Patricia Jiménez (Femepa): "Cada cual tiene su propio modelo y el que yo traigo es más participativo"

La nueva presidenta de la Federación del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), Patricia Jiménez, tiene dos pasiones: «Los números y las personas». Los primeros le gustan pintados en negro, nada de rojos, y de las segundas le apasiona fomentar sus capacidades hasta hacer que brillen. Acaba de acceder al cargo por aclamación al ser la única candidata dispuesta a tomar las riendas para cerrar la convulsa etapa anterior.

¿Qué ha pasado en Femepa desde aquella asamblea del 22 de enero en la que sale de la presidencia Vicente Marrero y se convocan elecciones?

Digamos que hemos calentado motores y trabajado en algunos puntos rojos. Como en todas las empresas, siempre hay cuestiones que ajustar. Había que crear un equipo, un grupo directivo de consenso en el que me atrevería a decir que están representadas las 33 asociaciones que integran la federación. Todos alineados en una misma dirección, algo esencial para poder trabajar.

Venimos de una etapa de cierta convulsión en su tramo final. ¿Habrá cambios?

Obviamente sí. Soy una mujer de retos y si me pongo al frente, es con todas la consecuencias. He iniciado varias empresas y he sucedido a mi padre en una que he transformado por completo. Él tenía su estilo y yo el mío.

¿Eso es lo que va a ocurrir en la federación?

Por supuesto que sí. Tengo una forma de hacer bastante corporativa, me gusta contar con la opinión de los profesionales de la casa y conocer la visión que se tiene desde fuera. Quiero un liderazgo participativo, descentralizado. Tiene que haber una jerarquía para que todo funcione, pero eso no es incompatible con un clima de apertura que fomente el intercambio de ideas.

Eso dentro de esta sede. ¿Y hacia afuera? ¿Qué pretende hacer llegar a los asociados?

Mi ilusión y mi reto es que sientan que les acompañamos cada día y les resolvemos dudas, un núcleo al que acudir para unir fuerzas ante un problema común. Ya lo hicimos durante la pandemia y quiero llevar esa dinámica a un nivel de excelencia.

"Tenemos que ir todos a una para dar servicio y alcanzar pronto los 2.000 asociados"

¿La han recibido bien?

Sí. No solo el personal directivo, sino todo el de la casa. Tenemos que tener clara la necesidad de ir todos a una para aumentar la masa asociativa. Lograrlo pasa por que desde fuera se vean los beneficios de integrarse en Femepa.

¿Hay recorrido?

Tenemos 1.500 empresas asociadas y si trabajamos mucho y fuerte, esperamos llegar a las 2.000 sin tardar demasiado. En la provincia, dentro del sector del metal, hay unos 10.000 negocios.

Entran una nueva tesorera y también una nueva vicepresidenta, esta para cubrir su ascenso. El resto de la parte más alta del organigrama repite. No parece tanto cambio con respecto al pasado inmediato, ¿no?

El modelo es bastante diferente. Sin entrar a valorar cuál es mejor o peor, cada uno tiene el suyo, y el nuestro es bastante descentralizado, con más participación de la junta directiva. Siempre dentro de lo que humanamente se puede, porque todos somos personas en activo en nuestras empresas y porque, además, todo no se puede hablar entre todos; sería absolutamente absurdo e inviable. Pero sí se pueden repartir determinadas tareas. Mi modelo de empresa parte de preparar muy bien al equipo que me acompaña. Me ha funcionado y, salvando las diferencias entre lo que es un negocio privado y una federación sectorial, bebo de la misma filosofía para implantarla aquí.

¿Cómo se mueve un elefante como Femepa en el que están desde la fontanería hasta la industria aeroespacial?

Una mirada con ese criterio revela esas grandes diferencias a las que alude, pero no olvide que tenemos un denominador común muy poderoso: todas somos empresas, y esa es nuestra gran fortaleza. Detrás hay siempre un empresario o un autónomo –también tienen cabida en Femepa– que, con matices, van a compartir preocupaciones con el resto. Sean las muchas cuestiones comunes que nos unen o las particulares de cada subsector, nosotros tratamos de dar solución siempre.

¿Cuál es alguno de esos problemas común a todos?

