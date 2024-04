Canarias despega como polo de atracción para la I+D+i mundial

Canarias tiene todo de cara para convertirse es un referente mundial de la innovación. Su régimen de ayudas fiscales a la I+D+i y su posición geoestratégica privilegiada convierte a la región en un punto de atracción para las empresas que, si juegan bien sus cartas y se asesoran correctamente, podrán llegar a recuperar hasta el 100% de su inversión. Así los explicaron ayer los expertos de AF Innovación que participaron en la III Jornada sobre la financiación empresarial de la I+D+i en Canarias organizada por Prensa Ibérica y patrocinada por la consultora. Un evento que también contó con la presencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la figura del jefe del servicio Informes Motivados, Ángel Pérez.

Los ponentes utilizaron una serie de indicadores para justificar el despegue que el Archipiélago está experimentando en materia de innovación. «Es la región española que más ha crecido en proyectos de I+D+i y eso es un motivo de orgullo», defendió el socio director de AF Innovación, Miguel Ángel Ortega, quien resaltó las oportunidades «extraordinarias» que tienen las empresas canarias gracias a su régimen fiscal especial, pudiendo recuperar el 45% de los gastos de sus proyectos innovadores en el caso de innovación tecnológica y del 75% en el caso de proyectos de I+D. Canarias, además, es la región española donde más crecen las empresas innovadoras.

Y no solo eso. Los expertos también mencionaron la llegada de las primeras grandes inversiones tecnológicas en el sector aeroespacial canario o la apuesta del Gobierno autonómico por el sector con la creación del Plan I+D+i con el horizonte 2030 o la nueva ley canaria de la Ciencia. «Canarias es un paraíso para atraer centros de investigación y talento. Tiene grandes universidades», apuntó el director Técnico de la consultora, Juan de Norverto, quien puso de ejemplo solo algunos de los sectores en lo que invertir en innovación es clave como el turismo, energía, medioambiente, alimentación, construcción o el sector naval.

«Canarias es la región española que más ha crecido en proyectos de innovación y eso es motivo de orgullo» Miguel Ángel Ortega — SOCIO DIRECTOR DE AF INNOVACIÓN

Los responsables de AF Innovación insistieron en la importancia de entender que la innovación en las empresas tiene un ciclo circular: la empresa invierte en innovación y al final recoge sus frutos fiscales viendo reconocido su esfuerzo en su impuesto de sociedades anual. Y en Canarias ese esfuerzo se ve «más» recompensado que en otros territorios del mundo. Basta con ver los porcentajes de «recuperación» para entender la diferencia. La media del Archipiélago está en el 45% cuando de trata de innovación tecnológica mientras que la media europea está en el 24%, la de España en el 25% y la de EEUU en el 25%. La intensidad de la deducción aumenta cuando en la operación aparecer el porcentaje de I+D que en Canarias llega al 75% frente al de la Península que solo alcanza el 42%. «No existe otra región con estos porcentajes, con esta intensidad de ayudas a la innovación», insistió Ortega.

Para tomar una buena decisión a la hora de recuperar la inversión es importante conocer las formas que existen para acceder a los beneficios que proporcionan los incentivos a la I+D+i. El responsable del área fiscal de la consultora, Luis Amigó, fue el encargo de explicar a los asistentes que existen dos vía de aplicación del crédito fiscal que son combinables: aplicación directa en cuota del impuesto de sociedades hasta minorarla el 90% y la monetización del crédito fiscal.

