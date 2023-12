Carlos Cuerpo: un técnico de confianza en Economía

Profundo conocedor de la administración pública y "europeísta convencido", como lo ha definido el presidente del Gobierno, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) se convertirá en el ministro de Economía, en sustitución de Nadia Calviño, que pasa a ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estará bajo la coordinación de la nueva vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que releva a la nueva presidenta del BEI como número dos del Gobierno.

Cuerpo, persona de máxima confianza de Calviño, ha llevado hasta la actualidad las riendas del Tesoro como secretario general en el ministerio de Economía. Ha sido el responsable de encabezar la representación de España en el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea (CEF) -reunión preparatoria del Eurogrupo y del Ecofin-, así como la de representar a España en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el BEI o el G20, entre otros.

En los últimos meses, en la gestión de Cuerpo, que también ha participado en las negociaciones con la banca para las medidas de alivio a los hipotecados, ha destacado el éxito de demanda de las letras del Tesoro por parte de los hogares y familias, que ya suponen casi un tercio del total de estos activos colocados en el mercado. Y ha gestionado la deuda pública hasta alinearla con los objetivos establecidos.

El nuevo ministro de Economía, que queda bajo la coordinación de Montero, deberá poner en valor su experiencia y paso por Bruselas durante una parte de su carrera, a pesar de su juventud, un elemento esencial para el despliegue del plan de recuperación, con las reformas previstas y los fondos Next Generation ligados a la consecución de esos hitos.

Cuerpo se incorporó al Cuerpo de Economistas del Estado de España en 2008 y trabajó como analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad de España.

En 2011 comenzó una comisión de servicio en la Comisión Europea como experto nacional, dentro de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, desempeñando responsabilidades relacionadas con la implementación del procedimiento de desequilibrios Macroeconómicos. En particular, el seguimiento y análisis de los mercados inmobiliarios y de los balances del sector privado.

Tras el paso por Bruselas fichó por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española (AIReF), donde se ocupó de las proyecciones macroeconómicas y el análisis de sostenibilidad de la deuda pública.

Es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Economía por la London School of Economics y licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura. También he trabajado como profesor impartiendo cursos a nivel de grado y posgrado en diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Extremadura, el Centro de Estudios Económicos y Empresariales (CECO), la London School of Economics y la Universidad George Washington, entre otras.