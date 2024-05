El inglés pasa a un segundo plano en las demandas de empleo en Canarias

Saber idiomas ya no está entre las competencias más demandadas por las empresas canarias a la hora de contratar. El conocimiento de otra lengua no forma parte de las habilidades más valoradas por los empleadores para cubrir los puestos de trabajo que hay ahora mismo vacantes en el Archipiélago. Y si hace unos años el conocimiento del inglés venía casi por defecto como requisito, incluso para puestos de trabajo para los que quizá no era fundamental, ahora se olvida en muchas ofertas. Los empresarios parecen apreciar más que los demandantes tengan ciertas habilidades personales como trabajar en equipo, saber lidiar con el estrés o relacionarse con los demás que el conocimiento de un segundo idioma.

De hecho, solo un 8% de los encuestados para el estudio Necesidades de competencias y cualificaciones profesionales en la empresa en Canarias –elaborado por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife)– aseguró que saber hablar otra cosa que no fuera español era un aspecto determinante para lograr cubrir los puestos de trabajo para los que no encuentra personal. Mientras que un 53% consideró que lo que más echa en falta en los candidatos son precisamente esas soft-skills o competencias transversales, que aseguran son el gran talón de aquiles de muchos demandantes de empleo en el Archipiélago.

La colaboración, la capacidad de aprendizaje, la motivación y la responsabilidad e implicación son algunos de los aspectos que más valoran los empleadores de las Islas. En ocasiones, incluso más que los aspectos técnicos y formativos requeridos para el puesto. «Creo que la mayor parte de las cuestiones técnicas se pueden aprender con una buena actitud y buenas habilidades», destaca en un comentario incluido en el informe un empresario del sector financiero, para el que lo más importante «es que las personas tengan las habilidades y las competencias, la actitud de querer aprender, adaptarse, asumir responsabilidades y ser flexibles». Y apuntaba que, de hecho, si el aspirante disponía de estas cualidades, la formación necesaria podía asumirse en muchos casos desde las mismas empresas.

La brecha entre las competencias que requieren y las de los candidatos frena la contratación

Otro empleador destacó las dificultades que están encontrando para poder contratar a candidatos jóvenes con las competencias transversales que requieren. «El dilema más grande con el que nos estamos encontrando, sobre todo con la gente joven, son las habilidades personales», asumió.

En lo que parecen coincidir muchos es en la dificultad para encontrar demandantes de empleo que se adecuen a las necesidades de los puestos que tienen vacantes. Las empresas canarias generaron solo el año pasado más de medio millón de puestos de trabajo. En concreto, 527.000. Aunque solo un 25% de ellos era para nuevas ocupaciones, ya que la mayoría surgía de la necesidad de cubrir bajas, excedencias o jubilaciones.

A pesar de esta demanda laboral y de que en el Archipiélago hay todavía 167.000 parados, seis de cada diez empresas decía tener el año pasado serias dificultades para cubrir las necesidades de su plantilla. En la actualidad, son ocho de cada diez las que aseguran tener complicaciones para ocupar los puestos de trabajo que sacan al mercado.

Entre los motivos que evidencian para esta dificultad de encontrar personal, un 39% apuntó la falta de candidatos. En una región en la que el sector servicios es el responsable de la mayoría de los puestos de trabajo que se generan, los empresarios creen que muchos de los parados de las Islas reniegan del comercio y la restauración por las dificultades con los horarios y porque le ven poca proyección laboral.

Otros aspectos que inciden en la dificultad para encontrar personal según los empresarios es que los candidatos esperan un salario más alto del que ellos pueden pagar y otros apuntan a la economía sumergida. Un 19% señala a esa falta de competencias transversales requeridas y un 18% de que carecían de la cualificación o el nivel educativo necesario para desempeñar el puesto de trabajo, mientras que un 12% alega que a los candidatos no les interesaban las condiciones de trabajo que ofrecían.

Para solventar la brecha entre las cualidades que buscan las empresas para incorporarse a su plantilla y las carencias de los candidatos, los empleadores han tomado como primera medida incrementar la formación dentro de su propia estructura. Hasta un 49% afirma que ha reforzado este aspecto mientras que un 23% ha incrementado la supervisión de su personal para tratar de arreglarlo.

Prácticas formativas para cazar nuevos talentos Los empleadores canarios reconocen que utilizan las prácticas formativas que alumnos de las universidades o de formación profesional realizan en diferentes empresas del Archipiélago como fórmula para pescar nuevos talentos y que se queden a trabajar en ellas. El estudio Necesidades de competencias y cualificaciones profesionales en la empresa en Canarias –elaborado por CEOE-Tenerife– evidencia que para muchas compañías es su principal fuente de reclutamiento. El periodo en el que los alumnos se forman como becarios se utiliza como testeo, precisamente para determinar, no tanto la formación, sino esas habilidades personales que ahora son tan demandadas por las empresas. Para algunas suponen el 85% de sus contrataciones posteriores y las ven como una fórmula para conocer la valía de esos futuros trabajadores. Aunque, también puntualizan, que en el periodo de prácticas se requiere un esfuerzo de organización extra, ya que no es fácil compaginar el tutelaje con el día a día de la empresas y que las prácticas resulten efectivas. | D.G.

