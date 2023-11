PSOE y Junts quieren 'llevarse' 145 empresas instaladas en Canarias tras el 1-O

«También se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». Esta es una de las concesiones del PSOE a Junts, el partido de Carles Puigdemont, para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa. Así figura en el acuerdo entre ambas fuerzas políticas, sin que de momento hayan trascendido los pormenores del plan. Lo que sí puede saberse, gracias a la base de datos de Informa D&B –filial del grupo Cesce especializada en información comercial, financiera y sectorial–, es que la pretensión de Junts, con la anuencia del PSOE, afecta a un total de 145 empresas establecidas en el Archipiélago.

145 empresas que hasta octubre de 2017 tenían su sede social en Cataluña y que empujadas por la inestabilidad política, social y sobre todo jurídica a la que dieron lugar el seudorreferéndum y la seudodeclaración de independencia se trajeron su domicilio a las Islas. Lo mismo hicieron otras 7.000 firmas en las demás Comunidades Autónomas, incluidos gigantes de sus respectivos sectores como CaixaBank, el Sabadell, Abertis, Cellnex o Colonial, por citar solo algunos ejemplos.

Hasta octubre de 2017, cuando el procés llegó a su particular culmen, lo normal era que el número de empresas que trasladaban su domicilio social desde Canarias hasta Cataluña fuera superior al de los negocios que hacían el viaje en sentido contrario: de Cataluña a Canarias. Pero, sobre todo, lo normal era que la facturación de las firmas que ponían rumbo a la región mediterránea fuera muy superior a la de las que se venían desde la autonomía del noreste peninsular.

Empresas migrantes

No en vano, muchas empresas nacen en el Archipiélago y cuando crecen se marchan a la Comunidad de Madrid y, antes, a Cataluña, los motores económicos del país. En 2016, por ejemplo, las Islas le robaron a la región levantina un total de 19 empresas, dos más que las que aquella se llevó de Canarias. Sin embargo, mientras que las 19 que se vinieron al Archipiélago apenas facturaban, en conjunto, unos 6,8 millones de euros, las 17 que hicieron el camino a la inversa tenían un volumen de ventas global de 28,1 millones. No obstante –cabe insistir–, esto cambió a finales de 2017. A partir de ese momento han sido muchos más los negocios que han dejado Cataluña por Canarias, y lo que es más importante: ha sido mucho mayor el volumen de ventas que las Islas han ganado en este particular intercambio.

Los 145 negocios que dejaron la región mediterránea por Canarias facturan 222 millones al año

Las 145 empresas que apostaron por el Archipiélago al salir de la Comunidad Autónoma peninsular tras los sucesos de octubre de 2017 facturan en total 222,4 millones de euros. Mientras, las 61 que en ese mismo período abandonaron Canarias para instalarse en Cataluña tienen un volumen de ventas de solo 32,1 millones.

Así que entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2023 –que es hasta donde abarca la estadística de Informa D&B–, se vinieron a las Islas desde la región mediterránea hasta 84 firmas más que las que hicieron el trayecto en sentido contrario. Y lo que es más importante: los negocios importados desde Cataluña facturan 190,3 millones de euros más que los que se llevaron su sede social desde el Archipiélago hasta territorio levantino.

Microempresas

Es verdad que el volumen de negocio medio de esas 145 entidades que han venido a Canarias desde finales de 2017 supera por muy poco los 1,5 millones de euros, con lo que en su grandísima mayoría son microempresas, si bien la facturación global, esos más de 220 millones, supone una cuantía nada desdeñable para un tejido productivo que, como el isleño, lo integran esencialmente micropymes.

Las grandes firmas que han salido de Cataluña en estos años convulsos en su mayoría han optado por establecerse en la Comunidad de Madrid o en las vecinas Comunidad Valenciana y Aragón. Al Archipiélago ha venido a parar un tampoco desdeñable 2% de las más de 7.000 firmas que han dicho adiós a la autonomía levantina, entre ellas la agencia de publicidad Dorsail, propiedad del regatista canario Luis Doreste –medallista en Barcelona 92– y que cambió la Ciudad Condal por Santa Brígida, en Gran Canaria; la agencia de viajes Nin2Nin, que se trajo su domicilio social a Santa Cruz de Tenerife; o Barovip Capol, dedicada a la reparación y mantenimiento de maquinaria textil e instalada ahora en La Laguna.

Queda ahora por ver en qué consiste el plan de PSOE y Junts para lograr el regreso de todas esas empresas, muchas de las cuales ya han dicho de forma pública que no piensan regresar.