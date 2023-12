La reforma del subsidio de desempleo beneficiará a 53.000 canarios: sube de 480 a 570 euros

La reforma del subsidio por desempleo que aprobó este martes el Gobierno en el Consejo de Ministros beneficiará potencialmente a 53.000 canarios. Los subsidios son una prestación no contributiva a la que tienen derecho parte de los desempleados que han agotado previamente sus cotizaciones y que perciben actualmente unas 900.000 personas en España. Durante las últimas semanas la reforma ha sido objeto de choque en público y en privado de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz que finalmente han resuelto este martes tras una maratoniana negociación. "Este Gobierno no hace más que ensanchar derechos laborales. Somos el Gobierno de las políticas útiles", ha declarado Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las principales novedades del acuerdo consisten en un aumento de los importes del subsidio. Actualmente el pago es de 480 euros mensuales y ahora pasa a un sistema progresivo de 570 euros durante los primeros seis meses, que pasará a 540 euros los siguientes seis meses hasta volver a los 480 euros, el importe actual que se mantendrá -sin reducciones- el tiempo restante hasta los 30 meses de su duración. Este subsidio conlleva otra novedad: si el parado encuentra trabajo, podrá compatibilizar el cobro del subsidio con su sueldo durante un máximo de seis meses.

También se amplía la cobertura principalmente para temporeros del campo y menores de 45 años sin cargas familiares.

En Canarias, a octubre, 46.547 personas son desempleados de larga duración que perciben el subsidio por desempleo -el 52% de todas las personas que reciben prestaciones, 89.853- y otras 7.128 reciben la Renta Activa de Inserción (RAI) -desempleados que ya han agotado el paro y el subsidio-. Por tanto, contando la RAI 53.000 personas son potenciales beneficiarios de esta reforma a día de hoy. Además 36.170 personas que cobran la prestación contributiva - el paro- pueden convertirse en posibles perceptores del subsidio de desempleo si no consiguen trabajar cuando agoten el paro.

Los sindicatos CCOO y UGT en las Islas consideran que Canarias es una de las regiones a las que más va a beneficiar esta reforma, puesto que el 52% de las personas que perciben prestaciones reciben el subsidio por desempleo frente al 45% de la media nacional.

Reformar el abanico de subsidios para simplificarlos y hacerlos más accesibles es una asignatura pendiente desde hace más de una década. El Gobierno de coalición no supo desencallar durante la pasada legislatura y ahora la Unión Europea reclama su aprobación para abonar el cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros.

¿Quién puede acceder?

La reforma del subsidio pasa por abrir el acceso a otras 400.000 personas. Hasta 250.000 actuales peones agrícolas ganarían acceso al extenderse el subsidio agrario a aquellas personas que trabajan en autonomías que no son Andalucía y Extremadura. Y es que hasta ahora solo los peones de dichas comunidades tenían acceso a esta paga. Y los 150.000 restantes serían menores de 45 años, que antes no podían cobrar, por edad, estas ayudas y ahora Trabajo quiere cubrirles también siempre que no tengan cargas familiares.

Por el contrario, la propuesta de Trabajo pasa por derivar a unas 120.000 personas al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la renta mínima estatal y que cuyos requisitos formales deberían modificarse para integrar a ese colectivo.

Si bien inicialmente desde el Ministerio de Economía se planteó restringir el acceso para los mayores de 52 años, fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que dicha vía no ha prosperado.

¿Cuánto y cuándo se cobra?

En materia de importes es donde se ha producido un toma y daca más intenso entre Trabajo y Economía. Finalmente las cuantías definitivas obedecen a un punto medio, entre lo que proponía unos y otros. Durante los seis primeros meses el perceptor ingresará el equivalente al 95% del IPREM, actualmente 570 euros; entre los seis meses y el año, un 90% del IPREM, actualmente 540 euros; y a partir del año cobrará el 80% del IPREM, como ahora y que está en 480 euros, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO

De 0 a 6 meses: 570 euros o 95% del IPREM

De 6 a 12 meses: 540 euros o 90% del IPREM

A partir de 12 meses: 480 euros o 80% del IPREM

No obstante, para las personas mayores de 52 años no habrá escalones, estas cobrarán desde el primer día 480 euros.

Economía planteaba aumentar las actuales cuantías al principio e ir recortándolas posteriormente a medida que pasa el tiempo por debajo de las vigentes. Proponía rebajar de 30 a 12 meses el tiempo de cobro y disminuir el importe a una media de 442,5 euros al mes durante ese año (600 euros el primer trimestre, 480 euros el segundo, 390 euros el tercero y 300 euros el cuarto).

Y Trabajo abogaba por un subsidio de 660 euros durante los seis primeros meses, de 540 euros en los seis meses siguientes y de 480 euros a partir del año en paro, hasta completar los 30 meses de la prestación.

¿Compatible con el empleo?

Donde menos diferencias hay entre los departamentos es respecto a la voluntad de facilitar la reincorporación de los beneficiarios del subsidio a un empleo. Y en este punto Trabajo ha compensado la rebaja en cuanto a importe a cambio de mayor tiempo de compatibilidad. Inicialmente Yolanda Díaz planteó compaginar los ingresos del subsidio y un primer sueldo al 100% durante los primeros 45 días de contrato laboral. Finalmente será compatible durante seis meses, pero no con el 100% del subsidio. La cuantía de la ayuda será decreciente a medida que avance el tiempo.

Permiso por lactancia

La reforma del subsidio por desempleo no es la única que previsiblemente será aprobada este martes en el Consejo de Ministros. El Gobierno pretende modificar el actual permiso por lactancia para permitir a los empleados compactar su disfrute. Actualmente el permiso de lactancia consiste en que los trabajadores pueden ausentarse -sin merma de salario- media hora de su puesto cada día.

Ahora lo que quiere hacer el Ejecutivo es permitir a todos los trabajadores compactar esa media hora, para poder hacer 28 días consecutivos en un año. Varios sectores ya contemplan opciones así vía convenio colectivo y Trabajo pretende universalizar dicho derecho. El permiso de lactancia está disponible para todo trabajador con hijos recién nacidos y durante los primeros nueve meses de la criatura. Si ambos progenitores están empleados en la misma empresa y lo piden, el permiso se extiende hasta el año