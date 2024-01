Canarias aterriza en Fitur con la mayor capacidad hotelera de su historia

Canarias exhibe desde este miércoles en Madrid, en el marco de la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), todo el músculo de su principal industria. Las Islas inauguran este miércoles su estand, que siempre es uno de los que más interés despierta entre los asistentes a Ifema, tras haber dejado atrás un 2023 con récord de facturación –los ingresos superaron por primera vez la barrera de los 20.000 millones de euros– y con 14,1 millones de visitantes extranjeros, otro máximo histórico.

El motor de la economía regional encara así 2024 después de un año de notables resultados y con la duda de si británicos y alemanes –los principales clientes del negocio turístico isleño– serán capaces de seguir resistiendo la crisis que sufren sus respectivos países sin sacrificar sus vacaciones en Canarias. De momento, los empresarios mantienen su confianza, y prueba de ello es que el Archipiélago desembarca en Fitur con la mayor capacidad hotelera de su historia.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, los hoteles de la Comunidad Autónoma tienen en oferta en la actual temporada invernal –la temporada de invierno va del 1 de octubre al 31 de marzo y supone el período de mayor facturación de la industria turística del Archipiélago– un total de 261.223 plazas.

Una nueva cifra récord después de que el pasado septiembre, a las puertas de la temporada alta y como prolongación de un verano de 2023 que también fue extraordinario, se superasen las 261.000 camas en el mercado por vez primera. Es más, nunca hasta ese momento se habían rebasado las 260.000. Una nueva plusmarca que es resultado del progresivo aumento que viene experimentando la oferta hotelera desde mediados de 2022, una vez se superó la peor fase de la pandemia de la covid.

La oferta de habitaciones también está en cifras récord y ya supera las 113.000

Renovaciones

Fue precisamente la irrupción del coronavirus, y más en concreto la parada obligatoria que sufrió el turismo en aquellos meses de cuarentenas y confinamientos, la que aceleró los proyectos para la mejora de muchos hoteles. Las empresas y cadenas aprovecharon aquel impasse para darles a sus establecimientos una mano de pintura, remozarlos y situarlos en la vanguardia de su segmento –gran lujo, cinco estrellas, cuatro estrellas...–. De acuerdo con los datos suministrados por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige la popular Jessica de León y cuyo equipo ya se encontraba este martes en Madrid –los días previos a Fitur son jornadas de encuentros y citas más o menos informales entre instituciones, empresas y profesionales del sector–, alrededor de 10.000 plazas hoteleras se han renovado en el Archipiélago desde la pandemia. En torno a 25 hoteles que hoy lucen sus mejores galas. La progresiva reincorporación al mercado de esas 10.000 camas y las aperturas de nuevos establecimientos, animadas por el auge del turismo urbano, son dos de los grandes factores que han llevado la capacidad hotelera de las Islas hasta un nuevo techo. Un nuevo máximo que también se observa, claro, en la oferta de habitaciones. En la actual temporada turística de invierno, los hoteles de la región tienen en venta 113.119 habitaciones. El máximo precovid fueron las 111.041 de enero de 2020.

Los empresarios se conjuran para frenar el «rechazo» hacia el turismo instalado en parte de la sociedad

A diferencia de las plazas hoteleras, las de apartamentos no solo no están en cifras récord, sino que de hecho están muy lejos de su máximo. No llegan a 134.000 las camas ofertadas en este tipo de alojamiento turístico, que ha perdido así buena parte del peso que en su día llegó a tener en el mercado insular. No en vano, a comienzos de siglo se contabilizaba en las Islas la friolera de 233.103 plazas en apartamentos, de modo que han desaparecido desde entonces unas 100.000. El mercado ha girado así hacia una mayor oferta hotelera en detrimento del clásico apartamento, una modalidad que también se ha visto afectada por el bum del alquiler vacacional. Ya hay en el mercado canario cerca de 200.000 camas –195.994– dentro de un segmento tan controvertido como en permanente auge.

El enorme peso de la industria hotelera, y más aún del turismo, en las economías española y canaria no ha obstado para que se haya instalado en parte de la sociedad cierto sentimiento de «rechazo». A ello se refirió este martes el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, al hacer hincapié en la necesidad de trasladar a la sociedad todo lo que el turismo le reporta en términos de empleo o de renta, por ejemplo. «Debemos quitarnos los complejos», sentenció Marichal.