Sara Aagesen: "Nos ha llevado cinco años convencer a la UE de la urgencia eléctrica canaria"

No puedo contestar sin empezar por decir que Canarias siempre ha estado en el centro de atención de la política de transición energética de este Gobierno. Se le ha dado prioridad en el Plan de Recuperación, en la planificación de la red de transporte y a una instalación como Chira-Soria. Hablo de movilizar más de 2.000 millones de euros en esta década.

Conocido el contexto, ¿por qué no llega ese concurso?

Ayer [por el lunes] sacamos una nueva audiencia, que esperamos que sea ágil, de esas concurrencias. Unos procesos que van a definir cómo va a ser el mix energético en Canarias durante esta década y las próximas; con urgencia, sí, porque es importante tenerlo ya, pero también desde el consenso. El parque térmico necesita ser renovado y el informe de Red Eléctrica detalla que varias islas necesitan incluso potencia adicional.

¿Por qué cuesta tanto llevar adelante algo de lo que depende que los canarios tengan luz?

Este concurso requería la aprobación de Europa y ha costado muchísimo. Cinco años nos ha llevado que aprobara un marco para una situación especial. Estamos viajando hacia la descarbonización y ese es un camino indiscutible, pero la premisa es garantizar el suministro aunque eso signifique abrir la puerta a la utilización de combustibles fósiles. Garantizar el suministro y, a la vez, avanzar en la descarbonización.

¿No lo entendían?

Es una situación especial y, por tanto, hay que convencer de la necesidad. Hablamos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y la Comisión [Europea] tardó. Como además hubo un cambio de Gobierno autonómico, hemos estado en contacto con el nuevo desde el principio, prácticamente desde su nombramiento, y es esa búsqueda de consenso la que deriva en los tiempos de trabajo que necesitan los equipos para buscar una solución compartida. Ahora hay criterios más definidos y esperamos, cuando finalice el periodo de exposición pública, el 30 de noviembre, sacar lo antes posible esa concurrencia.

"Diversificar el parque térmico es mejorar la competencia y eso es garantía de suministro" Sara Aagesen - Secretaria de Estado de Energía

¿Esperan alegaciones?

Es tiempo de recibirlas, pero es cierto que el trabajo previo se ha realizado junto a los agentes, que ahora saben los criterios a los que deben atenerse. Eso ayuda a que se presenten muchos más, que tengamos más ofertas. Diversificar el parque térmico es mejorar la competencia y eso se traduce en garantía de suministro y precio asequible. La tecnología madura muy rápidamente y queremos que se ofrezcan tiempos de respuesta mucho más cortos.

¿A dónde nos conduce el calendario con ese concurso?

Nos encantaría poder lanzar el proceso antes de final de año y dar dos meses para la presentación de ofertas. Lo más importante es que garanticen la cobertura de las necesidades que han aflorado en los estudios de Red Eléctrica para 2027 y 2028.

Para eso restan cuatro o cinco años. ¿Y la urgencia?

Todo estos parques tardan en construirse. La urgencia está ahí y no la obviamos. Por eso, en paralelo, mantenemos el máximo diálogo con el Gobierno de Canarias para las medidas de emergencia; lo que se necesita ya, aquí y ahora.

¿Veremos a Endesa en ese proceso de concurrencia? Se lo digo por esa ley del exministro José Manuel Soria que vetaba la ampliación de la presencia a las empresas que ya tuvieran más de un 40% del mercado. ¿Puede afectar que no esté? ¿Hay interés de otros operadores?

Nunca diría no contar con Endesa. Estamos en el siglo XXI, con un sistema energético liberalizado y tanto Bruselas como nosotros abogamos por la competencia. Evidentemente que Endesa se puede presentar. Tiene la limitación del parque que ya gestiona, pero puede renovar o gestar un parque completamente nuevo. Ahora toca esperar que haya la máxima participación posible y ver cuáles son las mejores ofertas.

¿Y cuáles serán? ¿Qué tienen que tener para competir?

No le desvelo nada si le digo que el punto de vista económico es importante, pero no solo eso. También entra en juego contar con las mejores ubicaciones, el tamaño del proyecto, la integración de renovables...

Volvamos al corto plazo. El Gobierno de Canarias ha recogido ofertas de empresas para evitar nuevos apagones. ¿Cuál es el papel del ministerio? ¿Solo poner el dinero?

Como le decía, el diálogo con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias es permanente. Sacarlas adelante solo es posible si trabajamos de la mano. Entendemos la urgencia y la nueva realidad, y ellos son los responsables de definir cuáles son las ubicaciones, la potencia... Nuestra obligación es asegurar la cobertura de los costes, pero también resolver con celeridad cualquier duda que surja.

"El Plan Islas está dotado con 470 millones de euros y 89 son para renovables y almacenamientos" Sara Aagesen - Secretaria de Estado de Energía

Se paró la maquinaria política tras las elecciones de julio y se fue al traste ese deseo de publicar la primera subasta de potencia eólica marina antes de terminar el año. ¿Hay ya un nuevo calendario?

