¿Afecta a Canarias el fin de la rebaja de la luz y el IVA en la Península?

Los compromisos adquiridos por España ante la Comisión Europea (CE) para no caer en el saco de países en situación de déficit excesivo tendrán consecuencias en las comunidades autónomas. No solo en sus respectivos Gobiernos, sino también entre sus ciudadanos. Y Canarias, claro, no será una excepción. Las importaciones, fundamentales para una economía tan dependiente del exterior como la del Archipiélago, se encarecerán con el fin de la rebaja del impuesto sobre la electricidad, y por ende se encarecerán también los productos y mercancías importados una vez lleguen a los lineales de los súper, por ejemplo. Además, los trabajadores isleños, como también los del resto del país, pagarán aún más por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuya recaudación está ya en máximos históricos.

España cerró 2023 con un déficit de 3,6 puntos, seis décimas por encima del máximo permitido por Bruselas. Por lo tanto, la CE debería incluir al país entre los Estados miembros a los que en junio se les abrirá el procedimiento por déficit excesivo una vez restablecidas las reglas fiscales, que estuvieron en suspenso a raíz de la crisis de la covid. Y todos esos Estados incumplidores y que gastaron mucho más de lo ingresado estarán amenazados de sanciones y deberán ejecutar programas de ajuste restrictivos para corregir el déficit público, lo que en última instancia afectará en mayor o menor medida a sus ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta que Bruselas no considere para España ese 3,6% de déficit registrado en 2023, sino el 3% –justo el máximo permitido– con que se espera cerrar 2024. El caso es que las autoridades comunitarias han validado la previsión del Ministerio de Hacienda y coinciden en que el país sí cumplirá este año el límite de déficit, con lo que aumentan las posibilidades de que Bruselas mire para otro lado y no meta a España en el saco de los Estados manirrotos. Pero eso sí: la CE en ningún caso va a hacer la vista gorda sin exigir a cambio una serie de medidas correctoras.

El hecho de que en la región no haya IVA, sino IGIC, no libra a las Islas de sufrir los cambios

De momento, el Ejecutivo central ya se ha comprometido a poner punto final el próximo 30 de junio a la rebaja del impuesto sobre la electricidad, después de que el pasado 31 de marzo hiciera lo propio con la reducción del IVA –el IGIC de la Península y Baleares– del gas natural. Se trata de una medida que afectará de manera singular a Canarias a pesar de que aquí no se aplica el IVA. ¿Y cómo afectará entonces a las Islas? La subida de la factura eléctrica elevará los costes de muchas pymes y pequeños negocios de trabajadores autónomos –el grueso del tejido productivo nacional–, estos mayores costes se trasladarán a los precios de los productos y/o servicios y, en última instancia, el Archipiélago los importará más caros. Lo recordó este miércoles la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, que hizo hincapié en que la retirada de las ayudas fiscales al gas y la electricidad tendrá «repercusión» en el Archipiélago en la medida en que «los costes de producción se van a elevar», lo que en una región como las Islas, «donde todo lo importamos», se notará «especialmente». Y esto sin tener en cuenta que, además, y tal como explica la propia Asián en conversación con este diario, las aportaciones del Estado para compensar los extracostes del sistema eléctrico insular están en línea con los precios medios en el territorio nacional. Un coste extra que sufragan al 50% el Estado con esas aportaciones y los consumidores en la factura.

El Gobierno central espera incrementar la recaudación por la renta, que ya está en máximos históricos

Otro de los compromisos asumidos ante la UE es el incremento de la recaudación por el IRPF, con lo que de facto se cierran todas las puertas a la posibilidad de deflactar este tributo –el Gobierno se ha negado de plano a ajustar el IRPF a la inflación, con lo que ha permitido una subida de impuestos en frío– y se seguirán batiendo así récords de ingresos mientras el IPC no vuelva a la senda del 2%, lo que no ocurrirá hasta mediados de 2025. El año pasado, los canarios pagaron por el IRPF la friolera de 2.619,9 millones de euros, un 4,9% más que en 2022 y hasta un 34% más que en 2019, último ejercicio precrisis. Pues bien, hasta el 31 de marzo de 2024, los isleños ya habían abonado en concepto de IRPF otros 779,3 millones, el récord, otro más, en un primer trimestre de año.

