"Adelanta tu vuelo", la nueva propuesta de Iberia Express solo para Canarias

Iberia Express, la low cost líder en el aeropuerto de Madrid y en las rutas que unen la capital con las Islas Canarias, ha lanzado una nueva opción para los pasajeros en sus rutas con Gran Canaria y Tenerife Norte. A partir de ahora, los clientes de la aerolínea tienen la posibilidad de adelantar su vuelo en el mismo día, tanto desde Madrid como en el origen Gran Canaria / Tenerife, lo que supone mayor flexibilidad y comodidad en sus viajes.

Esta opción de adelantar el vuelo está disponible en varias tarifas de Iberia Express: en clase turista, en la Canary Plus y Canary Flex; y en clase Business, en la Canary Business Plus y Canary Business Flex, todas disponibles en www.iberiaexpress.com y que incluyen, además, early check-in, equipaje en cabina y facturado, asiento XL y prioridad en el embarque. En www.iberia.com está opción también está disponible con la tarifa Confort Canarias.

"En Iberia Express nos esforzamos por mejorar la experiencia de vuelo de nuestros clientes. En las rutas con Gran Canaria y Tenerife Norte ofrecemos hasta 10 y nueve frecuencias diarias respectivamente, y este producto les va a proporcionar, sobre todo, a nuestros clientes residentes y corporativos la flexibilidad necesaria para sacar el máximo partido a toda nuestra oferta de vuelos”, afirma Isabel Rodríguez, directora comercial de la aerolínea.

Puente Aéreo con Gran Canaria y Tenerife

Iberia Express ha anunciado para este verano un incremento de capacidad en Canarias del 15 por ciento y ofrecerá más de dos millones de asientos. En concreto, operará hasta 10 vuelos diarios por sentido entre Gran Canaria y Madrid, y hasta nueve entre Tenerife Norte y Madrid, que cubren todas las franjas diarias y permiten las mejores conexiones. Son las rutas con mayor capacidad de la aerolínea que, ahora, además, van a contar con un producto que las acerca a la flexibilidad del Puente Aéreo, lo que beneficia sobre todo los desplazamientos de los residentes canarios y los clientes corporativos.

Imagen de un avión de la aerolínea Iberia. / LP/DLP

En concreto, las tarifas Canary Plus y Canary Flex de clase turista y Canary Business Plus y Canary Business Flex permiten a los pasajeros adelantar la hora de su vuelo de forma gratuita dentro del mismo día de su vuelo original. Estos cambios se pueden realizar en el aeropuerto de salida, tanto en los mostradores de facturación como en la puerta de embarque, en caso de no requerir facturación de equipaje.

Desde su lanzamiento en 2012, Iberia Express ha desarrollado con éxito un modelo híbrido que combina las ventajas de las aerolíneas low cost en términos de eficiencia con los beneficios para los clientes de las aerolíneas tradicionales: vuelos en conexión, cabina Business y programas de fidelización. Además, Iberia Express se ha situado en estos 12 años entre las low cost más puntuales del mundo y en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de Europa.

La 'low cost' líder

Iberia Express es parte del Grupo Iberia, la low cost líder en el aeropuerto de Madrid y también en las rutas con Canarias y Baleares. Ofrece rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia, como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 25 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. Durante cinco años consecutivos (2014-2018) ha sido la aerolínea low cost más puntual del mundo, en 2022 fue la aerolínea low cost más puntual de Europa, y en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de, según la consultora Cirium.