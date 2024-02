Miriam González: "Los jóvenes no piden ayudas ni dinero, piden oportunidades"

Miriam González, abogada especializada en comercio internacional y fundadora de la organización Inspiring Girls, está presentando por las comunidades autónomas el proyecto España Mejor, una plataforma ciudadana que pretende impulsar propuestas de políticas públicas al margen de los partidos. El pasado martes participó en un acto para dar a conocer esta iniciativa organizado por el Foro Canarias, en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.

Hemos creado una organización para intentar abrir un espacio donde poder hacer discusiones sobre políticas públicas y dar soluciones a los problemas reales que tiene el país, de una manera abierta y participativa. Y lo que hemos logrado hasta ahora es tener a unas 1.100 personas que están involucradas en esas discusiones, que han presentado más de cien propuestas que estamos discutiendo en toda España y en Canarias también. Durante estos ocho meses hemos estado en seis comunidades autónomas, y ahora en Canarias.

¿Pero es un partido o puede derivar en una formación política, como el 15-M que dio lugar al nacimiento de Podemos?

No, no es para nada un partido, tenemos gente de todas las etiquetas. Queremos, dinamizar la sociedad civil, porque creemos que hay muchísima gente que a lo mejor no está cómoda con ponerse una etiqueta muy rígida de un partido político, o que la tiene y la quiere dejar, o que no la quiere tener hasta más tarde. Esa gente, ese talentazo que hay en España es la que queremos movilizar. Ya hay 16 grupos de trabajo funcionando, en donde hay canarios, y lo que le pedimos a la gente son dos horas por mes. Si comparamos la cantidad de horas que dedicamos a quejarnos en el bar o en las sobremesas con poner solamente dos horas a contribuir para dar soluciones, la balanza está clara. Tratamos de poner sobre la mesa ideas nuevas, perspectivas nuevas que puedan ir modulando esa agenda política del Gobierno y que ponga al ciudadano en el centro de sus políticas.

Menos quejas y más soluciones. ¿Así nació España Mejor?

Todos nos quejamos mucho. Yo estoy harta de quejarme. Y fue un momento que es como:«Se acabó». Vamos a dejar de quejarnos y vamos a hacer cosas, porque a poco que hagamos vamos a estar mucho mejor que si gastamos toda esa energía en quejarnos. Yo creo que a veces la polarización que vemos en el sistema político que se nos traslada a la sociedad, para nosotros es impostada, o sea que se nos polariza, no es que estemos tan polarizados. En un contexto tan de polarización como el que tenemos ahora es muy fácil olvidarse de los problemas reales, y si esto sirve para una llamada de atención y que hay que centrar la agenda política en problemas reales, pues mejor.

¿En qué medidas reales trabajan?

Pues por ejemplo, uno de los primeros grupos trabajo de los cuales vamos a sacar conclusiones dentro de poco están viendo cómo reorientar el sistema fiscal en España de una manera integral a la creación de empleo, de puestos de trabajo y a no penalizar al trabajador. O en educación, por ejemplo, en que tenemos que hacer en educación para que los chicos salgan con mucha más experiencia práctica, que sí que se nota una diferencia entre lo que están haciendo otros países y nosotros.

Las propuestas concretas que ustedes plasmarán en documentos, ¿las presentarán al Gobierno o al Congreso?

Tenemos dos finalidades. Primero presentarlas no solo al Gobierno, sino a todos los partidos políticos. Quizás antes del 23 de julio – las elecciones generales– teníamos la esperanza de que se pudieran dar cambios positivos. Pero los partidos políticos están tan enzarzados en discusiones los unos con los otros, en cosas que no son los problemas reales de la sociedad, que seguiremos con nuestras propuestas en busca de un impacto real y esperemos que den su fruto. Y, además, buscamos simplificar todas las propuestas para que todos los ciudadanos puedan entenderlas, para que cuando les vengan los políticos y les hablen de educación tengan en la cabeza que hay cuestiones fundamentales y se percaten si no les hablan de esas cosas fundamentales. O sea, que hay ahí una labor tanto con los políticos como con la sociedad, y nuestro objetivo es que nos quiten las ideas, o al menos ir modulando la agenda política hacia resolver los problemas reales.

