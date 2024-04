La vivienda vacacional que genere empleo tendrá mejor consideración en la nueva ley

El anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas en Canarias está abierto a cambios. Y el Gobierno regional ya está cogiendo nota. Han pasado 20 días desde que el Ejecutivo autonómico hizo pública la normativa que regulará el alquiler vacacional en las Islas y ya son varias las modificaciones que la Consejería de Turismo quiere incluir, o por lo menos, estudiar. Como por ejemplo, diferenciar entre las viviendas vacacionales que generan empleo y las que no. "A la hora de establecer el régimen transitorio las viviendas que acreditan ratios de empleo no pueden tener la misma consideración que aquellas cuyo ratio es cero", afirmó esta mañana el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno canario, Miguel Ángel Rodríguez, en una jornada organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad.

El Ejecutivo ya baraja esta y otras propuestas que nacen de las distintas reuniones que ha celebrado el equipo de la consejera del área, Jéssica de León, con los ayuntamientos, los colegios profesionales y asociaciones de las Islas. "Van surgiendo ideas con mejores opciones que nos empujan a que ya hoy nos estemos planteando cambios" reconoció Rodríguez, quien recordó que precisamente se trata de un "anteproyecto" porque el objetivo es construir una "ley mejor". Además de tener en cuenta el empleo que generan estas viviendas, el director de Ordenación también avanzó que están estudiando diferenciar en la ley a aquellos inmuebles que tienen uso turístico, pero que aportan un equipamiento complementario de ocio, deportivo o gastronómico y, por tanto, "contribuyen a cualificar, a mejorar la calidad" del alojamiento. "Hay que estudiarlas, darle forma e incorporarlas al articulado, pero sí, estamos muy agradecidos de las aportaciones que estamos recibiendo y nos están ayudando a construir nuevas opciones que a día de hoy sin duda nos ayudarán a mejorar el anteproyecto", subrayó Rodríguez.

Aunque ya hay ideas de modificaciones sobre la mesa, el Ejecutivo insiste en que solo habrá cambios cuando se haya consultado a toda la "ciudadanía canaria". En la lista de encuentros ya está planificada una tercera reunión con los cabildos y varios encuentros con los colegios profesionales. Precisamente esta mañana tanto Rodríguez como la consejera acudieron a la jornada del Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad con bolígrafo y folio en mano. "Es un colectivo que nos puede ayudar muchísimo en la gestión en distintas áreas: para simplificar trámites, para dar más seguridad jurídica, más garantía jurídica y para agilizar y abaratar incluso trámites de administración", apuntó Rodríguez.

Pequeños propietarios

El director de Ordenación fue tajante al rechazar el argumento de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) que defiende que el anteproyecto va a acabar con todos los pequeños propietarios. "Nada más lejos de la realidad, aquí no se expulsa nadie, en absoluto, aquí lo que se busca es ordenar, pero sí es cierto que lo que se dice es que no todo vale", explicó. Desde el Ejecutivo insisten en que reclamar requisitos de calidad es necesario. "La gran pregunta se la tienen que hacer los que ya están y no tienen requisitos de calidad, ¿deben de permanecer eternamente o se les debe exigir que, como todos, se adapten e incorporen las mejores técnicas disponibles, se les debe exigir más calidad y más competitividad? Y nosotros decimos sí", agregó Rodríguez sobre Ascav.

Sobre el control de las viviendas vacacionales ilegales, Rodríguez aclaró que, en el caso de Canarias, no suponen una cifra "significativa", pero aseguró que desde el Ejecutivo se trabajará en ello. "Buscaremos la fórmula. La vivienda vacacional requiere de muchas cosas y lo estamos intentando hacer todo. Fácil no es, medios no nos sobran, pero tenemos toda la ilusión", añadió.

A la jornada también acudió el decano autonómico del Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Rafael Robledo, quien reconoció tener "una opinión más bien favorable" sobre el anteproyecto ya que este regula algo que actualmente parece que está fuera de regulación y que "está produciendo una baja calidad en la prestación de ciertos servicios". Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, defendió que la vivienda vacacional debe verse como "una oportunidad y no un problema" porque lo que hace es "democratizar el turismo y permeabilizar una actividad que no redunda en beneficio de unos pocos, sino en el conjunto de la población". "Hay que regularlo bien para que no se produzcan abusos ni irregularidades", apuntó Serra.

