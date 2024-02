Guillermo Alfaro: «Me he propuesto que Canarias sea el primer destino ‘dog friendly’ del mundo»

Para quienes todavía no la conozcan, ¿qué es la aplicación Appmypets?

Appmypets es una herramienta digital, a través del móvil, por la cual se puede identificar a los perros que se portan bien y tienen una socialización aceptada y permitida. El objetivo es que puedan ir a sitios con mayor facilidad. No solo permite a los dueños sacar una foto de los documentos oficiales de su mascota y subirlos a la red, cuestión que nosotros nos encargamos de certificar, también vía visitas a hoteles, restaurantes, cafeterías y negocios, que están dentro de la aplicación, se valida y premia a los perros por su conducta durante su estancia en el lugar.

De alguna manera, es como una red social canina.

Sí, es la primera red social en la cual se recogen likes por el comportamiento de los perros para certificar, por ejemplo, que Max se porta bien.

¿Quién es Max y qué papel juega en este tinglado?

Es el actual CEO canino de la Startup. Es un labrador chocolate de 9 años, mi primer perro. No llego a entender cómo he sido tan feliz sin él antes. Soy de la península, y Max se tiene que quedar en Gran Canaria cada vez que voy porque ahora mismo las facilidades para transportar a una mascota de más de diez kilos no son las ideales. De toda esta necesidad surge la aplicación, en la que llevamos trabajando tres años.

Toda esta aventura empezó hace tres años, pero ¿desde cuándo está disponible la app?

Desde hace unas semanas, que fue cuando pasamos ya la última versión, en el cual procuramos mejorar la experiencia del usuario. Estamos en un momento muy incipiente, y la meta es llegar este año a 20.000 usuarios, la mitad monetizados.

¿Monetizados?

La digitalización de documentación es gratuita, pero hay que pagar para obtener el certificado digital.

Antes hablaba de las trabas que ponen las aerolíneas para que Max viaje en cabina, ¿hay alguna que se haya interesado en el proyecto para facilitarlo?

Pues mire, en Fitur (Feria Internacional de Turismo), firmamos un acuerdo con Air Europa para iniciar una prueba piloto en la conexión Gran Canaria-Madrid. La primera fase será el acceso a los aviones de perros de menos de diez kilos con pasaporte digital. La segunda fase será recuperar la confianza en el perro de apoyo emocional, ya que con Appmypets se certifica que realmente esa persona lo necesita para estar tranquila y sosegada. Y ya la última etapa será en la que se permitirá la entrada de perros de más de diez kilos en cabina. La mascota será juzgada por un juez canino que dictaminará que, indistintamente de su tamaño o raza, puede acceder por su conducta. Así, el usuario irá escalando de nivel, de dog friendly a dog lover y acabando en embajadog.

¿Qué consecuencias puede conllevar ese cambio de mentalidad de las compañías?

Soy una persona ambiciosa y creo que esto puede ser algo nacional e internacional. Me he propuesto en seis años generar el primer destino turístico dog friendly del mundo, y que sea aquí, en Canarias. Tenemos infraestructuras, climatología y más de 80 millones de perros en Europa esperando para venir. El año pasado se hizo una campaña muy buena en Gran Canaria para atraer al turista silver, ese que puede alargar su estancia porque está jubilado. Les preguntamos por qué se iban a los 15 o 20 días, y el 76% contestó que tiene un perro en casa. Es más, el 89% dijo que se quedaría el tiempo que fuese necesario si pudiera traer a su mascota. Esto es lo que estoy intentado que comprenda el Gobierno de Canarias, la economía que se genera un perro. La primera piedra son las aerolíneas para empezar a llamar la atención de hoteles, restaurantes y negocios.

¿Es factible?

Si pregunta a alguien, dígame un sitio guay para ir con el perro, no le va a saber contestar, es un nicho que ahora mismo está completamente huérfano. Estamos hablando de personas con poder adquisitivo medio o medio alto.

¿Qué supone para la empresa entrar en la lista Changemakers 2024 de Forbes?

Aparecer en Forbes, en el primer Changemakers de 2024, ha acelerado muchas las cosas y ha dado credibilidad al proyecto. Es un modelo de negocio viable, escalable y atractivo para una sociedad donde hay más de 9 millones y medio de perros chipeados y cada vez más introducidos en la unidad familiar.

Entiendo que el negocio tiene sello canario.

Siempre ha estado aquí, en Gran Canaria. Me han incitado muchas veces a cambiar e irme a la Península, pero llevo 22 años aquí, y no cambio esto por nada. Ahora mismo estamos a full time cuatro personas y dos colaboradores externos. Procuro tirar siempre del producto interior bruto.

Con la Ley de Bienestar Animal, ¿la app se ha revalorizado?

Durante tres años no la contemplábamos, vino de repente a potenciar el proyecto en sí. Nosotros teníamos en mente crear esta comunidad de usuarios responsables. Tener una mascota no es solo pasearla y darle de comer, sino también llevarla al veterinario, atenderla y estar a su lado en casa. Además, con la nueva norma la policía puede pedir la cartilla, algo que la gente no suele llevar encima, pero el móvil sí, por lo que la digitalización soluciona.