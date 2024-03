El mercado espera conocer hoy la fecha de la primera bajada de los tipos por parte de la Fed

El mercado se mantiene expectante ante la posibilidad de conocer esta tarde la fecha de la primera bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. Ningún analista piensa que saldrá algún cambio en la reunión que mantendrá la Reserva Federal (Fed)sobre política monetaria, pero sí hay nervios sobre el número de recortes de las tasas que se registrarán en 2024. Todo depende de la visión que tengan los miembros del organismo sobre la situación actual de la inflación en el país, que subió hasta el 3,2% en el último mes. En diciembre de 2023, la Fed preveía tres recortes de tipos de 25 puntos básicos en el ejercicio actual y otros cuatro en 2025. "Aunque no prevemos una rebaja de los puntos medios, no nos sorprendería demasiado ver un modesto cambio en el punto de 2024, de tres recortes a dos, en reconocimiento de la actual preocupación por la inflación", apuntan desde Ebury. El banco central estadounidense fijó los tipos en julio del año anterior un intervalo del 5%-5,25%.

Las autoridades de la Reserva Federal finalizaron su último encuentro en enero en busca de una "mayor confianza" en que la inflación se encontraba en una senda descendente sostenible. Fue su criterio escogido para determinar cuándo podría empezar a recortar los tipos de interés, pero las cifras no han ayudado. El crecimiento debería situarse en torno al 2% en el primer trimestre, o incluso en el 2,3% según el GDP Nowcasting de la Fed en Atlanta y el consumo de bienes de los hogares se ha suavizado un poco. Junto al incremento de la inflación por encima de las expectativas, "las ventas al por menor de febrero (+0,6%) no lograron corregir la caída del gasto del 1,1% registrada hace un mes", explica el Head of Market Strategy de Ostrum AM, Axel Botte, y la inflación de los costes de vivienda, y para ser justos, la de los servicios excluida la energía (5,2%), sigue siendo muy superior a la de los bienes, que ronda el cero. "Esto plantea un dilema a la Reserva Federal, cuya confianza en la continuación del proceso de desinflación sustenta la promesa de bajadas de tipos y es justo decir que las expectativas del mercado de recortes de tipos de la Fed han sido la clave del amplio repunte de los mercados financieros desde el pasado otoño", añade. Asimismo, el analista explica que los últimos datos de inflación "podrían retrasar el inicio del ciclo monetario, o incluso elevar el suelo de los tipos en los próximos años".

Tras saberse el último dato de inflación, los analistas enfriaron sus perspectivas. Goldman Sachs pasó de prever un recorte de un punto porcentual en 2024 a tres cuartos de punto. Por su parte, Roger Aliaga-Díaz, de Vanguard, aseguró que "es totalmente posible que la Fed no esté en condiciones de recortar las tasas este año" en absoluto. Al mismo tiempo, el economista jefe de Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, afirmó que los hogares con escasos ahorros están ahora más "expuestos" a las estrictas políticas crediticias de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, está bajo presión incluso en el Congreso: varios congresistas demócratas han preguntado más de una vez al presidente de la institución por los primeros recortes de tasas. La Fed ha ido sentando las bases de forma constante, pero no se ha comprometido a fijar una fecha para el inicio del ciclo de relajación, en parte porque las autoridades creen que el peor de los casos sería que la inflación se estancara o se acelerará tras haber empezado a reducir los costos de endeudamiento.

Por este motivo, el mercado estará muy pendiente de las palabras del Powell. "Probablemente repetirá lo que dijo en el Congreso de que "los riesgos para alcanzar nuestros objetivos de empleo e inflación se han ido equilibrando", afirman desde Ebury. Eso sí, esta vez los miembros del banco central de Estados Unidos querrán "ver más pruebas de una tendencia a la baja de la inflación antes de comprometerse a recortes inminentes". Si bien la Fed siempre ha recordado, tal y como ha hecho el Banco Central Europeo (BCE), que su objetivo es llevar la inflación hasta el 2%, la meta podría llevar más tiempo de la cuenta. Algunos economistas ven indicios de que este índice se está prolongando en el tiempo por encima de ese límite como para ignorarlo mientras que otros subrayan que una próxima desaceleración del crecimiento económico y de la contratación mantenga moderadas las presiones sobre los precios y justifique pronto los recortes de los tipos.

Ejemplo a seguir

Los bancos centrales de todo el mundo continúan ajustando sus análisis a las condiciones macroeconómicas. El Banco de Japón subió esta semana por primera vez los tipos de interés desde tasas negativas, algo que no se veía desde hacía dos décadas. "Si Powell es fiel a su forma reciente, es probable que el miércoles recorra un camino intermedio, reconociendo que la inflación sigue siendo pegajosa, pero manteniendo la expectativa de referencia del banco central de que las presiones sobre los precios seguirán disminuyendo, aunque lentamente, y acabarán allanando el camino para que las tasas bajen", explican desde Ebury. Ryan Sweet, de Oxford Economics, escribió un artículo donde destacaba que la Fed "seguirá sin comprometerse sobre el momento de la primera bajada de tasas", y si hay un cambio en las perspectivas, habrá menos recortes y más tardíos.

¿Y el BCE? "Es posible que el BCE aún tenga que 'disparar a ciegas'", señala el economista jefe de AXA Investment Managers, Gilles Moëc, "nuestra convicción es que, si las condiciones internas lo permiten, el BCE seguiría recortando en junio incluso si la Reserva Federal decidiera posponer su propio movimiento". En cualquier caso, las últimas previsiones del banco central proyectan un "ligero rebasamiento de la inflación en 2025: esto proporcionaría un colchón para un cierto retorno de la inflación importada si el euro se depreciara", agrega.

Las bolsas, en positivo

Las bolsas europeas siguen el paso de Wall Street y cierran con una ligera subida horas antes de conocerse la decisión de la Fed. El Ibex ha finalizado la jornada con un incremento del 0,57%, el británico FTSE 100 ha crecido un 0,11%, el DAX 30 un 0,23% y el italiano FTSE MIB un 0,21%. La única excepción ha sido el selectivo francés CAC 40, que ha caído un 0,43%.