Escepticismo en la banca y el inmobiliario por los 6.000 millones que movilizará el Ministerio de Vivienda

Surgen las primeras dudas en el sector privado sobre las primeras medidas que aprobará el Ministerio de Vivienda. La cartera liderada por la exportavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aprobará en Consejo de Ministros este mes dos 'macropartidas' económicas para mejorar la accesibilidad a la vivienda, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO): 4.000 millones de euros para financiar la construcción de viviendas que se destinen al alquiler asequible y 2.000 millones en avales de ayuda a la compra de pisos por parte de jóvenes y familias con hijos.

Aunque la medida, en primera instancia, fue bien acogida por el sector, ahora surgen las primeras voces críticas dentro de la banca y las propias inmobiliarias. "Hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Vivienda y el ICO. Ambas líneas están bastante avanzadas, pero nosotros seguimos haciendo recomendaciones para que sean medidas realmente útiles", señaló Daniel Caballero, director de Negocio Inmobiliario y Promotor de CaixaBank, en un evento organizado por la propia entidad financiera y la patronal inmobiliaria madrileña, ASPRIMA.

Caballero pidió flexibilidad al Estado a la hora de articular ambas líneas de financiación y advirtió: "Si son muy rígidas, la iniciativa privada no se moverá. Estamos a la espera de ver hasta donde llega la flexibilidad del ICO y del Ministerio". Con esta misma negatividad se pronunció Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Colliers: "Desgraciadamente, si llega, llegará tarde, y no será por el esfuerzo de las entidades privadas. Se puede ser más ambicioso. La emergencia del acceso a la vivienda no es un problema de hoy, de anteayer".

Más medidas que se proponen desde el sector privado

En el mismo foro, el sector privado exigió más "imaginación" a la Administración pública a la hora de diseñar la política de vivienda. Sergio Gálvez, consejero delegado de la promotora AQ Acentor, cifró en 1.000 millones de euros la cuantía necesaria para facilitar el acceso a la compra de una casa a 25.000-30.000 jóvenes. En la misma línea, Echavarren aseguró que no es necesario avalar el 15% o 20% de la compra de una vivienda que no financia el banco, sino que basta con asegurar ese porcentaje ante un hipotético impago, una medida que sería más asequible para las arcas públicas.

El consejero delegado y presidente de Colliers fue un paso más allá y pidió la cesión de la gestión del IVA en favor de las comunidades: "El Estado recauda más de 20.000 millones al año a través del IVA y se aprueben líneas de 6.000 millones. No puede ser que los jóvenes tengan que tener ahorrado el 20% de una casa, que no tienen, y el Estado tenga que avalarlo cuando la venta de esa casa tiene intrínseco un 10% de IVA, además de todos los impuestos que genera durante su producción". En el caso de los inmuebles de segunda mano, en su compra están grabados por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que cambia en cada región: en Madrid es uno de los más bajos de toda España, el 6%, mientras que en otras comunidades supera el 10%.

En un evento anterior, la que alzó la voz fue Teresa Marzo, consejera delegada de Elix. "La fiscalidad es una parte muy importante del coste total de nuestra inversión, más de un 25%. Está más grabada, a nivel impositivo, la promoción de la vivienda que un producto de lujo".

El director de Negocio Inmobiliario y Promotor de CaixaBank defendió las líneas de avales a la compra, que ya se están ejecutando en algunas comunidades: "Estamos financiando con avales del ICO la compra de viviendas en Baleares, Andalucía y Comunidad de Madrid, con resultados muy buenos, incluso superando nuestras previsiones iniciales: hemos firmado más de 500 operaciones en la capital y 100 en las islas, mientras que en Andalucía las cifras son menores porque el convenio se aprobó avanzado 2023. El resultado está siendo bueno, pero es una luz que nos indica el camino a seguir para que los jóvenes compren viviendas asequibles". El precio medio de los inmuebles adquiridos con hipotecas de CaixaBank se sitúa entre 109.000 y 156.000 euros.