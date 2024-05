La dura crítica de Niño Becerra a los trabajadores: “Hay muchos y trabajan poco”

Santiago Niño Becerra se ha mostrado muy crítico con la situación económica española. Desde su cuenta de X (antes Twitter), ha dado su visión sobre el modelo de empleo que se está creando en España, y ha lanzado una reflexión que ha dado mucho de qué hablar. No es la primera vez que el economista alerta sobre la situación financiera del país.

Durante el primer trimestre del 2024, el número de ocupados disminuyó en 139.700 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 21.250.000. Asimismo, el empleo creció en 615.800 personas en los 12 últimos meses. Pese a estos buenos datos, España sigue muy por encima de la tasa de paro media de la Unión Europea: el 11,6% frente al 6%.

Una crítica a la economía española

Con estas cifras sobre la mesa, el Catedrático y Doctor en Economía Santiago Niño Becerra ha criticado el modelo de empleo actual en España:

El mensaje de Niño Becerra ha contado con la aprobación de sus seguidores: "Claro, ya no se pueden mostrar astilleros, altos hornos, siderurgia, industria aeronáutica, etc.", ha comentado un usuario. "El cambio de modelo que tanto deseaban después de la pandemia... en fin, no hay remedio", es otra respuesta de un seguidor.

Asimismo, en otro mensaje en su cuenta de X, el Catedrático ha querido comentado sobre los sectores que más empleo producen en España.

En este sentido, Niño Becerra ha criticado que estos sectores maquillan mucho las cifras de empleo, pese a que apenas aportan al Producto Interior Bruto (PIB) del país. Por ello, señala que, si bien estos sectores pueden generar una aparente expansión del empleo, su contribución real al crecimiento económico de país es mínima. Esta crítica sugiere que el enfoque en la creación de empleo no debería ser el único indicador de éxito económico, ya que es importante considerar también la calidad y a la sostenibilidad de dicho empleo, así como su impacto en la salud financiera de España.

Los datos del sector turístico

Esta reflexión del economista es una dura crítica al modelo español basado en el turismo. Según cifras del Ministerio de Industria y Turismo, los ocupados en el sector turístico constituyen el 12,6% del empleo total en la economía española. Asimismo, el turismo creó el 25% del empleo en España durante el primer trimestre. Estas cifras aumentarán de cara al verano, cuando llegue la temporada alta de turistas.