Gonzalo Bernandos critica duramente a 'Pasapalabra': “Se equivocan”

Gonzalo Bernardos vuelve a ser noticia tras las últimas críticas vertidas en relación con el programa de Antena 3 Pasapalabra. El economista ha dado un fuerte palo a Hacienda por quitarle gran parte del premio al ganador del concurso.

Óscar Díaz venció en un apasionante Rosco

La pasada semana, el concursante Óscar Díaz se llevó el bote de Pasapalabra que acumulaba una cantidad 1.816.000 euros, la tercera más alta de la historia del concurso. El madrileño venció a Moisés Laguardia, el que fue su rival en ‘El Rosco’ durante más de 300 emisiones y finalmente, en la noche del jueves 16 de mayo, el gran premio cayó de su lado.

Sin embargo, la polémica ha llegado después, cuando Gonzalo Bernardos criticó a la Agencia Tributaria por quedarse con casi la mitad del dinero.

"En España nos sobran listillos y nos faltan inteligentes", Gonzalo Bernardos

El famoso economista ha dado un palo a la Administración por quitarle a Óscar Díaz una gran porción de los casi dos millones de euros que se llevó de pasapalabra.

ATRESMEDIA

En su aparición en el programa de La Sexta Más Vale Tarde, Gonzalo Bernardos cree que Hacienda gestiona mal la recaudación, porque “a él le quitan el 39,5% del premio, y si un señor, en lugar de coger y ganarse el dinero concursando con su saber, se lo gana especulando, va a pagar con la misma ganancia el 27,3%”.

Además, él mismo piensa que el ganador de Pasapalabra representa muy bien un modelo en el que los españoles nos tendríamos que fijar: “Un señor como Óscar, que da un magnífico ejemplo a la población sobre que el saber no ocupa lugar y que incita a los jóvenes a estudiar y esforzarse”.

¿Con cuánto dinero se queda hacienda?

El ganador Óscar Díaz tiene una opinión contrariada acerca de la recaudación de impuestos: “Creo en la progresividad de los impuestos. No me duele, en absoluto. Me parece justo”. La Agencia Tributaria se queda con 717.320 euros del premio, un gran pellizco de la merecida ganancia del concursante de Pasapalabra.