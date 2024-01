En el grupo HD Hotels, hay 5 pilares fundamentales en su hoja de ruta estratégica. La apuesta clara por el archipiélago Canario con la apertura de un nuevo establecimiento en Fuerteventura, HD Lobos Natura; un plan de desarrollo sostenible alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas; una estrategia orientada al cliente y el servicio, con el propósito de dejar huella en la vida de las personas; una apuesta constante por la innovación y la transformación digital en configuración, oferta y experiencia del cliente y el desarrollo corporativo, centrada en la gestión y retención del talento, formación continúa y desarrollo personal y profesional de colaboradores.

A finales de año se espera que abran su quinto establecimiento en las islas, en concreto en la zona de Corralejo, al lado de la costa, divisando la isla de Lobos; un hotel inspirado en ella que cautiva por su belleza natural, auténtica y virgen. HD Lobos Natura se extiende por una parcela de más de treinta y tres mill m2 bajo la categoría de un 4* superior y contará con tres zonas diferenciadas; la Family and Joy, destinada a las familias y al disfrute máximo, con todas las facilidades y servicios para que los más pequeños pasen unas vacaciones inolvidables en un entorno de actividades sostenibles, una zona privada Only Adults para los momentos más relajados y una zona EMBLEM, la insignia más premium del grupo, que abarca espacios exclusivos con habitaciones swim up y detalles únicos para los clientes. El hotel completa su oferta con diversas zonas experienciales y gastronómicas.

HD Hotels está fuertemente comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente, apuesta por un modelo de gestión estratégica sostenible y un desarrollo turístico en convivencia entre el destino y la comunidad, minimizando lo máximo posible su huella de carbono. Cuentan con la certificación ISO 14001, la certificación EMAS y Travelife en su categoría Gold.

HD Sense Connect es una propuesta de valor que reinventa el modelo turístico tradicional, con una clara visión “customer centric”, proponiendo un sistema innovador; en su web hdhotels.com comparten y fomentan actividades por isla que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, como el avistamiento de tortugas y cetáceos, la observación de estrellas en la cumbre de Gran Canaria, snorkel nocturno, yoga en la naturaleza, limpiezas de playas,... y en general contribuir con nuestra industria a potenciar la cultura y costumbres locales como elemento diferenciador del destino.

En cuanto a la apuesta por la innovación y transformación digital continúan con el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la experiencia del usuario y adaptar los servicios a cada perfil de cliente a través de la digitalización de procesos en cloud con su venta directa y la información disponible sobre el destino, con su propia WebApp, y con su marca WECONNECT, su programa de fidelización, que les permite conocer los gustos del cliente para adaptar la mejor oferta.

En cuanto al desarrollo corporativo, según los propios responsables de la dirección de la cadena hotelera HD, el foco es fomentar una cultura del intraemprendimiento dentro de la organización y la participación activa de los empleados en la identificación de nuevas oportunidades y en la implementación de nuevas ideas y estrategias”.