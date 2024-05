El coste de las bajas por enfermedad se dispara un 60% en solo dos años

El coste de las bajas por enfermedad común se ha disparado en el Archipiélago en los últimos dos años. La Seguridad Social y las empresas han tenido que desembolsar un 60% más para abonar las prestaciones de los trabajadores que se han ausentado de su puesto de trabajo debido a una patología o accidente no laboral. En total, a lo largo del año pasado el coste que se ha tenido que destinar superó los 670 millones de euros en Canarias. De ellos, 367,5 corrieron a cargo de la administración pero otros 303,2 millones de euros salieron de la caja de las empresas isleñas. Solo dos años antes, en 2021, el coste total apenas superó los 420,4 millones. Unas cifras altas, que sin embargo no dimensionan en su totalidad el desembolso que el absentismo laboral provoca en las Islas, ya que a esto habría que sumar el coste de las bajas derivadas por un accidente en el trabajo o una enfermedad profesional.

Pero, ¿cuáles son los motivos de esta vertiginosa subida? Los expertos apuntan a varios factores. El envejecimiento de la población hace que la edad media del grueso de los trabajadores esté aumentando, y con ello, también los achaques y patologías que pueden alejarlos de su puesto de trabajo. Por otro lado, las bajas de larga duración se extienden debido a la saturación de la sanidad pública, por lo que los enfermos cada vez tienen que esperar más por las pruebas, la rehabilitación o ciertas operaciones. Además, la buena marcha del mercado laboral acrecienta el número de trabajadores y con ello los cotizantes que potencialmente pueden solicitarlas. Aunque varios estudios señalan que es precisamente en tiempos de bonanza económica cuando más se disparan mientras que en durante las crisis, el temor a perder el puesto de trabajo, hace que algunos trabajadores descarten la idea de faltar, aunque sea por una causa médica justificada.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, 29 ocupados de cada mil faltaron al trabajo cada día en Canarias a lo largo del año pasado. En 2021 la tasa se situó en 18 por cada mil. Además, la duración media de los procesos de baja en el Archipiélago fue en el 2023 de 49 días.

De esta manera, el absentismo laboral repuntó con fuerza en las Islas el año pasado y es una de las comunidades en las que más se incrementó. Cada día unos 70.000 trabajadores del Archipiélago no acuden a su puesto de trabajo. La mayoría debido a una incapacidad temporal (IC), es decir, causadas por accidentes, enfermedades profesionales y, sobre todo, enfermedades comunes. Pero de ellos, hay alrededor de 11.000 ausencias diarias que se producen sin que exista ningún parte de baja de por medio, aunque se debe recordar que en España es posible ausentarse del trabajo entre uno y tres días solo con un parte de reposo o justificante médico. De ahí que no todas deban contar en los registros de las mutuas o de la Seguridad Social de forma oficial.

Las patronales canarias han señalado en infinidad de ocasiones al absentismo como uno de los grandes males de la economía del Archipiélago. Junto a la baja productividad la consideran como una de los responsables del reducido crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas y de que la renta de los canarios continúe alejándose de la media del país. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, lo ha calificado en varias ocasiones como un problema «grave», en el que estamos por encima de la media española y que afecta a la competitividad del Archipiélago.

Los empresarios insisten en que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, Canarias con una economía basada en el sector servicios en el que el capital humano es determinante, se ve afectada con más incidencia por el absentismo. Tal y como indica CEOE-Tenerife, la ausencia de los trabajadores no solo es un obstáculo sino una interrupción de la actividad diaria de las empresas y esto repercute directamente en su productividad. De esta manera, acarrea costes económicos no solo porque no se alcanzan los niveles de producción previstos, sino porque también se debe invertir en la sustitución de los recursos humanos «y todo euro que se destine a este fin, es euro que no se puede dedicar a la inversión en nuevos activos tangibles e intangibles, investigación», entre otros.

