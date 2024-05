BOANVA CANARIAS, la calidad en sus servicios marcan desde décadas su diferencia

BOANVA CANARIAS, S.L. empresa de capital 100% Canario con más de 20 años de experiencia a sus espaldas prestando servicios de Alimentación en Canarias a miles de usuarios tanto públicos como privados, desde colectivos más exigentes como Grandes Congresos en los que dejan claro que en Canarias sabemos atender y responder en Ferias y grandes eventos donde tratan de mostrar nuestro producto y cultura a todo tipo de nacionalidades y exigencias, a colectivos algo más desfavorecidos y de servicio esencial que necesitan de esa predisposición, anticipación, buen hacer y compromiso social que les caracteriza.

Además de atender a Clínicas, Hospitales, Residencias, Centros de día, Dispositivos de emergencia para migrantes, también tienen entre otros su Restaurante El Labrador en Tejeda donde agasajan tanto a turistas cómo a locales con platos típicos Canarios y con vistas privilegiadas al Roque Bentayga y su tienda Gourmet La Tienda de Paco de obligada parada para ese vinito y cachito de queso Canario, donde además tienes la oportunidad poder llevarte todo tipo de productos de la tierra cómo mieles, aceites, mojos, etc...

Montaje aniversario empresa privada elaborado por Boanva. / La Provincia.

Además, BOANVA sigue cosechando éxitos con sus Marcas de Elaboración Propia y con Productos de cercanía y KM0 que durante los últimos años han venido sorprendiendo a la comunidad canaria y al resto del Mundo. Uno de sus Socios, el reconocido Cocinero Borja Marrero (Estrella verde Michelín; única en Canarias otorgada a su reconocido tanto Insular, Nacional y hasta ya internacionalmente restaurante Muxgo, actualmente en el Hotel Santa Catalina, otro referente de nuestra isla) ha apostado en su Asesoramiento cómo Director Gastronómico de Boanva por impulsar productos que describan en síntesis los Aromas, Sabores y Productos Canarios que están marcando un referente en las Islas Canarias en los últimos años tales cómo la Tunera, la Pinocha y demás elementos autóctonos de Canarias que están traspasando nuestras fronteras siempre con nuestro sello de identidad Canaria. Sus Helados de Elaboración Artesanal realizados con leches de cabra, vaca y oveja bajo su exitosa marca LALEXE que consiguen dar protagonismo a productos de la tierra en sus sabores y texturizaciones, sus dulces típicos artesanales DULCES DE TEJEDA que rescatan antiguas recetas de nuestras abuelas disponiendo de los mismos tanto en su obrador y tienda ubicada en Tejeda como en su otro punto de venta ubicado en Guanarteme, o sus conocidos y reputados Quesos de su propia QUESERÍA TEJEDA, pasando por sus Elaboraciones con Productos de cercanía de sus propias fincas agrícolas ubicadas en Tejeda y regadas con agua de manantial, de recetas Canarias que hacen las delicias de nuestros paladares bajo la denominación KCERO, entre los que destacan sus potajitos de berros, su ropa vieja, etc…

Montaje mesa servicio enlace matrimonial elaborado por Boanva. / La Provincia.

Todo esto, en su conjunto, potencia aún más su fuerte principal; La realización de Eventos y grandes acontecimientos en Recintos Feriales, Ayuntamientos, Empresas y Sedes aportando no sólo sus productos Canarios de elaboración propia anteriormente mencionados, sino su de sobra conocido y reputado KNOW HOW, que es lo que siempre les ha diferenciado; ya que hasta el momento no ha existido reto alguno que no hayan sido capaces de llevar a cabo con el éxito y reconocimiento al buen hacer que siempre les caracteriza gracias al compromiso de su capital humano; profesionales, Canarios todos, que siguen poniendo de manifiesto que en Canarias sabemos hacer las cosas bien y con gusto, poniendo de manifiesto nuestro orgullo por nuestra identidad y nuestra cultura de nuestra tierra Canaria.

