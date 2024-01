Asientos llenos y bodegas vacías. La segunda jornada de huelga del servicio en tierra de Iberia se saldó, al igual que la primera, con un «caos» en la carga y descarga de equipaje. Ayer 1.200 maletas quedaron ‘huérfanas’ en el aeródromo de Gran Canarias mientras los aviones despegaban rumbo a sus destinos. Una «concatenación de incidencias» en pleno fin de semana de Reyes que «será más grave» a medida que avancen los días, avisan los convocantes CCOO, UGT y USO.

Durante la mañana de ayer se detectaron problemas «localizados» en el aeropuerto de la isla capitalina oriental, según informó la compañía vía comunicado, que obligaron a los primeros vuelos del día a encender el motor sin las pertenencias de los pasajeros a bordo. Entre las operaciones afectadas: dos de Vueling con destino Málaga y París y una de Iberia Express que iba a Madrid, según el responsable del sector aéreo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Antonio Sánchez.

«Estamos buscando la mejor solución para poder mandar los equipajes a los clientes en la mayor brevedad posible. Algunas maletas ya se han enviado en los siguientes vuelos», subrayaron fuentes de Iberia. No obstante, el responsable del sector aéreo de UGT en Canarias, Orlando Robledano, denunció ayer que los sindicatos tienen la sospecha de que esas maletas que se mandaron en vuelos posteriores no incluían la etiqueta de localización, lo que puede ocasionar «problemas de seguridad» para los propietarios, ya que sus pertenencias no estarían registradas en el sistema informático.

Las fuentes del grupo aéreo consultadas recalcaron que las rutas provenientes de la Península no han sufrido este percance y que en el resto de aeropuertos del Archipiélago no se registraron inconveniencias en el sistema de equipaje, aunque los convocantes apuntan a algunos retrasos en la recogida a pie de cinta en Tenerife Norte.

El grupo aéreo señaló que los parones tuvieron un seguimiento medio del 14,2% en todo el país y que se mantuvo la normalidad en los aeródromos. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT en las Islas recalcaron un seguimiento del 100 %, siempre en referencia a la parte de la plantilla que no forma parte de los servicios mínimos.

El pasado viernes, 750 maletas quedaron sin cargar en las pistas españolas, según UGT. Todas en Bilbao, Barcelona y Gran Canaria. Sin embargo, a diferencia de las rutas entre destinos peninsulares, donde ya todo el equipaje está regularizado después de los envíos por carretera, en Canarias hay un océano en medio y 1.700 kilómetros de distancia, lo que dificulta la tarea.

Además de las incidencias con los equipajes, la huelga llevó a la empresa a cancelar con antelación 444 vuelos para los días 5, 6, 7 y 8 de enero. En Canarias fueron 20, 12 en la ruta entre Madrid y Gran Canaria y ocho en la ruta con Tenerife Norte.