El proyecto España Mejor se centra mucho en los jóvenes...

El programa en sí no tiene diferencia de edad, realmente tenemos gente de todas las edades y de todas las ideologías, por todo el territorio nacional, pero sí es verdad que tenemos un proyecto específico dedicado a los jóvenes que se llama Imagina, donde ya lanzamos una mega encuesta porque hay que empezar por escucharlos. Hemos conseguido más de 11.000 jóvenes participando, mucho más que cualquier encuesta demoscópica que se haya hecho. Queremos llegar a 50.000, o sea, que vamos a seguir con ella. Animamos a los jóvenes de Canarias a que participen.

¿Y qué conclusiones tienen por ahora?

Una de las cosas que se ve, por ejemplo, es que lo que más piden los jóvenes no es necesariamente ayudas, son oportunidades. Se ve muy claramente las tendencias. O sea, que esa manera de ver a los jóvenes como que lo único que quieren es que les den dinero para esto o para el otro, no es así, esa parte de ayuda social está muy bien, pero lo que realmente quieren es poder establecerse como autónomos sin que tengan muchas trabas, que su educación esté mucho más cercana de lo que luego le van a pedir en el puesto de trabajo, y realmente no hay muchas propuestas en ese sentido que hayamos visto en la política, por lo que quizás hay que reorientar un poco cómo se trata la problemática de los jóvenes particularmente aguda en España. Y en el Congreso vamos a presentar las conclusiones de este trabajo.

Su marido es Nick Clegg, exviceprimer ministro británico, y usted vive a caballo entre Reino Unido y España.¿Cómo se percibe la política española allí y, además, con los enfrentamientos por la Ley de Amnistía?

Se ve la inestabilidad. También es cierto que estamos en un contexto muy global de inestabilidad. O sea que al final todas las cosas son relativas. Comparado con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, es menos inestable. Ahora, creo que durante ya mucho tiempo, no solamente a raíz de lo que está ocurriendo este año, se ve a España como un país que no puntúa a su nivel de potencialidad. No hay ninguna razón por la cual España no pudiera ser uno de los tres países fundamentales de la Unión Europea y realmente no estamos ahí.

¿Y por qué no?

Pues porque hay una serie de deberes que no estamos haciendo, o sea, el crecimiento económico no está en la agenda política. España es que tiene que lograr sobrevivir por sí misma. No necesitamos la sombra de Alemania, sino establecer medidas fiscales o medidas económicas claras. Un problema considerable que se nos produce en España es que mucho del gasto público no necesariamente da el rédito que debería y en la educación hay un sistema educativo que sabemos que no está preparando a los jóvenes para lo que luego necesita el mercado de trabajo, jóvenes que no van a tirar luego de la productividad del país. La productividad del país no ha mejorado durante décadas y eso es algo que se nos tiene que meter a la cabeza. Es que aunque nosotros nos mantenemos estables, los otros países nos van pasando. India con esa fuerza demográfica que tiene se ha centrado en la tecnología. Además, seguimos teniendo una cantidad de barreras para los emprendedores.

En 2015 fundó Inspiring Girls ¿Cómo va la organización?

Estamos ya en 36 países y es una organización que yo monté hace 10 años. Empecé en el Reino Unido y conseguimos 250.000 mujeres referentes de todos los sectores yendo a los colegios por el país a inspirar a las niñas. A ellas les pedíamos una hora por año y en cada país funciona de una manera. Yo llevo la parte internacional, y, por ejemplo, les damos educación financiera, y creo que hay que integrarla en el sistema educativo y los adolescentes tienen que saber , entre otras cosas, lo que es una hipoteca o cómo no endeudarse, cuestiones básicas de la vida.