2020.

4.¿Y a nivel mayorista?

A nivel mayorista, el plan pasa por darle más peso a este negocio, es decir, obtener más ingresos de las redes. "El mercado español es muy dinámico y creemos que el negocio de Vodafone puede competir de forma más dinámica en ese segmento. Vodafone tiene ununa gran redija pero no la optimiza porque solo utiliza el 20%. Es como tener una aerolínea y utilizar solo el 20% de los asientos o gestionar un hotel con un 20% de ocupación", ha explicado O'Hare, que no quiso adelantar cuál sería la manera de hacerlo. "Tenemos que buscar la manera de optimizarlo. Hay muchas maneras, no tenemos un plan especifico para contar hoy, pero hay muchas opciones de hacerlo más valioso, optimizarlo, atraer más tráfico y ser más dinámicos", ha añadido.