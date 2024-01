Basilio Otero: "No estamos en contra de la eólica, pero sí de que nos quite el trabajo"

Retos hay varios, no sabría decir cuál es el más acuciante. Evidentemente, uno importante es el del relevo generacional. En la Península la situación de tripulantes se ha medio solventado y tenemos problemas con los titulados. En Canarias, al contrario, tenéis más solucionado el tema de titulados y más problemas con el relevo generacional en tripulantes. Otro reto es tener cuotas suficientes para que un barco a lo largo del año pueda estar pescando y no tenga que terminar el año amarrado. Y luego tenemos un problema gravísimo, que es de normativa. Tenemos una normativa muy extensa.

¿El Archipiélago necesita reglas diferenciadas para garantizar el futuro del sector?

La regionalización de la normativa debe existir y debe servir para mirar la idiosincrasia de cada una de las zonas que hay en España. Evidentemente, si Canarias tiene unas necesidades diferentes a las que hay en Península, debe tener una diferenciación. Es una región ultraperiférica y tiene que ser tratada como tal.

La comercialización es uno de los temas que se tratan en el encuentro y Canarias es una de las regiones en la que menos pescado se consume a pesar de estar rodeados de mar. ¿Cómo explica esta contradicción?

He visitado Arguineguín y Mogán y me ha dado mucho gusto ver esos medregales enormes, esas samas de plumas enormes. Pero nadie se lleva para casa una pieza así de ocho kilos. Igual hay que dar un paso más en la comercialización. La gente joven ahora es muy cómoda y la mayoría de las familias son reducidas, por lo que no van a comprar un pescado enorme. Es muy difícil que se pongan a cocinar un pescado, lo más fácil es coger una barqueta, quitarle el plástico y meterla en el microondas dos minutos. Entonces tenemos que dar ese paso de adaptarnos y hacer esa transformación. En Canarias está la peculiaridad de que el pescado no pasa por lonja y va directamente vendido al productor final. Y es importante que la gente de la Península vea que hay otra forma de comercializar, canales muy adelantados.

Los últimos días han llegado a las costas de Galicia y de Canarias pellets –microplásticos– por distintos motivos. ¿Qué impacto tiene esto en el sector?

Hay que concienciar a la población española de que tire los plásticos al contenedor amarillo. En el norte han caído al mar 27 toneladas, no hay que normalizar el problema, pero ojalá solo hubiese 27 toneladas en todo el litoral. Hay que relativizar y no dar la importancia que se está dando y diciendo que el pescado va a estar contaminado. Yo no conozco a nadie que coma pescado con vísceras, que es donde queda el plástico si el pescado se lo come. Entonces hay que tranquilizar a la gente y animarla a comer este producto.

«Hay que relativizar el problema de los plásticos y dejar de decir que los pescados están contaminados»

¿Qué efecto ha tenido el cambio climático en la pesca?

Estos días hablando con Richard Ortega, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín me dijo algo que nunca se me había ocurrido. El conocimiento de los pescadores es por tradición, lo que nos enseñaron nuestros padres, y el cambio climático nos ha obligado a hacer cosas que antes no hacíamos. Han cambiado mucho las reglas del juego. Entre otras cosas, hay desplazamiento de las especies.

En diciembre Bruselas estableció las nuevas cuotas de pesca para este año y hubo algunos aspectos que no convencieron al sector. ¿Cuáles fueron?

Varias cosas. Hubo especies que subieron, como la merluza. ¿Qué pasa? Hay especies como el abadejo que bajó un 53%. La norma dice que cualquier arte de pesca susceptible de pescar una especie para la que no tengas cuota, no puede salir a la mar. Susceptible de pescar un abadejo es cualquier arte de pesca prácticamente. Entonces, eso es una especie de estrangulamiento que nos puede perjudicar. Lo peor que se hizo en el último acuerdo de Europa fue una disminución que hubo en el Mediterráneo de días de pesca para barcos que ya estaban con 106 días al año. En el Mediterráneo casi no hay cuotas y casi todo se gestiona por días de faena. Y bueno, va a haber barcos que se quedan con menos de 110 días al año y no hay ninguna actividad empresarial que sea rentable así. Estamos hablando de menos de cinco meses, que no te da para trabajar de ninguna manera.

El Gobierno canario ha pedido duplicar la cuota de atún rojo en las Islas...

Tenemos muchas demandas de este tipo. En España hay varias listas de barcos para capturar atún rojo y las condiciones de cuotas cambian. Es incomprensible que dos barcos de las mismas dimensiones, en función de la lista en la que estén, puedan pescar más que otros.

La eólica marina se está haciendo un hueco en el futuro de Canarias, lo que no acaba de gustar a los pescadores. ¿Qué problemas ven en este tipo de energía?

Hemos recurrido el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo español (POEM). No estamos en contra de las energías renovables, abogamos por ello. De lo que sí estamos en contra es de que esas energías renovables nos quiten puestos de trabajo. Enviamos al Ministerio para la Transición Ecológica toda la información de dónde se concentra la flota pesquera del país y no nos escucharon. Lo han puesto donde más se pescaba. Siempre dicen que en otras zonas de Europa ya están puestos los eólicos y siempre decimos lo mismo, no puedes comparar la pesca en España con otras zonas europeas. Bélgica tiene 60 barcos, España 8.900.