El ministro de transporte Óscar Puente ha confirmado que apurará los plazos para decidir si se mantienen o reducen las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante todo 2023. El Gobierno aprobó hace un año una reforma para incluir rebajas en los precios de los trenes de Cercanías Renfe, Media Distancia, Avant; los autobuses de larga distancia y bonificaciones al transporte urbano para así hacer frente a la inflación. Según el propio ministro Puente, no será hasta el 27 de diciembre cuando se conocerá la noticia.

En 2023, más de un millón y medio de viajeros sacaron uno de los diferentes abonos que Renfe ofrecía para sus trenes. Por solo 10 euros, tenías viajes ilimitados en cercanías durante un trimestre, y si hacías un mínimo de 16 trayectos, ese depósito se te devolvía. Esto hizo que muchos trabajadores y estudiantes optasen por utilizar estos servicios que finalmente resultaban gratuitos. Estas bonificaciones, valoradas en más de 2.000 millones de euros, han abierto una reflexión en el Ejecutivo sobre si se deben mantener o, por el contrario, adaptarse a los usuarios que de verdad lo necesitan. El ministro de transporte ya tiene diferentes planes en la cabeza, pero debe mantener conversaciones con todos los sectores implicados para decidir cuál se aplicará finalmente.

La fecha límite será en mitad de la Navidad

Óscar Puente señaló en un foro celebrado en Valladolid que el día 27 de diciembre habrá "un gran Real Decreto-Ley en el que se aprueben, entre otras, ese tipo de medidas". Esto choca con las exigencias de la Unión Europea, que pide acabar con las ayudas de Estado concedidas con motivo de la alta inflación y relajar la tensión sobre las cuentas públicas. Además, el Ministerio de Hacienda también se muestra reticente con estas medidas porque suponen un alto coste para las arcas públicas. Por tanto, difícilmente se podrán mantener como están actualmente, pero sí será posible una reforma para que sigan vigentes. Puente también cree que es imprescindible "priorizar la mejora de la calidad de los servicios".

El Ministerio de Transportes habla ya de aplicar un modelo similar al que siguen otros países como Alemania o Francia, aunque esto no gusta del todo a un Óscar Puente que prefiere aplicar medidas que "contribuyan a aliviar el bolsillo de los ciudadanos y promueven el uso de un modo de transporte sostenible". Nuestros vecinos europeos tienen descuentos de 49 euros en Alemania o 50 en Francia para los trabajadores que utilizan los trenes o buses diariamente para acudir a su jornada laboral. Esto serviría para evitar picos de demanda en los servicios ferroviarios y combatir el fraude de las personas que reservan su plaza y después no la utilizan. "A mí me gusta, y es uno de los temas en los que trabajaremos desde el Ministerio", dijo Óscar Puente en el mismo foro de Valladolid.

Transporte gratis estas personas

Por el momento, y a falta de una semana para la confirmación oficial, la propuesta que gana fuerza fue la que anunció el ejecutivo cuando PSOE y Sumar firmaron el pacto de coalición. Pedro Sánchez dijo durante su investidura que, "a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes, y también para las personas desempleadas". Estas personas seguirán beneficiándose de las tarifas actuales gratuitas, al menos hasta final de junio. El resto de usuarios están a la espera de conocer cómo serán sus precios, aunque ya el propio presidente Sánchez afirmó tras la firma del pacto con el partido de Yolanda Díaz que "nos comprometimos a que durante 2024 se mantuviera la reducción del precio de los abonos de transporte".

Las comunidades autónomas son ahora mismo las grandes perjudicadas porque a menos de 10 días de que entre en vigor la medida, no saben qué descuentos se tendrán que poner. El objetivo de este gobierno es seguir con las políticas del transporte durante toda la legislatura, "en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental", señaló Pedro Sánchez. Óscar puente cree que en estos días tendrán que trabajar duro para conseguir una ley de precios de transporte con carácter "estructural para todos los colectivos".