«El Archipiélago es un paraíso para atraer centros de investigación y talento. Tiene grandes universidades» Juan de Norverto — DIRECTOR TÉCNICO DE AF INNOVACIÓN

El trabajo de AF Innovación es lograr el máximo beneficio para las empresas canarias. Por ello los expertos recomiendan estudiar muy bien el tipo de incentivo que se va a aplicar. No escoger bien puede provocar no sacar el máximo rendimiento a las oportunidades que ofrece el Archipiélago. «Encontramos proyectos que ya están deducidos por la Reserva para inversores en Canarias (RIC) y no han tenido un impacto tan grande como si lo hubieran deducido por innovación», explicó Amigó, quien insistió en la importancia de aplicar los incentivos idóneos para recuperar gran parte de la inversión. Para financiar el 100% de la innovación los expertos recomiendan aplicar el mix combinatorio de ayudas siendo las deducciones fiscales por actividades de I+D+i el eje de ayudas más importante. ¿Por qué? Es la única deducción en Canarias que puede recuperar ejercicios anteriores y se puede monetizar o convertir en efectivo, no están sometidos a concurrencia competitiva con otras empresas con un presupuesto limitado y su base de cálculo se compone de gastos.

«Aplicar los incentivos idóneos en cada empresa es esencial para poder recuperar gran parte de la inversión» Luis Amigó — DIRECTOR FISCAL DE AF INNOVACIÓN

El desconocimiento explica el poco uso de las ventajas

Las ventajas fiscales que existen en el Archipiélago lo convierten en un lugar idóneo para que las empresas innoven y conducen a pensar que las compañías isleñas recurren «en masa» a las deducciones que tienen disponibles, pero nada más lejos de la realidad. Todavía hoy son muchas las empresas que no disfrutan de los beneficios que la región ofrece. «El desconocimiento es la primera razón que explica que no haya una aplicación masiva de estas deducciones en Canarias», explicó ayer el jefe del servicio Informes Motivados del Ministerio de Ciencias e Innovación, Ángel Pérez, durante la III Jornadas sobre la financiación empresarial de la I+D+i en Canarias organizadas por Prensa Ibérica y patrocinada por AF Innovación.

Y no solo el desconocimiento. Según el experto también influye la dificultad que tienen las compañías para identificar las actividades de I+D e innovación o la sensación de falta de confidencialidad a la hora de emplear mecanismos para aportar seguridad jurídica. «Es altamente recomendable ponerse en manos de profesionales», recomendó Pérez, quien aprovechó la jornada para resaltar la importancia de contar con un Informe Motivado vinculante para acceder a las deducciones con mayor «seguridad jurídica». Se trata de un documento oficial y gratuito que califica las actividades.

El responsable de Informes Motivados del Ministerio, Ángel Pérez. / j.c.g

«Cuando la Agencia Tributaria hace la inspección a una empresa y esta tiene un informe de este tipo ya Hacienda cuenta con él y no va a centrar su inspección en esas actividades», aseguró ayer el experto.

Informática

Los datos demuestran que cada vez son más las empresas isleñas que lo solicitan. En 2015 solo se emitieron 100 informes motivados en el Archipiélago y en 2023, fueron un total de 503. «Es la región que más ha crecido», apuntó Pérez. La mayoría de proyectos que solicitaron este tipo de certificación se realizan sobre informática, matemáticas, tecnologías de la información y la comunicación, energías renovables y alimentación. En el conjunto de España la evolución también es notable al pasar de 300 informes en 2004 a 11.000 del año pasado.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canaria, Matilde Asián, también participó en las jornadas en las que resaltó la «situación ventajosa» que tiene Canarias debido a los fondos europeos y a las ventajas fiscales. Lamentó la «escasa» inversión que hasta el momento la región ha hecho en I+D, lo que la ha colocado en la cola de los ránkings nacionales. El objetivo para la responsable del área es apostar por la colaboración público-privada centrando el foco en las necesidades de los ciudadanos y no en el organismo que presta la actividad. «Debemos aprovechar los instrumentos que tenemos, que son las universidades para trasladar el conocimiento al sistema productivo y con ello, al bienestar de todos los ciudadanos», apuntó.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián. / josé carlos guerra

Asián recordó, además, otros pasos que se están dando desde las distintas administraciones como la ley que regulará el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Europa o la Ley de Ciencia que ya está en tramitación en Canarias. «Hay que apostar por flexibilizar los trámites para los proyectos de forma que los procedimientos en la administración sean mucho más ágiles», añadió la consejera.