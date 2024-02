ING gana un 51% más en España y se "adaptará" al nuevo entorno de tipos

ING ganó 314 millones de euros en España y Portugal el año pasado, un 51% más que en 2022, gracias al aumento de su volumen de negocio y, en mayor medida, por efecto del alza de los tipos de interés de referencia emprendida por los bancos centrales para contener la inflación. La entidad, así, incrementó su cartera de créditos un 4%, lo que sumado al encarecimiento del precio del dinero (que todos los bancos han trasladado de manera más activa a los préstamos que a los depósitos), hizo que sus ingresos básicos mejorasen un 22%. La facturación por comisiones mejoró un 5%, con lo que los ingresos totales repuntaron un 24%, hasta los 1.091 millones.

El incremento de los costes de ING fue menor, del 13%, lo que junto al alza contenida de las provisiones para afrontar pérdidas hizo que el resultado antes de impuestos mejorase un 51%, hasta los 314 millones. La filial ibérica, así, aportó el 4,83% de los 22.575 millones ingresados por el grupo holandés en 2023 y el 4,3% de los 7.287 millones de beneficio. Además, elevó su rentabilidad sobre el capital del 13% al 16%, con lo que ya cubre el coste que le exigen los inversores, según ha apuntado este miércoles el consejero delegado de la unidad, Ignacio Juliá.

La directora de banca de particulares de la entidad, Almudena Román, ha destacado que la remuneración de la cuenta naranja ha subido cuatro veces en un año, del 0,3% al 1,5% para los clientes con cuenta nómina (1% para el resto). "Hemos sido fieles a nuestra promesa con nuestros clientes de seguir remunerando por el pasivo; hemos pagado 370 millones de euros en intereses a nuestros clientes, contribuyendo a que sigan ahorrando, a que sigan mejorando sus finanzas", ha subrayado Juliá.

Román, por su parte, ha apuntado que el banco se "adaptará" al entorno de tipos ese año, ahora que los bancos centrales han abierto la puerta a comenzar a recortarlos y los tipos de referencia del mercado han comenzado a bajar. "Una cosa es que se prevea una tendencia, pero depende de cuánto baje, de si sube, si queda plano, cambia completamente. Cuando digo que nos adaptamos es que no tengo más información que contar ahora. No pretendo bajar (el tipo de los depósitos), si no diría eso, pero no he dicho eso. No me gusta predecir el futuro, prefiero aportar la certidumbre que nuestros clientes requiere", ha remachado.