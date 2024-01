Las negociaciones entre Iberia y los sindicatos -CCOO y UGT- continúan. Ocho horas de reunión no bastaron ayer para encontrar una solución que evite que se repita la huelga de handling -servicio en tierra- que provocó el fin de semana de Reyes miles de incidencias con las maletas en los aeropuertos españoles y la cancelación de 444 vuelos. Solo en Canarias más de 5.000 maletas quedaron en tierra. Aunque ayer «hubo avances», los implicados no lograron encontrar una solución definitiva y decidieron continuar hoy el diálogo. «No hay nada concreto, lo importante es que seguimos hablando», apuntaron fuentes sindicales ayer tras el final del primer encuentro.

El segundo asalto está previsto que comience hoy a las 10.00 horas (horario peninsular) y puede alargarse tanto como el primero, aunque fuentes sindicales afirman que el diálogo va por buen camino. «La conversación con la empresa ha ido con buen tono desde el principio. Hay voluntad de negociar analizando alternativas. Se están trabajando ventajas e inconvenientes sobre diferentes dimensiones», apuntaron los representantes de los trabajadores que acudieron al encuentro.

Si el diálogo no prospera, podrían repetirse los incidentes que se vivieron en los aeropuertos del país durante la pasada huelga convocada entre el 5 y el 8 de enero. A pesar de los servicios mínimos, «excesivos» según los sindicatos, miles de pasajeros viajaron sin equipaje a sus destinos. Y CCOO no descarta volver a convocar movilizaciones e, incluso «huelgas más agresivas» si no avanzan las negociaciones con la compañía.

«La conversación ha ido con buen tono, hay voluntad de negociar», afirman desde CCOO y UGT

El conflicto nace después de que Iberia perdiera en septiembre el servicio de handling en ocho de los principales aeropuertos del país, Gran Canaria y Tenerife Sur, entre ellos. Lo que obliga a la compañía a subrogar a los trabajadores que prestaban este servicio a la nueva empresa adjudicataria del concurso de Aena. Los sindicatos rechazan esa subrogación y reclaman a la empresa que apueste por el «autohandling» para poder prestar servicio a todas las aerolíneas del grupo IAG en los aeropuertos en los que había perdido el concurso. Una propuesta que Iberia, hasta el momento, ha rechazado.

Los sindicatos temen que éstos, al ser subrogados, vivan un empeoramiento de sus condiciones laborales. Las soluciones propuestas por la compañía no han convencido a los representantes de los trabajadores afectados.

A pesar de los incidentes con los equipajes y algunos retrasos puntuales, la compañía defiende haber conseguido una puntualidad superior al 80% durante todos los días de la huelga. Además, defiende que no hubo cancelaciones de vuelos más allá de los 444 que se cancelaron de forma preventiva.

En cuanto a las maletas que quedaron en tierra, Iberia asegura que se está «trabajando para regularizar los equipajes lo antes posible». En Canarias se operó ayer un avión de la compañía de fuselaje ancho para trasladar el equipaje y estaba previsto algún vuelo más solo para maletas. Además, la empresa utilizó las operación habitual de entre siete y ocho vuelos diarios con Madrid para regularizar la situación.

La valoración de los sindicatos, tras los cuatro días de movilizaciones, también fue «muy positiva». Lo que les lleva a plantearse repetirlo próximamente. Todo dependerá de las negociaciones.