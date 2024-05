No hagas esto si estás de baja: puede considerarse un delito

Los motivos para solicitar una baja médica pueden ser variados, pero el objetivo siempre es el mismo: la recuperación del trabajador o trabajadora que la ha solicitado. Durante el periodo de la incapacidad, se prohíben dos actividades. De hecho, la realización de estas podría considerarse un delito contra la Seguridad Social.

Un usuario de la red social TikTok (laboral_tips) ha desvelado los dos motivos. La persona beneficiaria de la baja laboral no podrá trabajar en otro lado. "Como te pillen, adiós a la baja y encima es un fraude a la Seguridad Social".

La otra actividad que está prohibida es hacer cualquier cosa que pueda perjudicar a la recuperación. En torno a esta premisa se desarrollan algunos mitos como que no puedes hacer determinados aspectos del día a día. Mientras una persona está de baja, puede hacer vida normal, pero omitiendo aquello que va en contra de su mejoría.

"No quiere decir que no se pueda viajar o salir a la calle", explicó en un vídeo de Tiktok el influencer, pero recalcó que "cada caso es un mundo y si tienes la rodilla mal lo que no debes hacer es ir a jugar al pádel o ir a caminar a la montaña, pero puedes ir a tomar algo con tus amigos sin problema".

¿Qué pasa si te pillan trabajando mientras estás de baja?

Las consecuencias de que te descubran trabajando en otro lado o realizando una actividad que perjudique tu recuperación son, principalmente, dos. Por un lado, un despido disciplinario. Cuando una empresa decide un despido de este tipo puede ser por motivos como, por ejemplo, la falta de asistencia injustificada, las ofensas verbales o físicas, la embriaguez o toxicomanía y la disminución intencionada del rendimiento laboral.

La otra repercusión es devolver la baja laboral. En caso de que la empresa comunique a la Seguridad Social el hecho, considerado un delito contra la misma, te pueden reclamar lo que hayas cobrado durante el periodo de incapacidad. La cantidad que cobra un trabajador depende, entre otras cosas, del tiempo que esté sin trabajar, pues durante los tres primeros días no se cobra nada.

¿Se puede ayudar a una empresa familiar durante la baja?

Para que exista un fraude se debe acreditar que la dolencia por la que le han otorgado la baja a un trabajador no existe o que lo que está realizando durante la etapa de descanso va en contra o perjudica su mejoría.

Por tanto, el empleado sí podrá ayudar en un negocio familiar, mientras esto no le perjudique.