Esa pregunta la puede hacer en Astican o en Hidroser y la respuesta va a ser la misma: la falta de mano de obra. Las empresas no podemos crecer más, es imposible atender un incremento de la demanda, no hay personal formado.

¿No lo forman ustedes?

Es uno de nuestros grandes pilares. Claro que proporcionamos formación de la mano de un grupo altamente cualificado, grandes profesionales con gran reconocimiento. Tenemos el propósito de formar a cientos o miles de personas, ya sean desempleadas o estén ocupadas. Las necesitamos para mejorar la competitividad de nuestras empresas.

¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué cuesta tanto encontrar hoy un mecánico o un electricista?

Los números no engañan, hay muchos más universitarios que personas con un oficio. Es un gran problema. Dicho en presente, no es algo que esté por llegar. Nosotros podemos formar y le aseguro que nos entregamos a ello, pero este es un cambio que debe venir desde las propias familias. Hubo un tiempo en el que prolongar la formación académica y orientarla hacia la universidad era casi socialmente obligatorio, desconozco la razón, es un asunto para los sociólogos. Cualquier oferta de empleo para cubrir un puesto de ingeniería o que requiera una licenciatura en ADE (Administración y Dirección de Empresas) va a generar una montaña de currículos, mientras que si se solicitan candidatos que conozcan un oficio, prácticamente no hay.

Esa es la realidad, ¿pero cómo se cambia?

Difundiendo una información que parece que todavía no se conoce o no se termina de tomar por cierta. La oferta y la demanda deciden y con eso prácticamente lo digo todo. Los ciudadanos tienen que saber que ahora mismo los instaladores o los reparadores tienen una gran proyección profesional y salarios altos; un buen fontanero o un buen electricista está muy cotizado y tiene empleo. ¿Que sienten que por esa vía no van a tener la posibilidad de salir al exterior y su deseo es hacerlo? Tampoco es razón, porque esta carencia de mano de obra se repite en otros países europeos.

La FP Dual ya está aquí. ¿La ve como la solución?

Quiero creer que lo es. Por lo menos, sí un punto de inflexión. También hay que saber que hay cambios importantes en nuestra juventud socialmente. Antes pagábamos para trabajar y que nos enseñaran. Ahora no me levanto de la cama si mamá no me llama 40 veces, y menos si no voy a ganar un euro. La formación dual está remunerada, eso es ya un gran incentivo, los jóvenes pueden seguir estudiando mientras reciben también una formación práctica y cobran por el trabajo que realizan.

"Antes pagábamos por que nos enseñaran y ahora no me levanto si mamá no me llama 40 veces"

Usted en la presidencia, Luisa Ramos en una vicepresidencia y Marisol Roque como tesorera. ¿Ha llegado la igualdad?

Se ha generado el clima que debe haber en todas partes. La visión de una mujer no es la de un hombre, podemos provenir de la misma actividad, pero miramos distinto. Le puedo hablar de mi experiencia y puede ocurrir que venga otra mujer y tenga otra distinta, pero la presencia de hombres y mujeres genera un equilibrio incluso más allá de lo profesional. Estuve viniendo sola a la junta directiva unos quince años hasta que convencí a Marisol. Luego éramos poquitas, pero el número fue creciendo, Yo pensaba, señoras, por dios, porque muchas veces nosotras mismas vemos unas barreras que no existen, y hasta aquí. Pero tampoco podemos engañarnos, solo dos mujeres, la de Vizcaya y yo, presidimos el metal.

¿Y en el sector en general?

En algunos de nuestros proyectos exigimos que el 50% de los participantes sean mujeres. Poco a poco se les ha ido animando para romper esos sesgos inconscientes que mantienen algunos trabajos como masculinizados. Cada vez hay más mecánicas o fontaneras, que, a su vez, se convierten en embajadoras de nuestra marca; algunas han emprendido y han fundado sus propias empresas.

¿Qué necesitan las empresas del sector del metal?

Empleados cualificados, y un marco regulatorio laboral y un contexto económico sin incertidumbres. Negociamos tres convenios colectivos y deberían reflejar la realidad de las empresas; siempre acordándolo en la mesa.

Suscríbete para seguir leyendo