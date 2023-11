El Círculo de Empresarios de Gran Canaria se renueva: los ‘canteranos’ salen al campo

El foro de opinión «más potente» de la patronal grancanaria sopla las velas. El Círculo de Empresarios de Gran Canaria (CEGC) cumple 40 años contribuyendo al desarrollo económico y social de las Islas. Un proyecto que comenzó como una organización regional y que hoy solo se mantiene en Gran Canaria y Lanzarote, eso sí, con un buen músculo. Cuenta ahora con 30 integrantes, veinte más que en sus inicios, y en los últimos años ha experimentado una fuerte renovación generacional, lo que asegura su continuidad, mínimo, otras dos décadas.

«Somos empresarios con un concepto amplio y general de libre mercado comprometidos con el interés general de Canarias y Gran Canaria», asegura su presidente, Agustín Manrique de Lara, administrador único de la compañía Quesoventura. Aunque no todos los administradores o los CEO pueden formar parte del Círculo. Conseguir un ‘carné de socio’ es un reconocimiento a la trayectoria empresarial que solo se otorga a los dirigentes de compañías ya consolidadas, por lo que la edad media de ingreso ronda entre los 30 y 40 años. ¿Cómo se ingresa en él? Un miembro propone un nombre y el resto debe de estar de acuerdo para que sea aceptado. Una vez recibe el visto bueno de todos, se comunica al ‘agraciado’.

El código de conducta es estricto y cumplirlo una obligación. El CEO de Astican, Germán Suárez, recibió esta llamada en 2014 a los 33 años. «Para que se entienda la seriedad del órgano, mi padre, Germán Suárez, era uno de los socios en aquel momento, sabía que me habían seleccionado y no me lo dijo», relata. La persona que puso su nombre sobre la mesa sigue siendo un misterio a día de hoy, pero sabe con certeza que su progenitor no fue. «No estoy aquí por ser el ‘hijo de’, no es un círculo de empresas familiares, pero seguir el legado de mi padre me enorgullece», subraya Suárez.

Nuevos talentos

Cuando ingresó en el Círculo, Suárez era el más joven, pero en los últimos años la ‘cantera’ ha ido en aumento. En 2017 se incorporaron de golpe Dhiraj Chhabria, CEO de Fund Grube; Francisco López, CEO de Lopesan Hotel Group; y la actual vicepresidenta de la organización, Alicia Martinón, CEO de Grupo Grumasa Martinón; así como Juan Ramírez, CEO de Contactel Teleservicios; Luis Roca, director general de Exclusivas Roca; y Herminia Rodríguez, vicepresidenta de Hospitales San Roque. Dos años después, en 2020, Sergio Arencibia, presidente de Emicela, y Andrés Domínguez, consejero delegado del Grupo HD. Tras la pandemia, el año pasado ingresaron Laura Galarza, presidenta del Grupo Galaco; Susana del Castillo, directora de Private Equity y Alternativos de Casticapital; y Rodolfo Núñez, consejero delegado de Binter. La tanda de este año, que todavía no ha concluido, ya ha supuesto el acceso de tres nuevos rostros: José Acosta, presidente de Construcciones Acosta Matos; Raju Daswani, director de Expansión y Relaciones Institucionales del Grupo Sabina; y Pedro Andueza, CEO de Velorcios Group.

Este último, Pedro Andueza, considera un auténtico orgullo haber sido invitado a una institución como esta en la que «no se puede tocar a la puerta». «El Círculo tiene una visión muy cercana a mis valores de anteponer el interés general al personal», indica. Puntualiza que al vivir entre Gran Canaria y Madrid, ha seguido de cerca la actividad de los círculos de otras autonomías, una experiencia que le ha ayudado a valorar y comprender la importancia que estos foros tienen en la «ecuación social».

Si bien en un principio participaban solo firmas de los sectores turístico e industrial, la evolución de la institución estos años ha venido acompañada de la diversificación. Desde la ampliación de 2017, las nuevas incorporaciones han traído consigo sectores que hasta ahora eran residuales, como el tecnológico. Prueba de ello es la empresa de Andueza, enfocada en la ciberseguridad, pero también la de Juan Ramírez, Contactel Teleservicios. Aparte del tecnológico, en la actualidad también forman parte del Círculo firmas del sector de la distribución, primario, comercial, sanitario o portuario. Una cuestión que permite analizar la economía y la sociedad desde todos los ángulos posibles y ofrecer comunicados reputados y con criterio.

De regional a insular

Esta nueva generación de empresarios ha rebajado la media de edad y ha traído consigo otra cuestión mucho más significativa: la incorporación de voces femeninas. Ahora mismo, de los 30 socios, cuatro son mujeres. Una de ellas es Laura Galarza, presidenta del Grupo Galaco. «Las cosas van llegando poco a poco, es imposible introducir de golpe una cuota del 50% para las empresarias», apunta. Ingresó con 48 años y mucho trabajo a la espalda. Como ella, muchas están dando el salto a la dirección de las firmas isleñas, un hecho que se está palpando de forma progresiva en los nuevos ‘fichajes’ del foro.

