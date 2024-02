Casi la mitad de los alimentos que importa Canarias son de fuera de la UE

Una guerra en la que un bando lucha con armamento y el otro con palos de madera. Así se sienten los agricultores y ganaderos canarios al enfrentarse vía libre mercado contra sus homólogos de fuera de la Unión Europea (UE), que pueden utilizar pesticidas o piensos prohibidos por Bruselas sin consecuencias a la hora de importar. Los productores locales consideran esto competencia desleal, y es una de las máximas por las que la semana que viene sacarán los tractores a la calle en la capital grancanaria, tinerfeña y palmera. De hecho, en 2023, el 48,2% de los alimentos que llegaron a los supermercados del Archipiélago provenían de terceros países, cerca de la mitad de lo consumido, porcentaje que el campo isleño reclama que se rija por «cláusulas espejo», es decir, bajo las mismas reglas de juego.

«No nos quejamos de lo que entra a Canarias desde el resto del territorio español, nos quejamos de lo que entra del exterior sin seguridad alimentaria y sin cumplir las exigencias que nos imponen a los locales», asegura la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado. La mayoría de estas exigencias son en materia medioambiental y de bienestar animal, que se han impuesto en Europa sin efecto sobre los productores de terceros países. Por ejemplo, aquí se ha prohibido mantener a los animales en jaulas, que se han regalado o vendido a «precio de gallina flaca», recalca Delgado, a los ganaderos marroquíes, cuyos huevos tienen las puertas abiertas para comercializarse en la UE. Las «estrictas» condiciones a las que está sometida la oferta del sector primario de kilómetro cero provocan que esta sea más cara y, por lo tanto, menos atractivo para el comprador, pero no solo ocurre con las frutas o verduras made in Marruecos.

En los once primeros meses del año pasado –de diciembre todavía no hay datos–, se importaron a las Islas productos agrícolas por valor de 972,4 millones de euros. De estos, 503,4 millones tenían sello comunitario –el 51,8% de las transacciones– y 460 millones extracomunitario –el 48,2%–, según las estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Estado de Comercio. ¿De qué países? El gran proveedor es Brasil, de donde llegó el 27,5% –126,6 millones– de todas las compras realizadas a terceros países. En segundo lugar, Mauritania con el 9,7% de los intercambios por valor de 44,5 millones, y cierra el podio Reino Unido con el 8,4% –38,8 millones–. Por debajo está Uruguay, origen del 6,3% de las importaciones –29 millones–, Marruecos con el 6% –27,4 millones– y China con el 4,3% –19,8 millones–. De todos ellos, la UE mantiene firmados tratados de libre comercio, que facilitan la entrada y salida de mercancía, con Reino Unido y Marruecos, para el que los agricultores europeos exigen un refuerzo de los controles fitosanitarios en la frontera. En las Islas, el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag), Rafael Hernández, ha mostrado en múltiples ocasiones su rechazo a la reapertura de la línea marítima directa entre Fuerteventura y Tarfaya porque la considera un «riesgo sanitario tremendo». Además, están pendientes de ratificación los de Mauritania, Brasil, Uruguay y China.

Agricultores frente al Ministerio, en Madrid. / EP

Freno a los tratados

Para los agricultores y ganaderos, estos acuerdos están desmantelando el sector primario del viejo continente. Por eso, piden la paralización de las negaciones del tratado con Mercosur, Chile, Kenia, México, India y Australia, así como la no ratificación del que se pretende poner en marcha con Nueva Zelanda. El más polémico es el de Mercosur, el bloque comercial que incluye a Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay, uno de los grandes productores de banana –solo Brasil siete millones de toneladas anuales–. Si bien en Canarias plátanos, mangos, papayas, piñas tropicales y aguacates están sujetos a la orden de 1987, cuestión que bloquea la importación y favorece el autoabastecimiento para evitar la entrada de plagas, el fin de estas barreras afecta a la exportación de la fruta por excelencia del Archipiélago, el plátano, que tendrá mucha más competencia a un precio más bajo.

«En Sudamérica los productos ecológicos no cumplen las mismas condiciones que los nuestros. Usan venenos que están prohibidos desde hace muchos años en la Unión Europea», explica Delgado. Esto no quiere decir que el campo canario, que ayer acudió al Parlamento autonómico para exponer sus necesidades mientras las asociaciones nacionales se reunían con el ministro de Agricultura, Luis Planas, quiera «dar pasos atrás». Más bien pide que en esta guerra económica que es el libre mercado sea indispensable que todos los competidores utilicen las «mismas armas». En definitiva, si se desautoriza un producto fitosanitario porque hay sospechas de que es cancerígeno, esto se debe extender a las importaciones también.

Aranceles

¿Por qué no se endurecen los aranceles para proteger la producción local? La Organización Mundial del Comercio ha promovido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el desmantelamiento de las políticas proteccionistas para favorecer el tránsito de la mercancía, pero la presidenta de Asaga considera que ya esa época pasó. «Estamos en una era del respeto al medio ambiente, de que ese tránsito de contenedores sea menor y que cada zona se autoabastezca», recalca la representante del sector.

Asaga reclama que los cultivos de terceros países se rijan por los requisitos europeos

Las diferencias en las condiciones se dan en una buena cosecha de casos. En las Islas se recolectaron 11.916 toneladas de naranjas en 2022, de las que se exportaron 179. Esas toneladas enviadas fuera se rigen por la normativa de la UE relativa al tratamiento en frío, algo que hasta ese mismo año las producciones sudafricanas no estaban obligadas a cumplir. La entrada en las fincas de la Thaumatotibia leucotreta, más conocida como falsa polilla, presionó a la Comisión Europea a activar esta regulación. No obstante, la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) denunció a finales de 2023 que los productores del país africano siguen sin respetarlo. «Los productores europeos vendemos seguridad alimentaria, pero lo que no puede ser es que nos pidan un cuádruple salto mortal», critica Delgado.