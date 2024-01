Llegan importantes novedades en el panorama laboral y de subsidios en España para este 2024. El subsidio dirigido a mayores de 52 años desempleados, administrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), experimentará cambios significativos en materia de cotización. Hasta ahora, este subsidio permitía mantener la cotización a la Seguridad Social hasta la edad de jubilación, con una jubilación equivalente al 125% de la base de cotización mínima.

La reforma impulsada por el Gobierno en los subsidios por desempleo implica una reducción progresiva de la cotización a la Seguridad Social durante la percepción de esta ayuda. Este ajuste impacta en la base reguladora para la futura pensión de jubilación de aquellos que enfrentan un prolongado periodo de desempleo antes de llegar a la edad de jubilación.

El subsidio para mayores de 52 años se presenta como una ayuda esencial para aquellos desempleados que encuentran dificultades para reintegrarse al mercado laboral debido a su edad. Esta prestación por desempleo es la única que cotiza a la Seguridad Social y proporciona un respaldo económico mensual de 480 euros.

Según lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2023, a partir del 1 de junio se implementará una reducción progresiva en las cotizaciones del subsidio para mayores de 52 años. De acuerdo con la disposición transitoria tercera, se seguirá un calendario escalonado: en 2024, la cotización será del 120% de la base mínima de cotización del Régimen General; en 2025, del 115%; en 2026, del 110%; y en 2027, del 105%. Esta disminución gradual representa un cambio hacia cotizaciones menores respecto a lo establecido anteriormente.

Nuevas cotizaciones en 2024

Las nuevas cotizaciones reducidas se aplicarán únicamente a quienes adquieran el derecho al subsidio a partir del 1 de junio de 2024. Para aquellos que ya perciban el subsidio antes de esta fecha, con derecho inicial anterior al 1 de junio de 2024, la entidad gestora continuará cotizando por la contingencia de jubilación, manteniendo como base de cotización el 125% del tope mínimo vigente en cada momento.

Hasta ahora, los subsidios por desempleo equivalían al 80% del IPREM. Con las nuevas medidas, en los primeros seis meses se cobrarán 570 euros (95% del IPREM), seguidos de 540 euros (90% del IPREM) en los seis meses subsiguientes. Tras un año, volverán a situarse en el 80% del IPREM, es decir, 480 euros mensuales. Esto afecta a todos los subsidios excepto al de mayores de 52 años, que se mantendrá en 480 euros mensuales (80% del IPREM) desde su inicio.

Requisitos para acceder al subsidio por desempleo

Los requisitos para acceder al subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años permanecen en su mayoría inalterados, con ligeras modificaciones en las rentas. La persona debe tener más de 52 años pero aún no haber alcanzado la edad de jubilación, estar en situación de alta o asimilada al alta, y haber agotado la duración completa de la prestación contributiva por desempleo, si tiene derecho a ella. Además, se requiere mantenerse como demandante de empleo durante la percepción del subsidio y comprometerse con la actividad laboral.

En cuanto a los ingresos mensuales, no deben exceder el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 810 euros al mes. La nueva normativa introduce una excepción que permite superar este límite si el beneficiario tiene cargas familiares y el total de ingresos de la unidad familiar no sobrepasa el 75% del SMI, aunque esta excepción no estará vigente hasta después del 1 de junio de 2024.