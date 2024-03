El cálido invierno y el menor gasto de las familias diluyen las ventas en las rebajas

El comercio canario lideró el pasado enero el alza de las ventas en toda España en un mes tradicionalmente asociado a las rebajas. Las tiendas del Archipiélago facturaron un 4,1% más que el año pasado. Un dato a priori positivo, pero que el sector evidencia que no ha sido tan bueno como cabría esperar. El intenso calor que ha arreciado durante la mayor parte de la temporada de invierno ha lastrado las ventas en el textil, dejando la ropa de abrigo en los escaparates de las tiendas. Además, aseguran que están comenzando a notar con mayor intensidad la contracción del gasto de las familias canarias después de meses y meses de precios al alza.

Lo cierto es que el dato del primer mes de 2024 no tiene nada que ver con el de enero del año pasado cuando el incremento rozó el 10%. "Sí, las ventas han aumentado, pero detrás se esconde en buena parte la subida de precios que han tenido que hacer los comerciantes para hacer frente a los incrementos de los gastos como la luz, el transporte o los salarios", explica Raju Daswani, presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco). Asume que a pesar del alza de las ventas los comerciantes "no están ganando más" sino que han tenido que repercutir el aumento de sus costes y aun así "no han podido compensarlo todo".

Otro aspecto que ha diluido la temporada de rebajas de este año es la calurosa temporada otoño-invierno que hemos tenido. Con temperaturas que han estado muy por encima de los valores normales para esta época del año, los compradores han buscado sandalias, camisas de manga corta y vestidos de verano cuando las tiendas solo podían ofrecer abrigos, bufandas y jerséis de cuello. Un género que han tratado de quitarse de encima con agresivos descuentos que no han acabo de animar a los consumidores. "No ha habido invierno y los números no han salido para la mayoría", resume Daswani.

"El clima no ha ayudado al sector textil", expone Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca). El 75% de las ventas en el periodo de rebajas -aunque tras su liberalización estas cada vez tienen un menor peso en la facturación anual del sector- está asociado a la moda y los complementos y "este año las altas temperaturas han pasado factura". Por lo que Moujir pronostica que los nubarrones, que tanto se han echado de menos en estos meses a nivel climático, se seguirán cerniendo financieramente sobre el comercio canario también en el mes de febrero, que ha sido el más cálido en el Archipiélago desde 1961.

El presidente de Fedeco recalca también que los comercios están notando, y mucho, el menor desembolso que están haciendo las familias en textil y otros productos debido a que deben gastar más en artículos de primera necesidad. Se muestra de acuerdo también Abbas Moujir. "Estamos notando una ralentización en cuanto a las ventas", asegura. La capacidad de gasto de las familias ya no es la que era, después de haber agotado el ahorro al que han recurrido hasta ahora. Por lo que evidencia que lo que está tirando del comercio en las Islas "es el gasto turístico".

Es precisamente este desembolso por parte de los visitantes el que hace que Canarias, que ha vivido en estos últimos meses su temporada alta en lo que ha turismo se refiere, se sitúe en el primer puesto del alza de las ventas de todo el país. De hecho, el incremento en el Archipiélago está seis décimas por encima del que se ha producido en Castilla La Macha, la siguiente región con mejores datos.

Sin embargo, advierte que el gasto turístico llega de manera desigual al comercio del Archipiélago. No es lo mismo un local que esté ubicado en Las Américas, Playa del Inglés o cualquiera de las capitales de las Islas que aquellos que se localizan en municipios más pequeños o áreas más rurales, que por lo general lo tienen más difícil para acceder a este tipo de cliente. Por eso, desde Fauca han solicitado al Gobierno de Canarias que se emitan datos de las ventas del comercio por islas y zonas comerciales, con el objetivo de poder palpar mejor la realidad del tejido comercial isleño. "De esta manera, se podrían aplicar las políticas adecuadas en cada zona", reivindica. Una de las medidas que Moujir sigue señalando como necesaria son las diferentes campañas de bonos consumo. "Han ayudado a que la bajada del gasto de los hogares se haya notado menos", insiste y aclara que los ayuntamientos y cabildos se han dado cuenta de que es una buena fórmula para que el dinero se quede en los municipios canarios y en su comercio local.

El incremento de las ventas en el comercio al por menor en el Archipiélago -publicadas este lunes 11 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- parecen tirar también del empleo. Canarias es una de las tres regiones con un mayor aumento de la ocupación en el sector, del 3% al igual que en Baleares.