Evidentemente el contexto político ha sido complicado, pero también el energético; se nos han juntado varias circunstancias difíciles. En todo caso, nuestro objetivo sería sacar a audiencia el marco regulatorio antes de final de año, veremos si es posible. A la vista de las propuestas que se presenten, se articulará un real decreto, lo que acorta mucho los plazos, y esperamos poder lanzar subastas a lo largo del próximo año.

Optimista, el año acaba ya. ¿A exposición pública la norma antes del 31 de diciembre?

Que estemos en un gobierno en funciones no significa detener la labor. En energía son tiempos complicados, un no parar. Estamos ante una oportunidad y no podemos perder la ola, tenemos Canarias, todo un litoral en el que desarrollar esta nueva tecnología, tenemos un gran potencial y queremos estar en esa foto.

¿Empezando por Canarias?

Es un gran sitio, pero el inicio dependerá de ese proceso de audiencia, del trabajo con las distintas instituciones públicas, de los proyectos, del apetito...

Voraz en Gran Canaria.

Sí, aquí hay muchísimo potencial y se han presentado más de 20 proyectos, prueba de que es una ubicación excelente.

¿Y para qué si no hay cómo almacenar la energía?

Chira-Soria, una gran batería de 200 megavatios que va a permitir cubrir un tercio de la demanda punta, un 37%. Cuando entre en funcionamiento el primer parque eólico marino ya estará operativa. Va a permitir que el 50% de la energía de la Isla sea renovable, es idóneo arrancar aquí. Dentro del Plan de Recuperación, hay un Plan Islas dotado con prácticamente 470 millones de euros, de los que 89 son para proyectos renovables o de almacenamiento. El 40% de los proyectos que se han presentado son de almacenamiento. Otros 35 millones están destinados al almacenamiento stand alone, aislado o hibridado con parques que ya funcionan.

¿Con qué marco regulatorio?

Ya tenemos uno y lo estamos perfeccionando para facilitar el desarrollo de las instalaciones. Precisamente una de las líneas de trabajo con el Gobierno canario es un grupo ad hoc para almacenamiento, para generar los incentivos más adecuados.

"Los POEM ocupan solo el 0,5% de la superficie que puede alojar parques eólicos marinos" Sara Aagesen - Secretaria de Estado de Energía

A los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) no les ha faltado su dosis de rechazo. ¿Lo ve justificado?

Nos tomamos el tiempo preciso para hablar con todos los afectados. Mire, las cinco demarcaciones o áreas delimitadas suman tan solo el 0,5% de la superficie con potencial para el desarrollo de eólica marina. Se ha hecho un trabajo muy delicado que es fruto de un intenso diálogo con todos los sectores e instituciones. Las renovables solo son posibles si son compatibles con el resto de sectores y respetuosas con la biodiversidad. El 0,5% de la superficie potencialmente apta, y eso no quiere decir, ni mucho menos, que en toda ella vaya a haber parques eólicos. Sin embargo, hay mucho ruido y depende de las instituciones que a los ciudadanos les llegue información real, pero también de los promotores. Se lo hemos dicho alto y claro, que tienen que acercarse a explicar el proyecto, hacerlo muy participativo para que todos se sientan parte de él. Rechazar las cosas sin conocerlas es muy humano y la desinformación es la peor enemiga.

¿Podemos estar hablando dentro de un par de años de la entrada de otras tecnologías como undimotriz o mareomotriz?

Por supuesto. La convocatoria Renmarinas, que son 147 millones de euros, ha alumbrado ya 21 proyectos, cuatro en Canarias que van a movilizar más de 29 millones de euros; 20 millones de euros para Plocan y prácticamente 5 millones para el Instituto Tecnológico de Canarias. Y no solo estamos hablando de eólica flotante offshore, también de undimotriz. Queremos modelos que intenten integrar la componente social de aceptación, la biodiversidad, cómo afectan a la pesca. Fotovoltaica flotante también, ¿por qué no? Al mismo tiempo, queda mucho por desarrollar en un sector prometedor como el eólico. La semilla de la eólica en el mundo tiene ADN europeo y español, y no podemos pensar que los modelos existentes dan la respuesta. Hay muchísimo camino por delante, la innovación y el desarrollo son parte de la contestación.

¿Hay aún esperanza de que la geotermia tenga un papel relevante en el mix energético?

Tanta como que es uno de los grandes potenciales de Canarias. Hemos lanzado una línea de 120 millones de euros –del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia– de los que 60 están bloqueados en exclusiva para el Archipiélago; vienen aquí seguro.

"No podemos pensar que los actuales modelos dan la respuesta, hay camino por delante" Sara Aagesen - Secretaria de Estado de Energía

¿Para algo más que seguir estudiando como se lleva haciendo desde hace muchos años?

Lo más complicado, lo más caro, es hacer las prospecciones; las empresas tienen que asumir mucho riesgo para determinar si existe potencial. Hablamos de pinchazos a gran profundidad, más de un kilómetro, para buscar energía que pueda integrarse en el mix energético. Lo que hacemos es cubrir el 50% del coste de cada una de esas iniciativas.

¿Los otros 60 millones?

No tienen adscripción territorial. Estarán disponibles, mediante concurso, para que los promotores lo utilicen.

Pero no en Canarias.

Sí, claro que también aquí. 60 millones vienen seguro y buena parte de los demás pueden acabar aquí a la vista de lo que se ha presentado a las convocatorias.