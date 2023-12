Los 42.737 pensionistas canarios más ‘pobres’ cobrarán 500 euros más en 2024

Un total de 42.737 canarios perceptores de pensiones no contributivas cobrará alrededor de 500 euros más en 2024. Es el colectivo de pensionistas pobres, o al menos el de los que perciben las pagas más bajas. Son personas que caen en situación de invalidez o que llegan a la edad de jubilación tras haber cotizado a la Seguridad Social menos de 15 años, que es el mínimo exigido para ganarse el derecho a recibir una pensión de tipo contributivo. Así que se ven penalizadas por su escasa contribución al sostenimiento del sistema público de pensiones –la premisa del sistema es aportar durante los años en activo para recibir llegado el momento de la retirada–, con lo que cobran cantidades que se asemejan más a una ayuda asistencial que a una pensión propiamente dicha.

De hecho, esos casi 43.000 isleños ingresan cada mes una media de solo 518 euros, según los últimos datos oficiales. Para hacerse una idea de la penalización que implica no haber cotizado al menos esos 15 años que exige la ley basta con recordar que la pensión contributiva mínima para los jubilados de 65 con cónyuge a cargo es de 966,2 euros al mes, casi el doble.

En muchos casos, los perceptores de pagas no contributivas se ven en situaciones que bordean la pobreza o directamente en la pobreza, de ahí que el Gobierno central haya aprobado una subida del 6,9% en 2024. La revalorización de estas pensiones a medio camino entre los ámbitos asistencial y laboral será así 3,1 puntos superior a la que experimentarán las pagas de tipo contributivo, que se incrementarán, en línea con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), solo un 3,8%.

La intención del Ejecutivo es que la cuantía media sea en 2027 la suficiente para que los beneficiarios de pensiones no contributivas no crucen el umbral de la pobreza. La subida del 6,9% en 2024 elevará la nómina media de los 17.580 canarios perceptores de la no contributiva de invalidez de los actuales 526,64 euros a prácticamente 563. En el caso de los 25.157 isleños que cobran la no contributiva de jubilación, la paga media pasará de 508,95 a 544,06 euros. Serán así unos 36 euros más al mes para los beneficiarios por invalidez y unos 35 más para los jubilados, lo que en cifras anuales se traduce en, exactamente, 497 euros más.

448,6

España

En toda España hay 448.633 perceptores de pensiones no contributivas. De ellos, 275.081 son jubilados y 173.552, personas que han caído en situaciones de invalidez.

10%

Canarias

Entre los poco menos de 449.000 beneficiarios de pagas no contributivas que hay en el país, 42.737 son canarios, prácticamente un 10%, uno de cada diez.

25.157

Jubilación

De los casi 43.000 isleños que perciben pensiones no contributivas, la mayoría, un total de 25.157, son perceptores de la prestación de jubilación.

Canarias será, de hecho, la Comunidad Autónoma más beneficiada por la mejora de las pensiones no contributivas. No en vano, el peso de este colectivo duplica en el Archipiélago la media nacional. La ratio perceptor de paga no contributiva/población es en España de 0,94/100, es decir, que hay menos de un pensionista de este tipo por cada cien habitantes. En el caso de Canarias, la relación es de 1,96/100, esto es, que por cada cien isleños hay dos que cobran una no contributiva. Es más, en todo el país son 448.633 las personas que reciben estas pagas –173.552 por invalidez y 275.081 por jubilación–, con lo que resulta así que cerca de un 10% –los susodichos 42.737– son canarios. Así que el Archipiélago representa un 4,6% de la población de España pero un 10% de los beneficiarios de pensiones no contributivas. Un evidente desequilibrio que deja a las Islas como la Comunidad Autónoma con mayor proporción de perceptores de unas pagas a todas luces muy bajas.

Son varios factores los que, en conjunto, explican por qué el colectivo de personas que cobran pensiones no contributivas es en Canarias tan numeroso. Dos de estos factores son la mayor población de emigrantes retornados de países como Venezuela, a quienes en muchos casos no se les han reconocido los años cotizados allá para poder cobrar una paga ordinaria, con lo que tienen que conformarse con los alrededor de 500 euros de la no contributiva; y la también mayor población de mujeres que trabajaron como las que más en los servicios y sobre todo el campo pero que no cotizaron el tiempo suficiente. Esto último no es algo exclusivo del Archipiélago, pero sí es verdad que es un fenómeno sociolaboral que en décadas anteriores fue aquí más frecuente que, en general, en el resto de España.