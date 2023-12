¿Tendrá el nuevo ministro de Economía los mismos poderes que Calviño?

Carlos Cuerpo es el heredero de la cartera de Economía, Comercio y Empresa, que ocupaba últimamente Nadia Calviño, que ya ha hecho las maletas para incorporarse al despacho de presidenta en la sede central del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo a partir del 1 de enero. Pero recibir ese cargo, que supone gestionar la política económica del Ejecutivo, no llevará a quien hasta hoy era secretario general del Tesoro a contar con las mismas competencias que su predecesora.

De hecho, Cuerpo, una persona de la máxima confianza de Calviño, no recibe el testigo de vicepresidente primero que ocupaba esta y que, de facto, supone ser el 'número dos' del gabinete, acumular un gran poder y ser suplente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando este no está. Este cargo pasa ahora a manos de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, una de las personas de mayor confianza del jefe del Ejecutivo y también 'número dos' del PSOE. Ella no solo ejercerá esa función sino que coordinará el área económica, o sea, que en definitiva será la jefa inmediata de Cuerpo.

Filtro político

De todas formas, el nuevo titular de Economía hereda en principio la presidencia de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, el órgano en el que discuten las políticas económicas del Ejecutivo, aunque seguramente con un perfil más técnico, es de prever que antes deberá pasar por el filtro político de Montero que en las últimas semanas desde que se confirmó la salida de Calviño, ejercía de 'guardiana de las esencias' del gobierno de coalición, al menos por lo que respecta al ala socialista, ya que de la de Sumar se ocupa la vicepresidenta seguna y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Hasta la fecha había mayor sintonía entre Montero y Díaz que entre esta y Calviño, pero el nuevo rol de la primera puede variar las cosas. Montero, que ha demostrado capacidad de llegar a acuerdos con Sumar al lograr pactar el decreto de medidas anticrisis, es una pieza clave para controlar las negociaciones de los Presupuestos y negociar con la amalgama de socios que han de avalar las cuentas del Ejecutivo. También liderará el diálogo con las autonomías, al ser la presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ante retos como la reforma de la financiación territorial y la condonación de deuda. De puertas a fuera será Cuerpo a quien se le reserva la navegación por los pasillos de Bruselas, que ya conoce y en los que ha trabajado con una profunda conocedora de los mismos como es Calviño. Supone, a su vez, un mensaje de continuismo para la Unión Europea (UE).

En el Real Decreto 1231/2023, de 29 de diciembre que regula las vicepresidencias se establece que "corresponde a la Vicepresidencia Primera del Gobierno el ejercicio de las funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno". Desaparece en el texto la parte en la que se le asignaba también la presidencia de la comisión delegada y, a la vez, se suprime la vicepresidencia cuarta, que era la que ocupaba hasta ahora Montero.

El ministerio de Economía ya había perdido esta legislatura la cartera de transformación digital, que se ha convertido en un departamento autónomo al frente del que se ha situado a José Luis Escrivá, el anterior titular de Seguridad Social y artífice de la reforma del sistema de pensiones. Una de las posibilidades es que este cargo sea de transición a la espera de que en junio venza el mandato del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; y le releve Escrivá.

Mientras, este pasa a ocuparse también ahora de la función pública, que estaba bajo la batuta de Montero, que gana peso político y competencias de gestión no solo del conjunto del área económica sino del Gobierno. El ministerio de Escrivá pasa tener las secretarías de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la de Digitalización e Inteligencia Artificial y la de Función Pública. Y el de Hacienda, las secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos.