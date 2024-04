Apenas 1.500 comercios se unen al plan de bonos descuento

A la primera campaña de bonos consumo de carácter regional le cuesta arrancar. La primera fase del programa de descuentos puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico –de la mano de las cuatro Cámaras de Comercio– ya está en marcha, los establecimientos isleños se han ido uniendo a la iniciativa desde el pasado 3 de abril y será a partir del próximo lunes cuándo salgan a la venta los 80.000 bonos que permitirá a los usuarios hacer compras con un 50% de descuento. Pero el programa no ha tenido el mismo tirón en todas las Islas, lo que ha frenado el arranque de la campaña regional. Según los datos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, que dirige Manuel Domínguez, hasta el momento se han unido 1.500 empresas en todo el Archipiélago. Una cifra que solo representa el 4,7% del total (31.883) de comercios y restaurantes que existen en las Islas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las cifras de establecimientos adheridos hasta el momento, da una idea del grado de éxito del programa en cada isla. Los datos reflejan que en Gran Canaria, donde solo se ha apuntado unos 150 establecimientos, no acaba de despegar. «En islas como en Tenerife o en Lanzarote ha calado más porque hay una experiencia previa con bonos activados en el pasado por otras administraciones», explicó ayer Domínguez en un acto promocional de la iniciativa en la calle Triana de la capital grancanaria. El vicepresidente reconoció que no todas las islas están mostrando el mismo interés, pero aseguró estar «convencido» de que muchas empresas se unirán cuando «empiecen a ver el beneficio que generan los bonos en las islas».

El programa ha calado más en Tenerife donde ya se han adherido unos 800 establecimientos y también en La Palma, donde son 200 los inscritos. En Lanzarote ya se han apuntado 120 comercios y restaurantes y en Fuerteventura, unos 100. En La Gomera la cifra llega a 60 y en El Hierro, a 40. Estos datos irán cambiando a medida que avance la iniciativa, ya que los establecimientos pueden unirse hasta el final de campaña, previsto para dentro de dos meses. «Estábamos en desventaja competitiva y es normal que a los empresarios de Gran Canaria les cueste un poco adecuarse a un sistema novedoso», afirmó ayer el presidente de la Asociación de empresarios de la Zona Triana, Carlos Bethencourt, quien aseguró que la medida llega para el sector «como agua de mayo».

Los establecimientos que pueden participar son los de alimentación, electrónica, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, artículos de fiesta, librerías, moda, deporte y complementos. Además, también está incluida la restauración de las zonas comerciales abiertas de cada isla. Eso sí, las bases establecen que no se podrá canjear los bonos en la compra de tabaco o cigarrillos electrónicos, en loterías y apuestas, bebidas alcohólicas, recarga de teléfonos móviles, suscripciones a plataformas online o bonos regalo que no se presten dentro del plazo de vigencia del programa.

Los usuarios podrán comprar los bonos desde el próximo lunes a través de la página web del programa. La persona que compre un cupón de 25 euros podrá canjearlo en los establecimientos por artículos que cuesten el doble de ese valor, es decir, 50 euros. Cada persona podrá hacerse con un máximo de cuatro bonos por isla, con la posibilidad de llegar a un total de 28 bonos por un coste de 700 euros, pero un gasto real de 1.400 en locales del Archipiélago. Eso sí, los establecimientos tienen un límite de gasto de 5.000 euros.

Y esta cantidad no convence a todos los comerciantes. Para Encarna Estéve, dueña de la joyería Encarnita desde hace más de 20 años, el gasto por tienda debería ser mayor. «Hay muchos gastos que cubrir y 5.000 euros para una joyería no es nada, pero bueno, algo es algo», apuntó ayer la joyera tras saludar a Domínguez en su paseo por los comercios de la zona. Estéve no ha tenido tiempo de apuntarse a los bonos, pero aseguró que desde que «tenga un hueco», lo hará. «Estoy muy liada, pero me parece una buena idea y no quiero perdérmela», añadió.

La que sí ha hecho todos los trámites es Yasmina Betancor con su restaurante La Pepa de Triana que es uno de los establecimientos de Gran Canaria adscritos al programa puesto en marcha por el Ejecutivo y que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros. «Sabía que en otras islas funcionó muy bien la iniciativa y estábamos esperando que llegara aquí», reconoce Betancor, quien asegura que muchos empresarios de la zona «están interesados».

Pero no todos están informados. Isidro Ezquerra, dueño de la Boutique Ezquerra, no había oído hablar del programa hasta ayer. «No me ha llegado absolutamente nada, pero me interesa y voy a informarme bien de este asunto», afirmó tras conocer las líneas generales de la propuesta.

¿Cómo funcionan los bonos? ¿Cuánto cuestan? Los bonos consumo cuestan 25 euros y permiten hacer compras por el doble de ese valor, es decir, 50 euros cada uno. ¿Dónde y cuándo conseguirlos? Los consumidores pueden adquirir sus bonos desde el próximo lunes 15 de abril en la plataforma web www.bonoconsumoarchipielago.com. ¿Cuántos bonos se pueden comprar? Cada persona puede adquirir cuatro bonos como máximo. Aunque el límite es por islas, por lo que si compras cuatro en cada una, da un total de 28 bonos como máximo. ¿Puede usarse más de un bono en una compra? Un mismo usuario puede canjear varios bonos en una única compra. ¿En qué comercios se pueden utilizar? En todos los establecimientos que se adhieran a la iniciativa en la plataforma web. Pueden ser de alimentación, electrónica, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, librerías, moda, etc. Además, también está incluida la restauración de las zonas comerciales abiertas.

