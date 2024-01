Audi ha alcanzado un récord histórico de ventas en 2023, con más de 2.000 unidades vendidas, lo que supone un incremento de más del 60% con respecto al año anterior. Este éxito posiciona a la firma como líder de ventas en todas las islas del archipiélago canario. La estrategia centrada en la atención personalizada y satisfacción del cliente, la alta calidad de sus productos y la innovación tecnológica han sido clave. Este logro no solo destaca el crecimiento numérico de Audi, sino también su impacto en el mercado, estableciendo nuevos estándares de excelencia en la industria automovilística de las Islas Canarias.

Estas cifras demuestran que, indudablemente, Audi es la marca favorita de los canarios. Y es que, además, cuatro de sus modelos acaparan el top 5 del ranking de los vehículos premium más vendidos en Canarias en 2023.

Incremento en las ventas de vehículos eléctricos

En el competitivo panorama de la movilidad eléctrica, Audi también ha logrado destacar notablemente gracias a su capacidad para adaptarse a un entorno automovilístico en constante evolución. En 2023, la marca ha experimentado un incremento en ventas de vehículos eléctricos del 100% con respecto al 2022. Su éxito se atribuye a una gama de productos que combina un diseño elegante con tecnología de vanguardia. Entre ellos, el Audi Q4 e-tron destaca con una autonomía de hasta 690 kilómetros en entornos urbanos, posicionándolo como una opción líder en movilidad sostenible. Este modelo refleja la visión progresista de Audi al ofrecer una experiencia de conducción emocionante y comprometida con la sostenibilidad, consolidando así su liderazgo en la transición hacia la movilidad eléctrica.

Audi Sport, imbatible en el segmento de las altas prestaciones

En 2023, Audi no solo ha sido el líder absoluto del mercado premium de Canarias, sino que también ha dominado el segmento de las altas prestaciones. Y es que Audi Sport no ha quitado el pie del acelerador y ha logrado cerrar un 2023 histórico, con una cuota de mercado de más del 40%, logrando batir nuevamente su propio récord de ventas.

Algunas de las unidades más especiales que la marca de los cuatro aros ha entregado durante este año son el RS Q3 Sportback, el Audi RS 6 Avant, el RS Q8, el Audi TT RS, el RS e-tron GT o nada más y nada menos que cuatro unidades del Audi R8, entre las que se encuentran la exclusiva unidad del R8 GT RWD edición limitada.

Un año de celebraciones

Como cada año, Audi Canarias no faltó a la cita más esperada del verano, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Después de que la pandemia pusiera en pausa el formato original de la fiesta durante unos años, en 2023 el evento volvió a celebrarse por todo lo alto y con aforo completo. Con una exquisita oferta gastronómica liderada por un chef con estrella Michelin y una oferta de ocio de alto nivel, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan volvió demostrar, una vez más, porqué se ha convertido en el evento social de referencia del Archipiélago.

Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales del año llegó con Audi Sport: The Exhibition. En 2023, la filial deportiva de Audi cumplió 40 años desde que naciera bajo el nombre de quattro GmbH y comenzara así a construir un legado lleno de deportividad, adrenalina y muchos éxitos. Para homenajear la trayectoria de Audi Sport, Audi Canarias acogió en sus instalaciones de Domingo Alonso Tenerife una exposición única en la que clientes y aficionados pudieron hacer un recorrido por la historia de la marca del rombo rojo en Canarias y conocer modelos tan míticos como el revolucionario Audi Sport Quattro S1, un R8 de competición o unidades de edición limitada.

Otro de los eventos sociales por los que la marca ha apostado fuerte en los últimos años es Amarilla Night, el evento social por excelencia en la isla de Tenerife. Además, durante 2023, la cultura y el deporte también han ocupado un lugar muy importante en la agenda de eventos de Audi Canarias, ejerciendo de patrocinador oficial del festival Santa Catalina Classics y de la Copa Audi de hípica, en Gran Canaria, y Fimucité, en Tenerife, entre otros.

Un 2024 cargado de novedades

Si 2023 fue un gran año, 2024 no será menos especial. La marca espera con entusiasmo la llegada del Audi Q6 e-tron, el nuevo modelo completamente eléctrico de la firma de los cuatro aros que ya está generado mucha expectación en el sector automovilístico. Y es que el Q6 e-tron no sólo promete establecer un nuevo capítulo en la electromovilidad de Audi, sino que dará un paso más en materia de tecnología de iluminación con la primera firma lumínica digital activa del mundo. Así, el Audi Q6 e-tron marca el comienzo de una nueva era caracterizada por un diseño distintivo y una estética exclusiva.

Pero esta no será la única novedad a la que la marca dará la bienvenida en el nuevo año. La firma alemana también ha anunciado la llegada al mercado de otro modelo completamente eléctrico, el A6 e-tron, cuyo prototipo combina tecnología de vanguardia, un diseño elegante y una aptitud utilitaria.

Además, muchos de los modelos de la gama de Audi experimentarán actualizaciones y mejoras durante 2024. Algunos de ellos son el Audi Q8, el Audi Q7, el A3 en sus versiones Sportback y Sedán, y la esperada renovación del e-tron GT, el primer Gran Turismo completamente eléctrico de la firma alemana que llegó al mercado en 2021 y que actualmente cuenta con hasta 646 CV de potencia y hasta 597 kilómetros de autonomía en ciudad.

Audi Canarias quiere trasladar su agradecimiento a todos los canarios por la confianza depositada en la marca a lo largo de estos 15 años de liderazgo en el mercado premium y, en especial, por el apoyo brindado durante 2023. La marca mira hacia 2024 enfrentando nuevos retos, pero, sin duda, con el objetivo de extender los buenos resultados y fortalecer la relación con sus clientes a través de una atención personalizada y ofreciendo productos de calidad.