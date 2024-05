Las patronales aplauden la medida de eximir cotizaciones para subir sueldos

Las principales organizaciones empresariales canarias aplauden iniciativas como la planteada por el presidente Fernando Clavijo de exonerar de las cuotas a la Seguridad Social a aquellas empresas que incrementen los salarios por encima de los convenios colectivos sectoriales. Las patronales creen que medidas como esta ponen en valor el papel de aquellas empresas que han mejorado el nivel salarial de sus plantillas por encima de la media pactada en los acuerdos sin poner en riesgo su viabilidad, por lo que este tipo de bonificación «recompensa» ese «esfuerzo». Asimismo, los empresarios creen que este tipo de acciones encajan en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y mejoran la productividad y la competitividad de la economía isleña.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, remarca que lo que reconoce el Gobierno regional es que hay empresas que se esfuerzan en mejorar las retribuciones de sus trabajadores, por lo que «todo lo que sea bonificar los costes para que sean trasladados a la plantilla no nos puede parecer mal, así también el que hace el esfuerzo tiene una recompensa»». Ortega defiende la legitimidad de aquellas empresas que pueden retribuir a sus trabajadores por encima de los convenios «porque a las que andan justas o les va mal no se les puede pedir más, depende de la situación por lo que no se pueden hacer reglas generales para cuestiones particulares».

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, cree que la exención de la Seguridad Social para incrementar salarios en una propuesta que tiene encaje en el fuero canario y es una iniciativa «necesaria» para incentivar las mejoras salariales. «Reducir la imposición al trabajo que es la Seguridad Social y el IRPF es una buena medida y que lo proponga el presidente del Gobierno es acertado porque se trata de una cuestión que tienen que abordar tanto el sector público como el privado», añade Manrique de Lara.

El presidente del lobby empresarial recuerda que en Ceuta y Melilla se aplica una bonificación del IRPF del 50%, por la que aplicar una bonificación vía impuesto al trabajo es «lo más razonable» para que el REF llegue a toda la sociedad canaria y no solo a las empresas e inversores.

Por su parte, el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ve en esta medida «un primer paso» hacia la mejora de la competitividad en el tejido productivo de Canarias. «Esta iniciativa es recibida favorablemente por el sector empresarial, ahora tendremos que ver el detalle de la propuesta», añadió el dirigente tinerfeño. En opinión de Alfonso este tipo de acciones pueden suponer una mejora de la productividad y la competitividad tanto en el ámbito público como en el privado y así generar salarios más altos y creación de empleo.

Desde las sectoriales la percepción es desigual. El presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), José Juan Socas, ve difícil que el Estado acepte este tipo de exoneraciones de las cotizaciones, pero también considera que la Comunidad Autónoma puede idear bonificaciones fiscales de su competencia a través de la Agencia Tributaria Canaria. «Es más un propósito que una medida y hoy por hoy no lo veo conseguible», añade Socas que, como representante de las pymes, «poco margen tenemos en empresas que tiene tres o cuatro trabajadores para incrementar los sueldos por encima del convenio». En el caso del comercio el dirigente empresarial recuerda que no se han alcanzado aún los niveles previos a la pandemia del Covid.