El comienzo de toda esta historia se remonta a 1982, cuando de la mano de Ángel Ferrera y Francisco Ucelay, la patronal de todo el Archipiélago se unió bajo el nombre de Círculo Canario de Empresarios ¿El objetivo? Que sus opiniones tuvieran más peso ante el Gobierno de Canarias, cuyo primer gabinete estaba encabezado por el socialista Jerónimo Saavedra, y ante el Estado. Aquella primera ‘expedición’ contó con diez miembros que acordaron contar con dos sedes, una en cada isla capitalina. En un principio la presidencia la ostentó el sector tinerfeño, pero cuando expiró el mandato en 1985, no quiso cederla al grancanario. La negociación no acabó a gusto de todos, así que comenzaron a operar por separado.

Dado que los temas que trataban mayoritariamente afectaban a Gran Canaria y el acuerdo con los tinerfeños era algo cada vez más anecdótico, la patronal de la isla redonda llegó a la conclusión de que necesitaba una firma distinta, un sello propio. Esta idea impulsó el nacimiento en 1992 de un foro independiente, cuyo primer líder fue el presidente de Siemens Maquinaria, Lothar Siemens.

En esos primeros años de andadura, la organización bregó en silencio, de ahí que no haya demasiadas imágenes de los miembros de aquellos tiempos, para llevar a buen puerto algunos de los asuntos capitales que afectaban de lleno a la sociedad y economía canaria en aquellos tiempos. ¿Cuáles? Desde la exención de las Islas de la Política Agraria Común y de la Unión Aduanera cuando España entró en la Comunidad Económica Europea –actual Unión Europea– hasta la creación e inclusión del IGIC y el Arbitrio sobre la Producción e Importación (APIM) en el Régimen Económico y Fiscal (REF ) pasando por la puesta en marcha de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria.

Logró impulsar también otros asuntos como la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria coincidiendo con la presidencia del Círculo, entre los años 1996 y 2000, del presidente de la firma de automoción Domingo Alonso Group, Sergio Alonso. La organización dio entonces la batalla porque el coste se incluyera en el convenio de carreteras con el Estado.

«Se ha hecho un buen trabajo en Gran Canaria a través del liderazgo de los empresarios», recalca uno de los actuales integrantes con más experiencia dentro del foro, Alberto Cabré de León. El consejero delegado de Publicidad Atlantis ingresó en 1987, así que vivió tanto la ruptura del círculo regional como el surgimiento del grancanario. A pesar de que la dirección ejecutiva de su empresa desde hace seis años recae en manos de su hija, María Cabré, sigue activo en el lobby porque, como dice Manrique de Lara, «a la mayoría solo se les da de baja al fallecer, antes no».

Los 30 socios se dan cita el primer martes de cada mes para debatir sobre los temas candentes de la actualidad y las problemáticas que afectan a Canarias. ¿Cuáles? Desde sanidad hasta educación pasando por el absentismo laboral, obras estratégicas, el tráfico de contenedores en el Puerto de Las Palmas, el empleo o la movilidad. Cada uno expone desde un prisma diferente su visión del tejido productivo isleño y la sociedad, lo que enriquece las tertulias. «Lloramos un poco juntos y compartimos ideas», bromea Laura Galarza. Hay muy buena sintonía entre todos, una cuestión que favorece un buen ambiente para el diálogo. «Siempre hay una colaboración excelente. Somos un foro en positivo. No se critica, se presentan soluciones», subraya Cabré. A estos encuentros suelen acudir invitados, expertos en los temas que están sobre la mesa que ayudan a la creación de una opinión común final.

Los retos futuros

Además de la reunión mensual, también cuentan con un día anual de reflexión en agosto, que es cuando los miembros están menos ocupados y más relajados. En ese encuentro, cada uno tiene un turno para exponer los retos que considera relevantes para Canarias y Gran Canaria, así como las posibles formas de afrontarlos. Germán Suárez recuerda que en su primera reunión de agosto, allá por 2015, cuando le tocó el turno de palabra, lo utilizó para cedérselo al resto de compañeros. «Como recién llegado, preferí callarme y aprender. Ahora hablo demasiado», bromea el CEO de Astican.

De cara al futuro, Pedro Andueza reconoce que es todo un reto y una responsabilidad para los nuevos ‘fichajes’ continuar con un legado que echó a andar hace 40 años. «Los últimos socios que han ingresado son un ejemplo de liderazgo y emprendimiento», enfatiza Cabré. Todos ellos acuden a las reuniones con «los oídos bien abiertos, papel y bolígrafo» para apuntar y no olvidar las enseñanzas de los más veteranos. «Les escuchamos con todo el respeto que les tenemos y cogemos apuntes», asegura Laura Galarza. Eso sí, los que más tiempo llevan con el carné en el bolsillo no siempre son los que actúan de maestros. «Los jóvenes aprendemos de ellos y ellos de nosotros, aunque yo no soy el más joven», señala Suárez.

Entre los retos para Canarias, el presidente del CEGC destaca superar los problemas que pueden suponer un freno al desarrollo, como la crisis energética, las sostenibilidad medioambiental o la formación profesional y el empleo. Cabré añade a las aportaciones de Manrique de Lara la modernización de las empresas, así como disminuir la burocracia en las administraciones con el fin de evitar largas esperas para conseguir permisos, licencias o poner en marcha inversiones.