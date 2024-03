La renuncia de Sánchez a los presupuestos de 2024 deja en el aire la ‘agenda canaria’

Pedro Sánchez renunció este miércoles a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024. El presidente del Gobierno reaccionó así, casi de inmediato, a la convocatoria de elecciones en Cataluña. Se abre de este modo un nuevo e inédito escenario que, en lo relativo al Archipiélago, implica la congelación de la llamada agenda canaria. De hecho, todo queda ahora en el aire. O casi todo. De entrada porque la renuncia a aprobar unas nuevas cuentas estatales conlleva la prórroga de los presupuestos de 2023, y resulta que las inversiones no se prorrogan. Es decir, no se podrán ejecutar nuevos proyectos de inversión –ni en las Islas ni en ninguna otra Comunidad Autónoma– y, por si fuera poco, el margen de maniobra en cuanto a las actuaciones que ya están en marcha es reducido. Además, y esto sí es particular del Archipiélago, quedan también en el alero los dineros de la agenda canaria que debieron transferirse en 2023 y que aún hoy están por llegar. Y por supuesto también los correspondientes a 2024.

Hay que recordar que dentro de esa agenda canaria se incluyen los dineros para políticas y actuaciones tan importantes como las de costas, obras hidráulicas, el programa de lucha contra la pobreza, el plan especial de empleo, las carreteras, las infraestructuras turísticas, los planes de vivienda, la desalación del agua para el riego agrícola y el plan de infraestructuras educativas. Son precisamente los fondos para la mejora de los colegios y centros de enseñanza una de las principales deudas que el Estado aún mantiene con la Comunidad Autónoma, hasta el punto de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, avisó este martes en la primera jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad que los dineros para infraestructuras educativas «deben incorporarse a los presupuestos generales». «Es una deuda que se tiene con esta tierra y que vamos a cobrar», subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico antes de conocerse el adelanto electoral en Cataluña y la consecuente renuncia de Sánchez a unos nuevos PGE. Todo será ahora más difícil.

Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.905 millones de fondos europeos

Da la casualidad que Clavijo se verá este jueves en Madrid, en una cita que estaba prevista en el calendario antes del cambio que este miércoles experimentó el escenario político en España, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El presidente canario tendrá así la oportunidad de intercambiar pareceres con su inmediato antecesor en el cargo y también secretario general del PSOE en el Archipiélago. El estricto cumplimiento de la agenda canaria les concierne a ambos ya no solo como representantes institucionales, sino también como líderes respectivos del Partido Socialista Canario y de Coalición Canaria (CC). No en vano, los nacionalistas isleños prestaron su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de un acuerdo de legislatura que ya en sus primeras líneas obliga al PSOE, y por extensión al Gobierno central, a «suscribir la agenda canaria» y, en consecuencia, a transferir en tiempo y forma todos los dineros necesarios para llevarla a la práctica.

Además, está también por ver de qué forma el giro copernicano que vivió este miércoles la política nacional afecta a negociaciones vitales para Canarias que se intuían más o menos inminentes. Son los casos de la flexibilización de la regla de gasto, de la condonación de la deuda y, sobre todo, de la reforma del sistema de financiación autonómica.

CC llevaba esperando ser convocada por la ministra Montero desde enero, aunque el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda y otros departamentos han mantenido desde diciembre reuniones técnicas e intercambiado documentación sobre los aspectos de los presupuestos relacionados con Canarias.

Sin embargo, hay que recordar que los presupuestos de 2023, ahora prorrogados, no cumplían con el REF, tal y como denunciaron en su momento los nacionalistas, que los votaron en contra pese a que desde el anterior Ejecutivo que presidía el ahora ministro Torres siempre se defendió la postura contraria.

La nueva sorpresiva decisión del siempre imprevisible presidente Sánchez devuelve la legislatura a la casilla de salida. La renuncia a los presupuestos de 2024 supone que Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.905 millones de fondos europeos previstos para este año, según se había avanzado en la presentación del techo de gasto.

También está a la espera una eventual revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (Iprem), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones y que actualmente está en 600 euros, y el anunciado ajuste del IRPF para evitar que quienes cobren el salario mínimo o menos tengan que pagar el impuesto.

Muchas otras materias que suelen figurar en los presupuestos ya están resueltas y, por ejemplo, en enero comenzó a aplicarse la subida del 3,8% de las pensiones, del 6,9% para las mínimas y no contributivas y del 14,1% las de viudedad con cargas familiares al equipararse a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo.