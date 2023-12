Con la crisis financiera y la gran recesión, hace ya década y media, fueron muchos los que descubrieron qué era una hipoteca subprime, muchos los que hablaban con soltura de primas de riesgo y ratings, y otros tantos los que opinaban sobre las exigencias de los hombres de negro y la troika. Y con la crisis energética de los dos últimos años se han disparado los clientes que ya saben distinguir diferentes tipos de tarifa, muchos controlan día a día el precio del mercado de la electricidad, vigilan cuándo es más caro poner la lavadora y la excepción ibérica ha pasado a ser algo más que el Spain is diferent.

La subida de los precios energéticos hasta máximos históricos durante meses y el aluvión de medidas extraordinarias del Gobierno y de la UE para paliar el impacto de la espiral alcista ha hecho que se dispare el número de consumidores con cada vez más conocimientos sobre sus recibos de luz y de gas, con incrementos acelerados en relación a años anteriores, según desvela la última oleada del Panel de Hogares que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondiente al segundo trimestre de este año.

Las lagunas de millones de clientes, no obstante, siguen siendo evidentes. Casi un 45% de los usuarios aún no sabe qué tarifa de luz tiene contratada, pero es que hace dos años era más de un 63% los que lo ignoraban. A mediados de este año, algo más de la mitad de los hogares españoles no conocían la diferencia entre el suministro de electricidad en el mercado libre y en el mercado regulado (51,3%) y tampoco en el caso del gas natural (54%), pero antes de la crisis energéticas la proporción de los que no sabían distinguir ambos grandes tipos de tarifa era muchísimo mayor (casi el 70% en luz y más del 77% en gas).

Reguladas vs. libres

Los pequeños consumidores de electricidad (con menos de 10 kilovatios de potencia contratada, por lo general hogares y algunas pymes) pueden elegir entre contratar tarifas de luz reguladas -cuyo importe depende de la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista- y las ofertas del mercado libre –cuya cuantía fijan libremente las compañías y que suele tener precios estables-.

Tradicionalmente el PVPC ha sido de manera sostenida la oferta más barata, hasta que la crisis hizo saltar por los aires todos los récords de precios del mercado. Actualmente, gracias a la excepción ibérica (primero) y por la caída del precio del gas (ahora) la tarifa regulada de luz vuelve a ser más barata que la mayoría de las ofertas del mercado libre, según el comparador de precios de la CNMC.

La tarifa regulada de la luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), ha sufrido una huida masiva de clientes durante la crisis energética. Dos millones de usuarios han abandonado en los últimos dos años la tarifa regulada, que están forzadas a ofrecer las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Totalenergies) a través de comercializadoras específicas. Pero en los últimos meses la sangría se ha ralentizado. El pasado junio el número de clientes con PVPC era de apenas 8,5 millones, frente 19,6 millones de pequeños consumidores de las tarifas del mercado libre.

En el caso del gas natural, las ayudas del Gobierno para bajar la factura de gas natural a millones de hogares han provocado una sacudida y han roto el mercado. Las subvenciones están sirviendo para rebajar un 40% el recibo de los clientes con tarifas reguladas de gas y han generado un vuelco comercial histórico con más de un millón de clientes cambiando su contrato. Sin embargo, siguen siendo minoritarias y menos de un tercio del total de clientes han optado ya por las tarifas reguladas, a pesar de ser mucho más baratas que las del mercado libre. Las ayudas excepcionales a la tarifa regulada de gas (denominadas tarifas de último recurso, TUR) expiran el 31 de diciembre, y el Gobierno aún no ha confirmado si las prorrogará.

La CNMC cuenta con la herramienta “Entiende tu factura”, que permite saber cuál es la comercializadora con la que se tienen contratada el suministro, el tipo de tarifa (PVPC o mercado libre) o la fecha de vencimiento del contrato.

En relación con los hábitos de consumo de electricidad, cuatro de cada diez hogares reconocen no tener en cuenta la diferencia de precios entre distintas horas en sus hábitos de consumo, como por ejemplo al encender la calefacción o poner la lavadora. El 34,7 %, sin embargo, sí afirma tenerlo bastante en cuenta en su consumo diario y el 24,4 % lo tiene un poco en cuenta.