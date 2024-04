Los empresarios admiten una revisión del modelo turístico y rechazan la alusión a los salarios de Clavijo

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria y Excelcan, la alianza de las grandes compañías isleñas del turismo, han analizado este miércoles la escalada de rechazo social contra la principal actividad económica de las Islas. Admiten la continua revisión del modelo para generar el menor impacto y el mayor beneficio posibles, pero desde el sosiego. El presidente de Excelcan, Santiago de Armas, aseguró no compartir la postura de su homólogo en la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, que en los últimos días ha sugerido, entre otras cuestiones, una mejora de los salarios que perciben los trabajadores en el sector alojativo.

"Toda actividad humana, en general, tiene un impacto", explicó De Armas, y el objetivo es "corregirlo". En Excelcan, que tiene año y medio de vida, comparten mesa grandes empresas como Lopesan, satocan o The Hotels (Martinón), entre otras. En los últimos días han visto como una manifestación convocada para el día 20 de abril en Tenerife contra los problemas que genera la actividad turística en la población local cobraba vigor y se extendía al resto de islas que viven de la recepción de visitantes.

En el encuentro entre ambos lobbies se trató esta cuestión de manera principal y la conclusión fue la necesidad de oponer a esa creciente corriente de opinión las iniciativas que se están abordando para atajar el problema. "El modelo está en revisión continua", ha afirmado el presidente del Círculo, Agustín Manrique de Lara, comparando el actual funcionamiento del turismo con el de los años 60 o los 80 del pasado siglo.

Al hilo, Santiago de Armas ha explicado la necesidad de tomar las decisiones desde la calma y dando protagonismo a los datos. De esa manera anunción que en breve Excelcan dará a conocer datos "sorprendentes" como que el consumo de agua de los viajeros alojados en los hoteles reduce a la mitad el que realizan los ciudadanos residente en el Archipiélago. "Eso obedece a una serie de dotaciones de infraestructuras con las que cuentan los establecimientos", ha detallado.

Del mismo modo, aludió a hechos como la superación de la implantación masiva del todo incluido en los hoteles canarios. Se defendía entonces la necesidad de que los turistas salieran de los alojamientos para repartir el beneficio por todo el destino. "Eso es lo que queríamos", ha relatado De Armas, que no se opuso a que volviera a abrirse el debate para perfilar un modelo en el que llueva a gusto de todos, sobre todo si ahora la presencia de visitantes en zonas del interior genera efectos nocivos para la sostenibilidad.

Sobre la posición exhibida en días pasados por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente de Excelcan ha destacado la importancia de que se expresen cuantas más opiniones mejor. Sin embargo, no comparte el sentido de la de Clavijo, "sobre todo cuando ubica el tema de los salarios, que es un tema entre la empresa y el trabajador, en el contexto de una manifestación".

En la misma línea, Manrique de Lara ha expuesto la "necesidad de que la renta media en Canarias vaya subiendo", si bien ha señalado que para eso esta "el diálogo social", que en el caso de la comunidad autónoma ha desembocado en "convenios colectivos firmados con los sindicatos que se cumplen a rajatabla". Ha rechazado, no obstante, que el incremento salarial vaya a llegar de manera espontánea. "Lo que no podemos prometer a la gente es que va a mejorar su situación si no lo hace su competitividad; es la forma en que sucede en todo el mundo, no solo en Canarias", ha añadido.

Sobre la responsabilidad que tiene el auge de la vivienda vacacional en el rechazo social al turismo, Santiago de Armas ha reconocido que esta es una cuestión que "se ha ido de las manos", por lo que defendió la iniciativa de regulación que ha abordado el Gobierno de Canarias. Excelcan entiende que este segmento de la oferta tiene que mantenerse, por lo que participará en el trámite de audiencia que se abrió la semana pasada. No están seguros de la aplicación de la norma, pero no se apartarán.

